. Глава Пентагона после инцидента с американским беспилотником призвал ВКС России «летать профессионально

Министр обороны США Ллойд Остин после крушения американского беспилотника в акватории Черного моря призвал российских военных летчиков "летать безопасно и профессионально". Помимо этого Остин заверил, что вооруженные силы США сохранят свое присутствие везде, где подобные действия не нарушают нормы международного права.
В ходе очередной встречи стран-доноров военной поддержки Украины руководитель американского военного ведомства подчеркнул, что армия США продолжит действовать везде, где позволяет международное право, а также призвал Россию к "безопасному и профессиональному применению своей военной авиации".
В российском Минобороны сообщили, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 с выключенными транспондерами пересек границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря и передвигался в сторону российской границы. В связи с этим были подняты в воздух российские истребители, в задачи которых входила идентификация потенциального нарушителя.
Совершая резкие маневры, американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты, после чего упал в море. Российские истребители не вступали в прямой контакт с БПЛА MQ-9, в отношении него не применялось бортовое вооружение. Российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.
Американские власти заявляют, что беспилотник армии США упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, был поврежден в результате тарана российским истребителем Су-27.