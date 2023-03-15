Американский военный эксперт спрогнозировал обвал южного фронта ВСУ после падения Артемовска

Результатом окружения группировки ВСУ (вооруженных сил Украины) в Артемовске (Бахмуте) станет тотальное обрушение всего южного фронта украинской обороны. Об этом заявил американский военный эксперт, бывший советник министра обороны США и полковник в отставке Дуглас Макгрегор в своем блоге.
По мнению аналитика, история осады Артемовска в настоящее время приближается к своему завершению. Падение города станет отправной точкой для нового этапа вооруженного конфликта на Украине. Результатом захвата Артемовска российскими войсками станет обвал южного фронта ВСУ.
В настоящее время, считает Макгрегор, украинские войска находятся в очень тяжелом положении вследствие острой нехватки боеприпасов, а также медикаментов и продовольствия. Не только подвозить боеприпасы, но и вывозить раненых из города становится все сложнее. Американский аналитик делает вывод, что украинское командование фактически бросило подчиненных в Артемовске.
Между тем, руководство Украины и командование ВСУ не разрешают украинским формированиям отходить из Артемовска. Хотя источники в ДНР уже сообщают, что начался постепенный отток разрозненных украинских формирований.
Солдаты ВСУ пытаются покинуть Артемовск по проселочным дорогам и через поля и лесопосадки, поскольку автомобильные дороги простреливаются артиллерийскими и минометными подразделениями ЧВК «Вагнер». Президент Украины Владимир Зеленский сдавать город не хочет, опасаясь удара по своему имиджу.