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Президент Украины Зеленский уволил своих ставленников в ряде регионов страны

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Президент Украины Зеленский уволил своих ставленников в ряде регионов страны

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении так называемых «глав областных администраций». Об этом сообщает украинская пресса.


Свои посты, в соответствии с решениями Зеленского, покинут ставленники Киева в Одесской области – Максим Марченко, Хмельницкой области – Сергей Гамалий, а также так называемый «глава Луганской областной государственной администрации» (ЛНР является частью России) Сергей Гайдай. Все трое ставленников формально уволены в связи с подачей ими соответствующих заявлений об увольнении по собственному желанию.

Днем ранее стало известно, что предстоящее увольнение ставленников в двух областях Украины, а также на оккупированной формированиями киевского режима части Луганской Народной Республики, было согласовано правительством страны. О причинах такого решения не сообщается. Но, вероятно, они связаны с непрекращающейся борьбой между различными группировками и персонами в киевской политической элите.

40-летний полковник Максим Марченко, возглавлявший Одесскую военную администрацию, уже заявил, что собирается вернуться на военную службу в ВСУ. До назначения на пост главы региона он командовал 28-й механизированной бригадой. 43-летний Сергей Гамалий, бывший ресторатор, побыл губернатором всего около трех лет.

Наконец, 47-летний Сергей Гайдай, считавшийся так называемым «главой Луганской областной государственной администрации» (ЛНР, напомним, входит в состав России), уже получил новое назначение – он станет послом Украины в Казахстане.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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7 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 18:47
    +1
    Чем глава администрации отличается от так называемого главы администрации? Кто из них круче? Что-то не пойму.
    Кто такие "Ставленники Киева"? Чьи ещё бывают? Винницы?
    Почему ставленники? Их официально никто не назначал? Или назначили незаконно, в обход существующего порядка?
    Кто статью писал? Интересный товарисч. С оригинальным взглядом на государственное строительство.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:57
      +4
      Чем отличается?Все зависит от мастерства автора статьи..А по факту..А зачем им "глава Луганской области"сдался...Корми дармоеда
    2. Tusv
      Tusv Сегодня, 18:58
      +2
      Цитата: Aken
      Чем глава администрации отличается от так называемого главы администрации? Кто из них круче? Что-то не пойму.

      Как глава региона от киевского режима может называться, если регион неотъемлемая часть РФ? Только "так называемый"
      1. Aken
        Aken Сегодня, 19:42
        -1
        Вы не поторопились с Одессой? Я в новостях ничего про неотъемлемую часть не читал.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:12
      +1
      Цитата: Aken
      Кто статью писал? Интересный товарисч. С оригинальным взглядом на государственное строительство.

      Я, понял, что Зеленский хочет уволенных направить на практическую работу, а не щеки дуть на постах синекуры. laughing
      1. Aken
        Aken Сегодня, 19:49
        0
        Посол в Казахстане, на мой непросвещённый взгляд, синекура.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:12
    +1
    Зеля решил дать другим покормиться на службе укровермахту? Эти уже поднаели капитала.