На Украине зафиксирован резкий спад продаж гособлигаций правительством страны

На Украине был зафиксирован резкий спад продаж гособлигаций правительством страны. Так, если ещё на прошлой неделе кабмин смог продать свои облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму в 16,06 млрд гривен (около 32,6 млрд рублей), то уже по состоянию на 14 марта 2023 года этот показатель снизился почти в 6 раз – до 2,73 млрд гривен (примерно 5,5 млрд рублей).Стоит отметить, что эти значения стали минимальными с 3 января текущего года, как раз после того как Национальный банк Украины (НБУ) принял решение разрешить банкам формировать половину своих обязательных резервов за счёт привилегированных ОВГЗ, вошедших в бенчмарк Нацбанка.Таким образом, банки начали скупать государственные облигации, на которые выстроились огромные очереди, в то время как все участники финансового рынка прекрасно осознавали, что такому повышенному спросу на ОВГЗ со стороны банков тоже есть предел.Примечательным является тот факт, что после того как финансисты набрали необходимый для себя объём долговых бумаг правительства, их столь активная скупка остановилась, что и послужило причиной резкого падения спроса на них. Накануне Минфин предложил привилегированных облигаций на сумму в 10 млрд гривен (20,3 млрд рублей), а сумма их покупки финансовыми учреждениями составила лишь 2,65 млрд гривен (около 5,3 млрд рублей). В результате это негативно отразилось и на объёме привлечённых средств в государственный бюджет страны, так как остальные выпуски государственных облигаций были размещены лишь в объёме 70,9 млн гривен (144,2 млн рублей).Теперь не остаётся сомнений в том, что министерство финансов Украины загнано в тупик, поскольку пока остаётся нерешённым вопрос о том, каким образом оно намерено стимулировать покупку своих облигаций. НБУ предпринял попытку повысить размеры обязательных резервов, но и эта мера не увенчалась успехом.Правительству уж точно не обойтись без регулярных внутренних заимствований, суть которых заключается не только в поддержании бюджетной устойчивости, но и в погашении ранее выпущенных облигаций. Уже к концу этого месяца украинский кабмин должен будет погасить долларовые ОВГЗ на сумму в 401,5 млн $ (30 млрд рублей), а в начале следующего месяца ему предстоит ещё и выплатить около 18 млрд гривен (36,6 млрд рублей) по бумагам в национальной валюте. И что самое интересное – НБУ больше не сможет оказывать финансовую поддержку Минфину, ведь в соответствии с принятым меморандумом в рамках очередной программы МВФ, он взял на себя обязательства по сворачиванию гривны в текущем бюджетном году, лишившись возможности выкупать гособлигации, выпущенные правительством Украины, которые он приобрёл на 400 млн гривен (более 813 млн рублей) в 2022 году.