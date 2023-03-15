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Пресс-секретарь президента РФ: Ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт

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Пресс-секретарь президента РФ: Ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения региональных властей касательно вручения повесток мужчинам по месту проживания и месту работы, заявив, что это обычная практика, направленная на обновление данных воинского учёта. Как уточнил заместитель руководителя Администрации президента, ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт, да и в Кремле этот вопрос на повестке дня не стоит.


Вот что по этому поводу высказал российский государственный деятель:

Это вполне нормальная практика, поскольку данные устаревают, нуждаясь в обновлении, а потому, в этом направлении ведётся постоянная работа

Также, в ходе беседы с журналистами на их вопрос о том, допускает ли он проведение новой волны мобилизации, Песков ответил отрицательно.

Никаких обсуждений по этому поводу не ведётся. Напротив, обновление базы данных является регулярной работой, так что для прояснения всех деталей, следует обратиться с соответствующим запросом в военные комиссариаты и в Минобороны

– резюмировал Дмитрий Песков.

В этом контексте стоит отметить, что военкомат Воронежской области и администрации муниципалитетов запустил процедуру раздачи повесток жителям региона по месту их проживания с целью актуализации данных связанных с воинским учётом, что и стало поводом для инсинуаций. Тот же процесс стартовал и в другом субъекте РФ – Пензенской области.

Напомним, что в рамках частичной мобилизации, о которой объявил глава российского государства Владимир Путин 21 сентября прошлого года, были призваны из запаса 300 тыс граждан, что составило чуть более 1% от общего числа резервистов. При этом, более 800 тыс россиян были освобождены от призыва, большая часть из которых трудятся на предприятиях ОПК.
Автор:
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:33
    +5
    В Краснодарском крае вручают повестки по месту работы.Как то выборочно .Разговоры конечно разные по этому поводу.От переподготовки,перепроверки,до готовящейся новой волны мобилизации
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 17:38
      +10
      Ха, а про пенсионный возраст что говорили?? Верить, нет??
      1. Александр Галактионов
        Александр Галактионов Сегодня, 17:52
        +5
        Как Путин говорил про пенсионную реформу кто помнит, когда выступал на вопрос кому можно верить показал пальцем на себя мне можно верить sad
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 18:28
          0
          Цитата: Александр Галактионов
          Как Путин говорил про пенсионную реформу кто помнит, когда выступал на вопрос кому можно верить показал пальцем на себя мне можно верить

          Это он фильмов про разведчиков насмотрелся:
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 18:19
        +1
        Цитата: роман66
        Ха, а про пенсионный возраст что говорили?? Верить, нет??

        Это другое.
        Впрочем первую волну мобилизации тоже обещали не проводить.
        Да, кто мы такие, чтобы требовать исполнения обещаний?
        И потом, это тогда обещали, а сегодня уже другие обещалки.
        Не надо быть злопамятным.
        А пенсионный возраст ещё раз поднимут. К гадалке не ходи. Пенсии в 21 веке - дурной тон.
    2. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 17:41
      +5
      Если реально начнётся донабор ....то у ребят очень много вопросов на какие шиши? Даже Вагнера теперь светятся с совковой снарягой ( 6Б3 , СШ-60 итд) в связи с конским дефицитом нормального снаряжения
    3. cadaver
      cadaver Сегодня, 17:58
      +3
      В телегах пишут, вслед за Воронежской областью повестки начали раздавать в Липецкой и в Пензенской — об этом сообщили в правительстве регионов. Там утверждают, что «рассылка повесток плановая и не означает ничего, кроме необходимости уточнения данных».

      И конечно, самый честный пресс-секретарь Дмитрий Песков вновь заявил, что «никаких обсуждений насчёт новой волны мобилизации в Кремле не ведётся». В это мы конечно же верим.
    4. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:02
      +3
      dmi.pris 1 hi, ну в наш век соц сетей ВТИХОРЯ провести донабор не получится, так что скоро узнаем что это обновление баз(в моем родном до сих пор бумажная картотека) или всё таки вторая волна.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:34
    +8
    Ну мы то местные в курсе что после таких заявлений происходит, и не важно про дефолт, про первую мобилизацию или еще про что нибудь идет речь)))
  3. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 17:34
    -1
    Так первая волна юридически ещё в силе, её никто не отменял hi
    А вообще проводить новый донабор не планируется...... скоро президентские выборы.... а в стране бардак уровня " Солдат сам себе покупает снарягу, броню и прочее". Им бы хоть с тем что есть разобраться надо, так что городить второй шухер не будут. wink
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 17:41
      +1
      скоро президентские выборы
      Могут и отменить, посмотрим что ВСУ предпримет.
  4. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:37
    +9
    Пресс-секретарь президента РФ: Ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт
    Это мы не проходили, это нам не задавали
    Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам
    Тили-тили, трали-вали
    Это мы не проходили, это нам не задавали
    Па-рам-пам-пам, Па-рам-пам-пам
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 17:37
    +5
    Тут уж либо мобилизация, либо капитуляция, кому что нравится...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:38
    -6
    С принятием закона о дискредитации легко сейчас вычислить ЦСПошника. bully
  7. Daishi
    Daishi Сегодня, 17:41
    -4
    Цитата: Комиссар_Вольф
    Солдат сам себе покупает снарягу, броню и прочее

    я дополню Ваше высказывание, покупают не потому что не дают, а потому что хочется с иголочки
    грубо говоря дали тебе броник 12 кг - есть более современный 8 кг, бегут покупать
    дали тебе форму, а тебе не нравится, пошел купил что нравится и тд.
    1. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 17:45
      +6
      Отвечаю: Ну бегать в 6Б3 и СШ-40/60 (Я в этом бегал во время службы имея в списке-росписи полный комплект ратника....куда он физически подевался? А старшина с авито его знает.....исчезло wink ) В наше то время мягко скажем цирк с конями. А если государство тратя космические суммы не смогло обеспечить солдат качественным снаряжением, то простите... то оно в таком бардаке виновато напрямую.
      С уважением)
  8. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:56
    +1
    Какая еще мобилизация, снарядов не хватает даже военным , траспорта тоже не хватает , много сообщений и видео на пикапы
  9. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:56
    -1
    Будет слишком поздно, когда они будут вынуждены объявить вторую мобилизацию.
  10. Александр Галактионов
    Александр Галактионов Сегодня, 17:58
    +1
    У Хрусталика Солдатская правда видео посмотреть там все наглядно
  11. Million
    Million Сегодня, 18:02
    +2
    Напоминает прибалтывание юношей девушки:нет.нет,секса не будет,я просто рядом голый полежу и все....
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:13
    0
    Пресс-секретарь президента РФ: Ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт
    . ДА, да... никогда не говори НИКОГДА.
  13. Edward
    Edward Сегодня, 18:21
    0
    Да будет, скорее всего. Этим мразям верить нельзя.
  14. Ив762
    Ив762 Сегодня, 18:21
    0
    Песков:
    От 13 сентября 2022г.
    "В настоящий момент - нет, об этом речь не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривается ли властями вариант полной или частичной мобилизации в РФ.
    - 21 сентября началась мобилизация...(https://tass.ru/politika/15735191)
    what
    От 15 марта 2023г.
    «Никаких обсуждений не ведется. ...— подчеркнул представитель Кремля.
    belay ~!
    Зачем его ... воспринимать вообще??? request
  15. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 18:24
    0
    это логично, если Украина проводит мобилизацию то очевидно нам придется тоже увеличивать количество людей. по-другому не как. все понимают что в ближайшие месяцы что то произойдет, и видимо государство готовится
  16. Romandsty
    Romandsty Сегодня, 18:28
    0
    Снилс, госуслуги, паспорт, qr и т.д. У нас проблема с БД???