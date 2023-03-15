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Западная пресса пишет о возможном завершении йеменского конфликта после сделки Саудовской Аравии и Ирана

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Западная пресса пишет о возможном завершении йеменского конфликта после сделки Саудовской Аравии и Ирана

Повстанцы-хуситы, оперирующие в Йемене, допускают вероятность завершения войны с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством страны. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, ссылаясь на йеменские источники.


Указывается, что стороны смогли достичь ряд важных соглашений, в том числе гуманитарного характера. Так, агентство Associated Press двумя днями ранее сообщило о переговорах по обмену военнопленными между хуситами и просаудовским правительством, которые прошли в Женеве. Ранее стало известно, что поддерживаемое Эр-Риядом правительство и хуситы продлили соглашение о прекращении огня.

Активные шаги в направлении урегулирования йеменского конфликта стали непосредственным результатом нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Важнейшую роль в этом процессе сыграл Китай, которому удалось примирить Эр-Рияд и Тегеран и добиться восстановления между странами дипломатических отношений.

Йеменские повстанческие формирования хуситов, опиравшиеся на зейдитские (шиитские) племена Йемена, ориентировались на Иран и пользовались его всесторонней поддержкой. Понятно, что нормализация ирано-саудовских отношений неизбежно привела бы и к снижению военной активности хуситов на территории Йемена.

Напомним, что гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительственными войсками началась еще в 2004 году, в наиболее активную фазу вступила в 2014 году. На помощь йеменскому правительству пришли Саудовская Аравия и ОАЭ, возглавившие коалицию арабских государств, а хуситы пользовались помощью со стороны Ирана. Впрочем, ряд хуситских лидеров пока настроен радикально и не собирается мириться с оппонентами, утверждая, что не подчиняется Ирану.
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4 комментария
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:08
    0
    Повстанцы-хуситы, оперирующие в Йемене, допускают вероятность завершения войны с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством страны.
    Как же так, без посредников и хайпа. belay
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:14
    0
    Правильное решение ,арабы не должны друг против друга воевать.В объединении их сила.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:21
    0
    Напомним, что гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительственными войсками началась еще в 2004 году, в наиболее активную фазу вступила в 2014 году.

    Что то напоминает по датам Украину, как будто по одной методичке под копирку план составлен.
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:24
    0
    Ну так срок индульгенции на войнушку от сша закончился. Контракт закончен, можно прекращать,.