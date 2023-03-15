Пресс-секретарь президента РФ: Ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения региональных властей касательно вручения повесток мужчинам по месту проживания и месту работы, заявив, что это обычная практика, направленная на обновление данных воинского учёта. Как уточнил заместитель руководителя Администрации президента, ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт, да и в Кремле этот вопрос на повестке дня не стоит.
Вот что по этому поводу высказал российский государственный деятель:
Это вполне нормальная практика, поскольку данные устаревают, нуждаясь в обновлении, а потому, в этом направлении ведётся постоянная работа
Также, в ходе беседы с журналистами на их вопрос о том, допускает ли он проведение новой волны мобилизации, Песков ответил отрицательно.
Никаких обсуждений по этому поводу не ведётся. Напротив, обновление базы данных является регулярной работой, так что для прояснения всех деталей, следует обратиться с соответствующим запросом в военные комиссариаты и в Минобороны
– резюмировал Дмитрий Песков.
В этом контексте стоит отметить, что военкомат Воронежской области и администрации муниципалитетов запустил процедуру раздачи повесток жителям региона по месту их проживания с целью актуализации данных связанных с воинским учётом, что и стало поводом для инсинуаций. Тот же процесс стартовал и в другом субъекте РФ – Пензенской области.
Напомним, что в рамках частичной мобилизации, о которой объявил глава российского государства Владимир Путин 21 сентября прошлого года, были призваны из запаса 300 тыс граждан, что составило чуть более 1% от общего числа резервистов. При этом, более 800 тыс россиян были освобождены от призыва, большая часть из которых трудятся на предприятиях ОПК.