Западная пресса пишет о возможном завершении йеменского конфликта после сделки Саудовской Аравии и Ирана

Повстанцы-хуситы, оперирующие в Йемене, допускают вероятность завершения войны с поддерживаемым Саудовской Аравией правительством страны. Об этом сообщает ряд средств массовой информации, ссылаясь на йеменские источники.Указывается, что стороны смогли достичь ряд важных соглашений, в том числе гуманитарного характера. Так, агентство Associated Press двумя днями ранее сообщило о переговорах по обмену военнопленными между хуситами и просаудовским правительством, которые прошли в Женеве. Ранее стало известно, что поддерживаемое Эр-Риядом правительство и хуситы продлили соглашение о прекращении огня.Активные шаги в направлении урегулирования йеменского конфликта стали непосредственным результатом нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Важнейшую роль в этом процессе сыграл Китай, которому удалось примирить Эр-Рияд и Тегеран и добиться восстановления между странами дипломатических отношений.Йеменские повстанческие формирования хуситов, опиравшиеся на зейдитские (шиитские) племена Йемена, ориентировались на Иран и пользовались его всесторонней поддержкой. Понятно, что нормализация ирано-саудовских отношений неизбежно привела бы и к снижению военной активности хуситов на территории Йемена.Напомним, что гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительственными войсками началась еще в 2004 году, в наиболее активную фазу вступила в 2014 году. На помощь йеменскому правительству пришли Саудовская Аравия и ОАЭ, возглавившие коалицию арабских государств, а хуситы пользовались помощью со стороны Ирана. Впрочем, ряд хуситских лидеров пока настроен радикально и не собирается мириться с оппонентами, утверждая, что не подчиняется Ирану.