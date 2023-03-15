Здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, и представители Вооружённых сил, находящиеся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясения.

Сейчас я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после (начала) спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю «старые» и «новые» нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, (так) сейчас он стал их поддерживать, в нынешнее время.

Есть все возможности обсудить практически все наиболее важные темы нашего сотрудничества

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Аль-Асад вчера вечером прибыл с официальным визитом в Москву, где в последний раз он был в сентябре 2021 года. Сегодня сирийский лидер проводит переговоры в Кремле с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которые начались ближе к концу рабочего дня.В приветственном речи Владимир Путин поблагодарил своего сирийского коллегу за принятие приглашения приехать в Москву. Российский президент подчеркнул, что совместными действиями сирийской армии и Вооруженных сил России достигнуты существенные успехи в борьбе с международным терроризмом. Благодаря этому удается постепенно стабилизировать и социально-экономическую ситуацию в САР.Путин пообещал помощь и поддержку сирийскому народу, столкнувшемуся с последствиями сильнейшего землетрясения:Но несмотря на все сложности, с которыми сталкивается Сирия, в том числе на международной арене, отношения двух стран продолжают развиваться и в экономической сфере. Российский лидер отметил, что рост товарооборота между САР и РФ по итогам прошлого года составил семь процентов. Следующий год ознаменуется 80-летним юбилеем со дня установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском, напомнил Путин.В ответной речи Башар Асад поблагодарил от имени сирийского народа российское руководство за всестороннюю поддержку во всех сферах и помощь в ликвидации последствий землетрясения. Президент Сирии особо отметил, что это его первый визит после начала росссийской спецоперации на Украине и высказал свое отношение к ее целям и задачам:Далее переговоры продолжились в составе делегаций, после Владимир Путин и Башар Асад намерены продолжить обсуждение всех вопросов двусторонних отношений наедине за рабочим завтраком.— заключил российский президент.Ожидается, что главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее. Некоторые политологи считают, что главная цель визита Асада в Москву — получение финансовой и энергетической помощи от России.