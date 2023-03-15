Military Media Center при Минобороны Украины перечислил необходимые для ВСУ боеприпасы

В настоящее время украинские вооруженные нуждаются в поставках целого ряда ракет, снарядов и других боеприпасов. Перечень «боеприпасов первой необходимости» приводит Military Media Center – структура при Министерстве обороны Украины.
Первые позиции в перечне необходимых ВСУ видов вооружений занимают ракеты для HIMARS и MARS. Далее следуют артиллерийские снаряды калибра 155 мм (т.н. «калибр НАТО»), мины 120 мм. Снаряды данных калибров украинские формирования рассчитывают получить для оружия западного производства, переданного ранее Украине.
Кроме того, формирования киевского режима нуждаются в ракетах к системам противовоздушной обороны, противотанковым ракетным комплексам. Есть потребность в авиационных средствах поражения, а также в барражирующих боеприпасах (так называемые «дроны-камикадзе»). Наконец, ВСУ потребуются танковые снаряды калибров 105 и 125 мм.
По данным Military Media Center, Украина в течение минувшего года получила от западных покровителей 117 575 единиц разнообразного вооружения и средств поражения.
Но на этом киевский режим останавливаться не планирует: сейчас украинские власти продолжают даже не просить, а требовать у Запада все новых и новых поставок – снарядов, артиллерийских орудий, танков, систем противовоздушной обороны и даже боевой авиации – самолетов и вертолетов.
Правда, Запад пока авиацию поставлять отказывается, ссылаясь на отсутствие у киевского режима летчиков, способных управлять современными самолетами западного производства, а также инфраструктуры для обслуживания самолетов.