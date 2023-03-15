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Глава Пентагона после инцидента с американским беспилотником призвал ВКС России «летать профессионально»

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Глава Пентагона после инцидента с американским беспилотником призвал ВКС России «летать профессионально»

Министр обороны США Ллойд Остин после крушения американского беспилотника в акватории Черного моря призвал российских военных летчиков "летать безопасно и профессионально". Помимо этого Остин заверил, что вооруженные силы США сохранят свое присутствие везде, где подобные действия не нарушают нормы международного права.


В ходе очередной встречи стран-доноров военной поддержки Украины руководитель американского военного ведомства подчеркнул, что армия США продолжит действовать везде, где позволяет международное право, а также призвал Россию к "безопасному и профессиональному применению своей военной авиации".

В российском Минобороны сообщили, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 с выключенными транспондерами пересек границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и передвигался в сторону российской границы. В связи с этим были подняты в воздух российские истребители, в задачи которых входила идентификация потенциального нарушителя.

Совершая резкие маневры, американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты, после чего упал в море. Российские истребители не вступали в прямой контакт с БПЛА MQ-9, в отношении него не применялось бортовое вооружение. Российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

Американские власти заявляют, что беспилотник армии США упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, был поврежден в результате тарана российским истребителем Су-27.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Cpl. Vicky Lefrancois
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38 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:36
    +9
    Эта черномазая морда пусть учит своих операторов как управлять БПЛА стоимостью 30 млн $.Статья как раз для таких комментариев.
    1. KAV
      KAV Сегодня, 17:36
      +3
      Министр обороны США Ллойд Остин после крушения американского беспилотника в акватории Черного моря призвал российских военных летчиков "летать безопасно и профессионально".
      Может быть, все-таки, пора бы самим США проявлять побольше профессионализма и не лезть пробкой в каждую дырку? Или, если американский водитель вмажется в столб на нашей дороге, то он будет обвинять столб в непрофессионализме?
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 17:47
        +1
        Ну собственно так и есть. Как посмел какой то тоталитарный столб препятствовать профессионально тупому водятлу ездить как,где и в каком ему хочется состоянии. Он же исключительный. Они везде себя так ведут за пределами штатов, просто крыша хорошо прикрывает и государство. У себя дома у них такой вольницы нет.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 17:49
        0
        Цитата: KAV
        если американский водитель вмажется в столб на нашей дороге, то он будет обвинять столб в непрофессионализме?

        "Столб перебегал дорогу в неположенном месте". Вот тут точно также обвиняет. Вот нет, чтобы открыто, как по ихнему , а, "транспарентно" попросить: "Не писайте на нас больше!" Развели политесы, понимашь! )))
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:32
        +1
        . Глава Пентагона после инцидента с американским беспилотником призвал ВКС России «летать профессионально

        Куда уж профессиональнее winked
    2. Венд
      Венд Сегодня, 17:45
      +1
      Что в переводе означает, матрасы летают где хотят, но сбивать их не моги laughing laughing
      1. seregatara1969
        seregatara1969 Сегодня, 17:52
        +1
        Призвал летать правильно? Автор обманывает! У них есть возможность призывать только! Призвал и призывал две большие разницы!
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 17:51
      -4
      tralflot , может все таки без унижения .
      Нравиться это лицо вам или нет .
      Просто нехорошо , даже своих противников надо уважать .
      Хотя думать вы можете что хотите , но язык мой -враг мой . Есть такая поговорка .
    4. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:28
      +1
      Они говорят о международном праве ,а если у берегов например Аляски или Калифорнии будут кружить российские разведывательные беспилотники и это в то время , когда США ещё и не ведёт СВО с Мексикой например или Кубой , как они отреагируют? И это ещё куба и Мексика не родные территории для них и там не командуют российские спец службы.
  2. роман66
    роман66 Сегодня, 17:36
    +11
    Куда уж профессиональнее - пресечена разведывательная деятельность
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 17:41
      +4
      По слухам, летчику премию выписали. bully
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:57
      +2
      Цитата: роман66
      Куда уж профессиональнее - пресечена разведывательная деятельность

      Надеюсь что второго раза не будет, побоятся сунуться янки. Такие выходки могут привести к непредвиденному.
      Следы Америки - ковбоя
      полны безумствами идей.
      И всей планете нет покоя,
      от войн за право быть судьею
      сердец повергнутых царей.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:36
    +7
    Наши пилоты.."Советуем не соваться туда,где вам не место"
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:36
    +3
    Летать профессионально? В ответ надо посоветовать не летать, где не просят.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 17:38
    +12
    Как раз наоборот, наши пилоты высокопрофессионально завалили вражеский аппарат без применения оружия.
  6. kgbers
    kgbers Сегодня, 17:39
    +2
    А нашим в ответ надо призвать америкосов вообще не летать вблизи наших границ, во избежание инциндентов.
  7. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:41
    +5
    Есть предложения устанавливать на наши истребители баки с краской и распылители.Подлетел наш истребитель и окрасил БПЛа в цвет российского триколора.И пусть летит "родной" дальше,но тлько под сопроваждением нашего экскорта.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:53
      +2
      Цитата: Михаил Маслов
      Подлетел наш истребитель и окрасил БПЛа в цвет российского триколора.

      А лучше бочку с гавном на него вылить, пусть нюхают.
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:42
    +1
    призвал Россию к "безопасному и профессиональному применению своей военной авиации".

    Видимо, хотел сказать, безопасному для авиации США?
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:42
    +1
    Ага, обещам, что при пролете около нью йорка будем летать супер профессионально. Сразу с ядренбатоном на пилонах.
  10. Комментарий был удален.
  11. DDisturbed
    DDisturbed Сегодня, 17:50
    0
    вооруженные силы США сохранят свое присутствие везде, где подобные действия не нарушают нормы международного права.


    Ну да, например в Сирийской Арабской республике, куда их ВООБЩЕ никто не звал. Да и еще много где, в принципе. Нормы международного права - это не для гегемона. По крайней мере - до поры до времени
  12. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:51
    +2
    Ллойд Остин после крушения американского беспилотника в акватории Черного моря призвал российских военных летчиков "летать безопасно и профессионально".

    Ну так летайте у себя, какого черты вы приперлись за 7000 км. что вы забыли, или подумали, что англосаксы богом избраны и им доступно все, ответь не англосакс а выходец з Африки.
  13. НатальяЮрьевна
    НатальяЮрьевна Сегодня, 17:53
    +3
    Огромная благодарность нашим лётчикам! Так держать!!!
  14. sabakina
    sabakina Сегодня, 17:53
    +1
    Американские власти заявляют, что беспилотник армии США упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, был поврежден в результате тарана российским истребителем Су-27.
    Дико интересно, что себе повредил СУ-27?
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:13
      +1
      Цитата: sabakina
      что себе повредил СУ-27?
      Су-27 вдребезги разбил несколько вёдер керосина...
  15. alekc75
    alekc75 Сегодня, 17:54
    +1
    у себя вокруг флориды пусть летают!!! Черное море наше-не суйте свою морду!
  16. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 17:58
    +1
    Совсем офанарела Обезьяна! Пусть учит своих шимпанзе вшей ловить друг у друга!

    Надоже какая НАГЛОСТЬ!
    По привыкали указывать Всем как над он жить! am
  17. al3x
    al3x Сегодня, 17:58
    0
    Молчал бы уголёк гориллоподобный.
  18. shark507
    shark507 Сегодня, 18:00
    -1
    Куда уж профессиональнее? Обосрать беспилотник в стиле Михалкова?
  19. shark507
    shark507 Сегодня, 18:04
    0
    Цитата: KAV
    Может быть, все-таки, пора бы самим США проявлять побольше профессионализма и не лезть пробкой в каждую дырку?

    Справедливости ради - в этом они как раз профессионально действуют. У них очередная "великая депрессия" на носу и избежать ее можно только устроив как можно более крупную войну в Европе.
    "Ничего личного, только бизнес".
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:05
    0
    Глава Пентагона после инцидента с американским беспилотником призвал ВКС России «летать профессионально»
    наш ответ какой... а не летайте никак, там где не надо.
  21. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:06
    0
    Глава ВКС России после инцидента с американским беспилотником призвал Пентагон «летать профессионально подальше от зоны СВО» request
  22. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 18:09
    +3
    а тем временем на авито....-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  23. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:10
    0
    А когда к этому делу ,учить летать профессионально операторов БПЛА США ,подключатся наши ЗРК С 400?
  24. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 18:10
    0
    Министр обороны США Ллойд Остин ... призвал российских военных летчиков "летать безопасно и профессионально"
    А российские лётчики именно так и делают: очень профессионально и совершенно безопасно для себя – без физического контакта и применения оружия, – уронили американский беспилотник за тридцать лямов. Так что, нормально всё.
  25. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 18:17
    0
    Ну он же без пилота летал вот и упал не профессионально.Летай у себя и не падай.
  26. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 18:23
    0
    Лётчика Су-27 надо повысить в звании и наградить. Настоящий профессионал, в отличии от генерала Мурадова.
  27. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 18:31
    0
    К профессионализму наших военных летчиков претензий не имею.