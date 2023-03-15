Германия призвала Россию увеличить срок зерновой сделки из-за «миллионов голодающих»

Власти Германии официально обратились к Российской Федерации с призывом о продлении зерновой сделки на срок более 60 дней. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.Ранее Россия продлила зерновую сделку ровно на 60 дней. Украина настаивала то на бессрочном продлении сделки, то на продлении ее на 120 дней. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин объяснил, что 60 дней – такой срок, за который вполне можно успеть разблокировать российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственных удобрений.Вывоз украинского зерна, в соответствии со сделкой, является частью договоренностей, а другая часть предусматривает, что Запад не будет препятствовать экспорту российского продовольствия и удобрений. Ранее данные требования не выполнялись, хотя сделка функционирует с июля 2022 года.Германское правительство призвало Россию продлить сделку, поскольку в мире сейчас насчитывается свыше 300 миллионов голодающих. Однако такой призыв Берлина выглядит настоящим лицемерием.Во-первых, именно Запад своими санкциями и ограничениями препятствует поставкам российского продовольствия и, что еще более важно, российских удобрений, без которых сельское хозяйство стран Африки и Азии испытывает большие проблемы.Во-вторых, на те средства, которые «коллективный Запад», и Германия в том числе, тратят на финансирование киевского режима, его вооруженных сил и конфликта с Россией, можно было легко обеспечить решение продовольственной проблемы в наименее благополучных странах мира. Но Запад решил, что тратить деньги на прокси-войну с Россией – лучшее для них применение.