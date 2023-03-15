Пресс-секретарь президента РФ: Ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт

Это вполне нормальная практика, поскольку данные устаревают, нуждаясь в обновлении, а потому, в этом направлении ведётся постоянная работа

Никаких обсуждений по этому поводу не ведётся. Напротив, обновление базы данных является регулярной работой, так что для прояснения всех деталей, следует обратиться с соответствующим запросом в военные комиссариаты и в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на сообщения региональных властей касательно вручения повесток мужчинам по месту проживания и месту работы, заявив, что это обычная практика, направленная на обновление данных воинского учёта. Как уточнил заместитель руководителя Администрации президента, ни о какой второй волне мобилизации в стране речи не идёт, да и в Кремле этот вопрос на повестке дня не стоит.Вот что по этому поводу высказал российский государственный деятель:Также, в ходе беседы с журналистами на их вопрос о том, допускает ли он проведение новой волны мобилизации, Песков ответил отрицательно.– резюмировал Дмитрий Песков.В этом контексте стоит отметить, что военкомат Воронежской области и администрации муниципалитетов запустил процедуру раздачи повесток жителям региона по месту их проживания с целью актуализации данных связанных с воинским учётом, что и стало поводом для инсинуаций. Тот же процесс стартовал и в другом субъекте РФ – Пензенской области.Напомним, что в рамках частичной мобилизации, о которой объявил глава российского государства Владимир Путин 21 сентября прошлого года, были призваны из запаса 300 тыс граждан, что составило чуть более 1% от общего числа резервистов. При этом, более 800 тыс россиян были освобождены от призыва, большая часть из которых трудятся на предприятиях ОПК.