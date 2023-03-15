Президент Украины Зеленский уволил своих ставленников в ряде регионов страны

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении так называемых «глав областных администраций». Об этом сообщает украинская пресса.Свои посты, в соответствии с решениями Зеленского, покинут ставленники Киева в Одесской области – Максим Марченко, Хмельницкой области – Сергей Гамалий, а также так называемый «глава Луганской областной государственной администрации» (ЛНР является частью России) Сергей Гайдай. Все трое ставленников формально уволены в связи с подачей ими соответствующих заявлений об увольнении по собственному желанию.Днем ранее стало известно, что предстоящее увольнение ставленников в двух областях Украины, а также на оккупированной формированиями киевского режима части Луганской Народной Республики, было согласовано правительством страны. О причинах такого решения не сообщается. Но, вероятно, они связаны с непрекращающейся борьбой между различными группировками и персонами в киевской политической элите.40-летний полковник Максим Марченко, возглавлявший Одесскую военную администрацию, уже заявил, что собирается вернуться на военную службу в ВСУ. До назначения на пост главы региона он командовал 28-й механизированной бригадой. 43-летний Сергей Гамалий, бывший ресторатор, побыл губернатором всего около трех лет.Наконец, 47-летний Сергей Гайдай, считавшийся так называемым «главой Луганской областной государственной администрации» (ЛНР, напомним, входит в состав России), уже получил новое назначение – он станет послом Украины в Казахстане.