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Германия призвала Россию увеличить срок зерновой сделки из-за «миллионов голодающих»

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Германия призвала Россию увеличить срок зерновой сделки из-за «миллионов голодающих»

Власти Германии официально обратились к Российской Федерации с призывом о продлении зерновой сделки на срок более 60 дней. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффманн.


Ранее Россия продлила зерновую сделку ровно на 60 дней. Украина настаивала то на бессрочном продлении сделки, то на продлении ее на 120 дней. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин объяснил, что 60 дней – такой срок, за который вполне можно успеть разблокировать российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственных удобрений.

Вывоз украинского зерна, в соответствии со сделкой, является частью договоренностей, а другая часть предусматривает, что Запад не будет препятствовать экспорту российского продовольствия и удобрений. Ранее данные требования не выполнялись, хотя сделка функционирует с июля 2022 года.

Германское правительство призвало Россию продлить сделку, поскольку в мире сейчас насчитывается свыше 300 миллионов голодающих. Однако такой призыв Берлина выглядит настоящим лицемерием.

Во-первых, именно Запад своими санкциями и ограничениями препятствует поставкам российского продовольствия и, что еще более важно, российских удобрений, без которых сельское хозяйство стран Африки и Азии испытывает большие проблемы.

Во-вторых, на те средства, которые «коллективный Запад», и Германия в том числе, тратят на финансирование киевского режима, его вооруженных сил и конфликта с Россией, можно было легко обеспечить решение продовольственной проблемы в наименее благополучных странах мира. Но Запад решил, что тратить деньги на прокси-войну с Россией – лучшее для них применение.
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25 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:11
    +3
    Да ладно, бундесы, голодаете что ли??? Шнапс нечем закусить??? Не верю (с)

    зы один чорт - не о реально голодающих в Африке беспокоитесь - главное самим же пузо набить в первую очередь. так что не стоните.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 19:11
      +9
      Это они про испанских свиней? Явно не про голодающие страны.
      1. pofigist_26_rus
        pofigist_26_rus Сегодня, 19:19
        +5
        Свинки тоже кушать хотят, и не только в Испании
      2. bandabas
        bandabas Сегодня, 19:37
        0
        Голодающие страны? Вчера прочитал статью в "АиФ" насчет Африки и отношения негров к белым (ссылку дать не получается -"ВО" блокирует недопустимый контент). Они живут на райском континенте. Пусть жуют кокосы и бананы, танцуют чунга-чангу. У нас своих проблем хватает. В том числе и с питанием.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:29
      +2
      Цитата: Nexcom

      зы один чорт - не о реально голодающих в Африке беспокоитесь - главное самим же пузо набить в первую очередь.

      Как всегда, Запад и немцы самые первые, пытаются обмануть Россию, набить свои карманы и свое пузо. И все под эгидой - "Мы радеем за голодных !"
      Двуличие и фарисейство, им голодный мир что зайцу стоп-сигнал.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 19:33
        +2
        А мы, я так понимаю - в который раз с радостью попрыгаем на западных граблях.. И в который раз нам потом объяснят с печальным видом - вы знаете, они нас опять обманули.. Ай-яй-яй...
        1. cadaver
          cadaver Сегодня, 20:06
          +1
          Цитата: paul3390
          мы, я так понимаю - в который раз с радостью попрыгаем на западных граблях.. И в который раз нам потом объяснят с печальным видом - вы знаете, они нас опять обманули.. Ай-яй-яй...

          Вы все правильно понимаете. Если дорогие партнеры просят, то как не пойти навстречу и не сделать очередной жест доброй воли? Кто их там уже считает?
    3. frruc
      frruc Сегодня, 19:39
      -1
      Германия призвала Россию увеличить срок зерновой сделки из-за «миллионов голодающих»

      Миллионы голодающих- это испанские свиньи или господа из ЕС, которые любят под шнапс хамон из свинины ? Огурцами (солеными) надо закусывать.
      Однако такой призыв Берлина выглядит настоящим лицемерием.

      Вести какие-либо переговоры с Берлином &Co, после всего что произошло, нет смысла.
    4. Федор Рашкин
      Федор Рашкин Сегодня, 20:20
      0
      Вот и я о том.... Всякие "гендеры" в Европе голодают что ли?
      Когда же у нас перестанут одной рукой воевать, а другой торговать и бабло вывозить....
  2. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:18
    +2
    а почему германия не помогает в место помощи всу ,давайте фрицы деньги выделяйте бедным странам а не окраине ,о ней мы сами как нибудь позаботимся ,это наша земля
    1. faiver
      faiver Сегодня, 19:57
      0
      давайте фрицы деньги выделяйте бедным странам а не окраине
      - ну вы что, это же другое...
  3. Maluck
    Maluck Сегодня, 19:20
    +4
    Как только решится украинский вопрос, так сразу надо обнулять поставки зерна в недружественные страны.... Чтобы у них там не только хлеб был в дефиците, но и яйца с мясом... Насекомых пусть жрут в полные щеки...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:32
      -1
      Будете смеяться - но там уже простому люду по ушам ездят что вместо мяса и прочего пора переходить на жареных насекомых. Типа экологически чистый продукт.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 19:33
      0
      Большинство недружественных стран сами экспортирует зерно.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:21
    0
    У меня встречное предложение.Раз так.Урсула фон продавила лицензию на убийство голодающего волка Снежка.Требую передать Снежка в Россию.Потом поговорим. am
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:22
    +3
    Тут думаю обоюдный интерес у всех сторон. Рыльце в пушку у каждого участника сделки.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 19:31
      +2
      Цитата: Alien From
      Рыльце в пушку у каждого участника сделки.

      Да не только в пушку, но и уши торчат из звериного лица.
  6. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 19:24
    +1
    Аж на слезу пробило, - какая забота. Нашим нужно поменять очерёдность, - сначала мы поставляем, потом они забирают зерно. Так пойдёт быстрее и голодающие будут меньше страдать.
  7. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 19:31
    -2
    Задумались, ведь голодающие опять в Германию потянуться.
    Раньше об этом думать надо было, а не свиней кормить
    Получайте, ещё одну волну беженцев!
    Тупые, блин! Ох, тупые!
  8. Комментарий был удален.
  9. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:32
    +1
    Германское правительство призвало Россию продлить сделку, поскольку в мире сейчас насчитывается свыше 300 миллионов голодающих.

    Так голодающая говядина и свинина Испании меня мало интересует. Ибо хамон не поставляют. Пусть гишпанский король дрожит отчетливей
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:33
    +2
    голодающей африке предлагаю вместо того что бы плодиться как кроликам хоть чуть-чуть работать
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:38
      +1
      Откуда там работа? Вот и размножаются от нечего делать. Как наши среднеазиаты.
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 19:38
    +1
    Конечно продлят. Сколько там в Германии заводиков, недвижимости, счетов в банках, детишек, внучков, любовниц у нормальных пацанов. Теперь конечно эти пацаны патриоты и каждый день визжат про любовь к отчизне. Но загашники они ведь превыше всего.
  12. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 19:53
    0
    ... И сдать деньги на домики для бездомных поросят ... (с)
  13. Shelest2000
    Shelest2000 Сегодня, 19:55
    0
    Вывоз украинского зерна, в соответствии со сделкой, является частью договоренностей, а другая часть предусматривает, что Запад не будет препятствовать экспорту российского продовольствия и удобрений. Ранее данные требования не выполнялись, хотя сделка функционирует с июля 2022 года.

    Т.е. условия сделки не выполняются односторонне с самого момента их подписания,вот уже почти 9 месяцев. Наши кремлёвские (промолчу), как обычно - им в лицо плюют,а они утираются и что-то там говорят про "друга Эрдогана" и "надо крепить дружбу". Кто-то может объяснить,что происходит? Их крепко держат за яйца(не всё еще конфисковали на Западе,но угрожают)? Это какое-то извращение? Что?.. 0_о