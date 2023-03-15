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Американский военный эксперт спрогнозировал обвал южного фронта ВСУ после падения Артемовска

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Американский военный эксперт спрогнозировал обвал южного фронта ВСУ после падения Артемовска

Результатом окружения группировки ВСУ (вооруженных сил Украины) в Артемовске (Бахмуте) станет тотальное обрушение всего южного фронта украинской обороны. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге.


По мнению аналитика, история осады Артемовска в настоящее время приближается к своему завершению. Падение города станет отправной точкой для нового этапа вооруженного конфликта на Украине. Результатом захвата Артемовска российскими войсками станет обвал южного фронта ВСУ.

В настоящее время, считает Макгрегор, украинские войска находятся в очень тяжелом положении вследствие острой нехватки боеприпасов, а также медикаментов и продовольствия. Не только подвозить боеприпасы, но и вывозить раненых из города становится все сложнее. Американский аналитик делает вывод, что украинское командование фактически бросило подчиненных в Артемовске.

Между тем, руководство Украины и командование ВСУ не разрешают украинским формированиям отходить из Артемовска. Хотя источники в ДНР уже сообщают, что начался постепенный отток разрозненных украинских формирований.

Солдаты ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам и через поля и лесопосадки, поскольку автомобильные дороги простреливаются артиллерийскими и минометными подразделениями ЧВК «Вагнер». Президент Украины Владимир Зеленский сдавать город не хочет, опасаясь удара по своему имиджу.
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16 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:47
    0
    Не будем забегать вперед , сначала дождемся обещанного "контрнаступления" ВСУ
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:10
      +1
      oleg-nekrasov-19 hi, что то прям кучно и со всех сторон летит про нехватку снарядов у ВСУ грамотных коммандиров и прчие неприятности, похоже "убаюкивают" супостаты, нельзя сейчас верить ни амерам ни украм,ни европейцам.
      1. Вольноопределяющийся Марек
        Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:22
        0
        Верить нельзя никому, в том числе нашим говорящим головам.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:53
    +5
    Обвал не обвал, а для наступления на плечах отходящих, тоже надо иметь свежие ударные резервы. Да и застройки впереди еще очень много, чистить замучаешся.
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:54
    -2
    Ну, дурачье! Сдались бы сразу и не мучились!!
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:01
      -2
      Они мазохисты. Им уже самим нравится люлей получать пока денежка на счета капает, чай жить в 404 никто не собирается в будущем, все канарами грезят.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 18:11
      +1
      Егоза hi, да нет, тут скорее попытка дезу прогнать.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 18:01
    +2
    А кроме обрусевшего Дугласа МакГрегора есть в америке эксперты то?)
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 18:04
    0
    Владимир Зеленский сдавать город не хочет, опасаясь удара по своему имиджу

    Да плевать ему на все эти имиджи.. Думаю - время наигрывают, разменивая на него мобиков, которых не жалко.. А время им надо - чтобы бригады с западным оружием наконец до ума довести.. К сожалению - похоже мы им это время даём, повторяется летняя история. Что будет, когда эти бригады наконец пустят в бой - гадать безыдейно, всё равно скоро увидим.. Не позднее конца весны.
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: paul3390
      К сожалению - похоже мы им это время даём, повторяется летняя история
      И какие ваши предложения в связи с этим? Мобиков в Артёмовске не трогать – хай живут и пасутся – оставить их в тылу и рвануть... куда, кстати? Где там накапливаются армады западной техники и гигантские массы суперподготовленных укровоинов?
  6. Z_пчелка_Z
    Z_пчелка_Z Сегодня, 18:06
    0
    Дай бог так и случится. Берегите себя мужики.
  7. Наган
    Наган Сегодня, 18:06
    0
    Результатом окружения группировки ВСУ (вооруженных сил Украины) в Артемовске (Бахмуте) станет тотальное обрушение всего южного фронта украинской обороны. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США и полковник в отставке Дуглас Макгрегор

    Его бы слова, да Богу в уши.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:11
    -1
    Американский военный эксперт спрогнозировал обвал южного фронта ВСУ после падения Артемовска
    уже писал, что не знают полосатики ни нас ни свидомых... не понимают и прогнозы их, ни туда, ни сюда.
  9. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 18:13
    +1
    Эти инфоцыгане Макгрегор и Скот Риттер говорят то, что хочет слышать аудитория. Как и Юра из Сум, который говорит то, что целевая аудитория хочет услышать, обсирается, но целевая аудитория ему прощает и слушает дальше.
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:19
    0
    Скорее всего - это в действии операция "Мрак и туман" по отвлечению нашего внимания от других участков. От тех, где готовится удар. Удар довольно сильный, так как руководство идет на значительные жертвы, что бы сберечь силы для этого удара. Очень хочется верить, что наше военное руководство не проворонило этот удар. Говорю "непроворонило", по тому, что сейчас уже наверное поздно принимать меры, если их не приняли заранее.
  11. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:22
    0
    С первого раза не угадал - думал Скотт Риттер. Оказалось Макгрегор. Тем не менее уже заголовок новости четко показывает фамилию американского "эксперта". Информационная война за Артемовск в самом разгаре и нам на помощь вновь приходит эта парочка)))