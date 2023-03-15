Герой России прокомментировал постановление правительства о бесплатном обучении кадров для ОПК

Они уже не будут выброшены на обочину жизни, а станут востребованы. Эти люди смогут кормить семью, чувствовать себя полноценными гражданами, добытчиками для своих родных, приносить пользу в укреплении обороны нашей страны

Согласно новой правительственной инициативе, теперь россияне смогут пройти бесплатное обучение с последующим трудоустройством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Соответствующий документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Теперь оборонным предприятиям станет проще пополнять свой штат специалистами, а гражданам – получить востребованную специальность и устроиться на работу.Специально для «Военного обозрения» Герой России полковник Александр Головашкин прокомментировал постановление правительства о бесплатном обучении кадров для ОПК.Собеседник издания, занимающий должность председателя Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России», высоко оценил правительственную инициативу. Очень ценной он считает ее для решения вопросов трудоустройства военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО, особенно профессиональных военных, получивших на фронте тяжелые ранения.По мнению полковника Головашкина, для таких людей, в том числе лишившихся в ходе спецоперации конечностей, крайне необходимо разработать в рамках правительственной инициативы особую программу. Она бы позволила гражданам с ограниченными возможностями работать на предприятиях ОПК.- отмечает офицер.