Военное обозрение
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Герой России прокомментировал постановление правительства о бесплатном обучении кадров для ОПК

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Герой России прокомментировал постановление правительства о бесплатном обучении кадров для ОПК

Согласно новой правительственной инициативе, теперь россияне смогут пройти бесплатное обучение с последующим трудоустройством на предприятиях оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Соответствующий документ подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Теперь оборонным предприятиям станет проще пополнять свой штат специалистами, а гражданам – получить востребованную специальность и устроиться на работу.


Специально для «Военного обозрения» Герой России полковник Александр Головашкин прокомментировал постановление правительства о бесплатном обучении кадров для ОПК.

Собеседник издания, занимающий должность председателя Совета по патриотическому воспитанию Общероссийской организации «Офицеры России», высоко оценил правительственную инициативу. Очень ценной он считает ее для решения вопросов трудоустройства военнослужащих, возвращающихся из зоны СВО, особенно профессиональных военных, получивших на фронте тяжелые ранения.

По мнению полковника Головашкина, для таких людей, в том числе лишившихся в ходе спецоперации конечностей, крайне необходимо разработать в рамках правительственной инициативы особую программу. Она бы позволила гражданам с ограниченными возможностями работать на предприятиях ОПК.

Они уже не будут выброшены на обочину жизни, а станут востребованы. Эти люди смогут кормить семью, чувствовать себя полноценными гражданами, добытчиками для своих родных, приносить пользу в укреплении обороны нашей страны

- отмечает офицер.
Автор:
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42 комментария
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:37
    +12
    Мы строили, строили и наконец через 30 лет построили-ПТУ.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:45
      +5
      Да, много вопросов - а преподавать кто будет? С учётом того, что уже 21 век и учить надо современнейших технологиям. Даже в рабочих специальностях. Есть такие преподаватели? Откуда? А помещения ещё не сдали под забегаловки и склады? Откуда деньги на их оборудование, ремонт, коммуналку и т.п. А оборудование на чем учить поставлено современное, или "пеше по машинному" учить ? А какая зарплата у выпускников будет, что бы им не захотелось идти менеджером в какую то кантору, в которой за перекладывание бумажек или развоз еды ЗП эдак раза в 2 больше не будет? и т.п.
      С одной стороны - любая дорога начинается с первого шага. С другой - сколько уже было этих планов, заявлений...все те же люди, все с теми же заявлениями. Хотя нет, заявления разные, люди все те же!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:47
        +1
        Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, передает ТАСС.
        Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он отметил, что корпорация достойно выполняет гособоронзаказ, но даже с учетом увеличения выпуска продукции в этом году, он поручил удвоить объемы производства.

        https://m.gazeta.ru/army/news/2023/03/14/19963129.shtml

        Вот работа по движущимся обьектам уже интересна.
        Воздушно-космические силы (ВКС) России получили новую линейку планирующих бомб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российское оборонное ведомство.Отмечается, что новые боеприпасы прошли испытания и начали поступать в арсеналы Воздушно-космических сил (ВКС). Согласно данным газеты, они способны планировать на десятки километров.
        Уточняется, что подобная бомба оснащена системами, которые позволяют в точности поражать наземные цели, а также движущиеся машины и бронеобъекты.

        https://m.gazeta.ru/army/news/2023/03/13/19957513.shtml
        1. Mitos
          Mitos Сегодня, 19:10
          +2
          Конечно после сво все сделают. А пока: Прощай, «Сибсельмаш»: на месте легендарного завода построят административно-жилой комплекс и технопарк. Да завод по изготовлению арт снарядов со всей цепочкой производства не был и сейчас не нужен стране
        2. Ua3qhp
          Ua3qhp Сегодня, 19:38
          0
          Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения, передает ТАСС.
          А поручение их оплатить давали?
      2. Tommy Calhoun
        Tommy Calhoun Сегодня, 18:56
        0
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Да, много вопросов - а преподавать кто будет? С учётом того, что уже 21 век и учить надо современнейших технологиям. Даже в рабочих специальностях. Есть такие преподаватели? Откуда? А помещения ещё не сдали под забегаловки и склады? Откуда деньги на их оборудование, ремонт, коммуналку и т.п. А оборудование на чем учить поставлено современное, или "пеше по машинному" учить ? А какая зарплата у выпускников будет, что бы им не захотелось идти менеджером в какую то кантору, в которой за перекладывание бумажек или развоз еды ЗП эдак раза в 2 больше не будет? и т.п.
        С одной стороны - любая дорога начинается с первого шага. С другой - сколько уже было этих планов, заявлений...все те же люди, все с теми же заявлениями. Хотя нет, заявления разные, люди все те же!

        Вы видимо не поняли сути. Они просто будут проходить 1,5-2 месячные курсы в колледжах от ЦЗ и устраиваться на завод, а заводу государство заплатит за обучение. Вот собственно и всё. Специалистов за такой срок не подготовить, просто корочки можно получить и собственно и всё...
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:10
          0
          Нет. Это вы не совсем меня верно поняли. "Просто" только кошки рожают, а любое обучение - это преподавательские кадры, помещения, наглядные материалы, база для практики, престиж профессии, зарплата и тд.
          От приказов, распоряжений ничего не получается. Система проф.образования строится десятилетиями.
          Мне запомнился один ответ на вопрос о том, сколько лет нужно, что бы подготовить хорошего мастера. Ответ: три поколения.
      3. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:05
        +3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        С одной стороны - любая дорога начинается с первого шага. С другой - сколько уже было этих планов, заявлений...все те же люди, все с теми же заявлениями. Хотя нет, заявления разные, люди все те же!

        Если возобновить государственное производство, дать людям достойную зарплату с перспективой на ее повышение, то думаю дело наладится.
        В любом случае, начинать нужно.
        1. valek97
          valek97 Сегодня, 19:43
          0
          Мечтать не вредно. История с учителями и врачами не вписавшимся в рынок о многом говорит. Многие люди не пойдут, т.к история эта временна, а рынок потом без гос заказа опустеет.
        2. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:12
          0
          Вот только "если" мешает. А по сути, я с вами согласен, о чем и написал - любой путь начинается с первого шага....а дальше озвучил вторую сторону медали
      4. Комментарий был удален.
    2. Fabrizio
      Fabrizio Сегодня, 19:13
      +1
      Нужно не ПТУ строить, а условия работы предлагать соответствующие тогда и проблем с кадрами не будет.
      1. красноярск
        красноярск Сегодня, 19:29
        0
        Цитата: Fabrizio
        Нужно не ПТУ строить, а условия работы предлагать соответствующие тогда и проблем с кадрами не будет.

        Ну да, взяли с улицы пацана, поставили к станку с ЧПУ и никаких проблем. Да даже к пенсионеру ДИП-300 его не поставишь.
        1. Tommy Calhoun
          Tommy Calhoun Сегодня, 19:42
          +1
          Цитата: красноярск
          Цитата: Fabrizio
          Нужно не ПТУ строить, а условия работы предлагать соответствующие тогда и проблем с кадрами не будет.

          Ну да, взяли с улицы пацана, поставили к станку с ЧПУ и никаких проблем. Да даже к пенсионеру ДИП-300 его не поставишь.

          Научится можно всему, было бы желание. А где будут брать станки с ЧПУ? Китай продаст? А если "омерику" побоится? А вернее потерять их рынок... Что тогда делать?
          1. Knell Wardenheart
            Knell Wardenheart Сегодня, 20:11
            0
            Какие то станки мы вполне можем изготавливать и сами , другое дело что для подобного в таких масштабах нужно волевое решение на подобный масштабный переход в объемах всей страны.
            Сейчас же я в основном наблюдаю "глубокие тактические решения" максимум ,причем еще не столь однозначно -это именно глубокие тактические решения или некая демонстрация вовне большей частью..
            По станкам - что-то делает КНДР, что то КНР, что-то Иран . Какие-то вещи мы сможем в обозримой перспективе покупать через ПИ -деталями или целиком ,"внешний железный занавес" еще не настолько крепкий .
            Если уж говорить о каких-то первых камнях по мобилизации общества - я, например, очень жду открытия каких-то бесплатных курсов военных специальностей . Для меня развертывание подобного крайне логично - но этого не происходит .
        2. Fabrizio
          Fabrizio Сегодня, 20:06
          0
          Операторов станков ЧПУ в России достаточно, как и тех, кто достаточно быстро обучиться, вы не там видите проблему.
      2. faiver
        faiver Сегодня, 20:04
        +1
        тогда и проблем с кадрами не будет
        - это откуда ж они возьмутся то?
        1. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:13
          0
          Ну как откуда - постановление подпишут, приказ, указ....проблем то? Разве не нравится как миллионы высокотехнологичных научных мест создают и как миллионники в Сибири растут ?))
        2. Fabrizio
          Fabrizio Сегодня, 20:19
          0
          Из гражданского сектора, те же токари, операторы ЧПУ, механики, технологи и пр. У Газпрома не было проблем найти сварщиков для работы с газовыми турбинами они просто предлагали 250 тысяч рублей и желающих сразу выстраивалось в очередь огромное количество.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:39
    +3
    Решение запоздалое, но правильное.
    Никто не даст нам избавленья...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:40
    -2
    Мобилизация таким способом ,российского ОПК отличное решение.Но пахать надо от зари до зари ,не ноя и проявляя патриотизм.Я так не смогу,всю жизнь отработал по принципу работа не конь ,стояла и стоять будет.Правда потом совершались трудовые подвиги, до трое суток без сна.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 18:46
      +4
      работа не конь ,стояла и стоять будет.Правда потом совершались трудовые подвиги, до трое суток без сна.
      По трое суток стояли? laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:48
        +1
        Рекорд трое суток ,это когда от усталости спать не можешь! laughing
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 19:33
          0
          Цитата: tralflot1832
          Рекорд трое суток ,это когда от усталости спать не можешь! laughing

          Это как? Обычно от усталости и недосыпа засыпаешь прямо на ходу. И не засыпаешь, а просто проваливаешься куда-то, даже не заметив это. hi
        2. ЦитатаЛаврова
          ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:15
          0
          И что в этом параде хорошего? Качество? Оторванные руки (в лучшем случае)? Нарушение технологической последовательности?
          А потом удивляемся - а что это после аврала у нас бакланы крышу стадиона сожрали и дороги вместе со снегом весной сходят....
    2. Tommy Calhoun
      Tommy Calhoun Сегодня, 19:00
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Мобилизация таким способом ,российского ОПК отличное решение.Но пахать надо от зари до зари ,не ноя и проявляя патриотизм.Я так не смогу,всю жизнь отработал по принципу работа не конь ,стояла и стоять будет.Правда потом совершались трудовые подвиги, до трое суток без сна.

      Что бы нарастить объёмы производства. В первую очередь нужны станки и оборудование. Станки должны быть современные, инструмент нужен, оснастка. Пневмоинструмент на сборке... Люди ничего не сделают на ушатаных станках, хоть десятки тысяч найми и обучи. А вот где будут брать оборудование из за санкции, непонятно. Китай если только.
      1. Слон
        Слон Сегодня, 19:07
        +1
        Нам понятно, что проблему надо решать комплексно. Главное чтобы в Верхах это хорошо понимали и не покладая рук работали на результат.
        А как Шойгу просто взял и "поручил удвоить объемы производства..." это только желание и популизм
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 19:39
          0
          Цитата: Слон

          А как Шойгу просто взял и "поручил удвоить объемы производства..." это только желание и популизм

          Иосиф Виссарионович тоже брал и поручал "удвоить производство" и, знаете, и удваивали и утраивали. Тут важен контроль за исполнением поручения. И, как ни банально, кнут и пряник. Причем кнут намного серьезней пряника.
          1. faiver
            faiver Сегодня, 20:10
            0
            Иосиф Виссарионович тоже брал и поручал "удвоить производство" и, знаете, и удваивали и утраивали
            - а затем из числа этой удвоенной и утроенной продукции начинали массово падать самолеты, не стрелять автоматы, самозарядные винтовки и пулеметы, глохнуть автомашины и танки, не взрываться снаряды, бомбы и мины, ну и так далее...
          2. ЦитатаЛаврова
            ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:16
            0
            Совершенно не верная аналогия. Сталина похоронили в одном кителе и шинели.
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:45
    +4
    Идея-то она хорошая,но дьявол как обычно в деталях.
    В сети на данный момент нет никакой конфкретики по самой идее - кроме некоторых моментов , в частности того, что до начала обучения нужно подписывать некий обязывающий контракт. Это уже несколько напрягает, хотя я и понимаю что нет ничего бесплатного и этот момент необходим для защиты от праздно шатающихся. Напрягает потому , что нюансы этого контракта могут вполне сделать такое обучение кабалой ,а человека влезающего во все это условно "привязать к предприятию" на непрогнозируемый срок , учитывая куда все происходящее движется.
    Вторым моментом я бы выделил в принципе сомнительную привлекательность оборонного сектора (большей его части по кр. мере) для набираемой подобным образом раб.силы. Отбор и геморрой очень плохо сочетается с местными з/п. Нет, я не скажу "за всю Одессу" , но из того что я знаю , оклады прям скажем не блещут. И текучка кадров какбэ намекает на то, что условия труда зачастую не держат конкуренции с рыночными.
    В этой связи бОльшой вопрос для меня сводится к тому - Какие будут оклады для набираемых таким образом людей и Какие будут условия обызвающего характера. Во сколько грубо говоря государство оценит подобное обучение и сколько гражданину придется пахать "для отбития".
    От того, появится ли на этот счет исчерпывающая инфа в сети в ближ.время , будет зависеть восприятие этой инициативы -как чего-то полезного или как очередной "медовой ловушки" для воспаленных патриотов.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 18:54
      +1
      Окладом вопрос не решишь. Хоть 100-200-300тыс в месяц заплати. Инженера нужно учить лет 4-5 и плюс опыт работы. А речь идет о массовых работниках. 9 женщин не родят одного ребятенка за 1 месяц
    2. Tommy Calhoun
      Tommy Calhoun Сегодня, 19:08
      -1
      Цитата: Knell Wardenheart
      Идея-то она хорошая,но дьявол как обычно в деталях.
      В сети на данный момент нет никакой конфкретики по самой идее - кроме некоторых моментов , в частности того, что до начала обучения нужно подписывать некий обязывающий контракт. Это уже несколько напрягает, хотя я и понимаю что нет ничего бесплатного и этот момент необходим для защиты от праздно шатающихся. Напрягает потому , что нюансы этого контракта могут вполне сделать такое обучение кабалой ,а человека влезающего во все это условно "привязать к предприятию" на непрогнозируемый срок , учитывая куда все происходящее движется.
      Вторым моментом я бы выделил в принципе сомнительную привлекательность оборонного сектора (большей его части по кр. мере) для набираемой подобным образом раб.силы. Отбор и геморрой очень плохо сочетается с местными з/п. Нет, я не скажу "за всю Одессу" , но из того что я знаю , оклады прям скажем не блещут. И текучка кадров какбэ намекает на то, что условия труда зачастую не держат конкуренции с рыночными.
      В этой связи бОльшой вопрос для меня сводится к тому - Какие будут оклады для набираемых таким образом людей и Какие будут условия обызвающего характера. Во сколько грубо говоря государство оценит подобное обучение и сколько гражданину придется пахать "для отбития".
      От того, появится ли на этот счет исчерпывающая инфа в сети в ближ.время , будет зависеть восприятие этой инициативы -как чего-то полезного или как очередной "медовой ловушки" для воспаленных патриотов.

      Обычно ученический договор 1 год отработки, но могут сделать и три и пять. Зарплаты будут маленькие, так как разряды после курсов низкие, соответственно оклады маленькие, надбавок за долгий стаж на одном предприятии (как у некоторых предприятий бывают) не будет. Условия за частную будут спартанские, советские цеха, может быть после косметического ремонта, советские станки без капиталки но возможно "подшаманненые", возможно импортные станки возрастом 10-15 лет, в ЕС срок службы таких станков 8 лет... У нас их эксплатируют, хотя если размеры держут, то нормально, но обычно с таким возрастом, уже нет, так как на ОПК обычно несколько размеров с допусками по 8 квалитету, кароче две, три сотки. Как то так...
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart Сегодня, 19:33
        +2
        Об чем и речь, вероятнее всего. И сейчас они хотят оценить может ли это направление "выехать как есть" на пламенных патриотах ,вероятнее всего, опять же. Очень надеюсь что я неправ.
        В дальнейшем им может прийти в голову "светлая мысль" задержать желающих каким-либо способом на этих предприятиях (а способов может быть немало , анализируя украинский опыт) .
        Так то профессия полезная в военное время вещь хорошая , меня напрягает то, как это может быть состряпано по-аналогиям, что я наблюдаю всю свою жизнь. Старая цирковая лошадь обычно не придумывает новые фокусы а использует старые..
  5. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 18:48
    +2
    Но вот и да Путина дошло наконец,что кадры решают все.
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 18:50
    +5
    Самое интересное надо было внимательно слушать вчера: нехватка кадров, но брать на постоянную не хотят, на временную работу. А потом что опять на улицу? То есть развивать производства не хотят. И кому это надо?
  7. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 18:52
    +5
    Давайте "расшифруем" , что значит "кадры для оборонки".......Открою тайну - это все те же Инженеры, Технологи....и в различных вариациях -химики=физики=энергетики и т.д. Которых государство не хотело учить и растить бесплатно 30лет. И оказалось, странно, что по желанию(и даже с деньгами) их нет и их нужно учить пять лет. Странно! Хотелось бы оценку услышать министерства образования и его работы!
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 19:02
      +1
      Оптимизаторы которые закрывали учебные заведения- у всех есть фамилии и должности, с них спрос нужно делать. Но как видим никто ни за что не отвечает.
  8. t-12
    t-12 Сегодня, 18:52
    +2
    для таких людей, в том числе лишившихся в ходе спецоперации конечностей, крайне необходимо разработать в рамках правительственной инициативы особую программу. Она бы позволила гражданам с ограниченными возможностями работать на предприятиях ОПК

    Для начала нужна программа, позволяющая инвалидам передвигаться по улицам. Иначе инвалиды до предприятий ОПК не доберутся. Они даже до ближайшего магазина с трудом добираются (или вообще не добираются, особенно зимой).
  9. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 19:14
    0
    'Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он отметил, что корпорация достойно выполняет гособоронзаказ, но даже с учетом увеличения выпуска продукции в этом году, он поручил удвоить объемы производства". Что значит - Шойгу поручил что то там корпорации? Разве эта корпорация входит в состав Вооруженных сил и подчиняется МО? Или Шойгу были выделены деньги на увеличение объемов производства? Просто вот так пришел без денег и сторонней организации поручил, что то там увеличить?
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 20:17
      0
      Вроде понятно, просто сформулировано странновато. Как я понял, "поручил удвоить объемы производства" означает, что заказчик (Минобороны) сделал новый заказ предприятию на продукцию в два раза больший, чем предыдущий.А предприятие, прикинув свои возможности и прогнозируемую прибыль, заказ приняло
  10. ВМФ7981
    ВМФ7981 Сегодня, 19:23
    0
    Если не заговорят сию программу или планы, то все правильно. А уж парней, вернувшихся с войны, точно надо обеспечить возможностями самим строить свою жизнь.
    1. valek97
      valek97 Сегодня, 19:50
      +1
      Ну, какую жизнь? Медианная зарплата 25 тыс. 2 человека - 50. 10 на комуналку, 25 на еду, 5 одежда, обувь. 10 на все остально. Так попробую сюда 3 детей уместить (минимум на ребенка по МРОТ на 3 = 50 тыс). Зарплаты не способствуют народосбережению.