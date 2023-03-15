Экс-командующий Черноморским флотом заявил о рисках украинских ударов при поднятии американского беспилотника MQ-9

Подводные силы ВМФ России обладают возможностью поднять затонувший в Черном море американский военный беспилотник MQ-9 Reaper, однако при осуществлении этой операции необходимо учитывать риск нанесения удара со стороны Украины. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Как сообщает РИА Новости, российская армия способна достать потерпевший крушение над акваторией Черного моря беспилотник вооруженных сил США. Он лежит на глубине, довольно значительной для водолазов, однако имеется возможность его поднять при помощи специальной техники: манипуляторов и беспилотных подводных аппаратов.
Однако, после того, как начнутся подобные работы, возникнет угроза нанесения удара со стороны Украины. Украинская армия может задействовать подводных диверсантов и беспилотники. Исходя из этого, необходимо обеспечить надежную охрану и тщательным образом спланировать средства подъема, а также разведку, силы охраны и обороны.
Адмирал также напомнил, что после аварии, произошедшей на российской подводной лодке "Курск" в распоряжение ВМФ РФ поступило некоторое количество образцов специальной техники, способной функционировать на глубине, превышающей 1000 метров. Среди них адмирал назвал манипуляторы "Веном", "Тайгер", "Пантера-ПРО" и другие.
Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять со дна обломки упавшего в Черное море американского военного беспилотника MQ-9 Reaper.