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Экс-командующий Черноморским флотом заявил о рисках украинских ударов при поднятии американского беспилотника MQ-9

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Экс-командующий Черноморским флотом заявил о рисках украинских ударов при поднятии американского беспилотника MQ-9

Подводные силы ВМФ России обладают возможностью поднять затонувший в Черном море американский военный беспилотник MQ-9 Reaper, однако при осуществлении этой операции необходимо учитывать риск нанесения удара со стороны Украины. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.


Как сообщает РИА Новости, российская армия способна достать потерпевший крушение над акваторией Черного моря беспилотник вооруженных сил США. Он лежит на глубине, довольно значительной для водолазов, однако имеется возможность его поднять при помощи специальной техники: манипуляторов и беспилотных подводных аппаратов.

Однако, после того, как начнутся подобные работы, возникнет угроза нанесения удара со стороны Украины. Украинская армия может задействовать подводных диверсантов и беспилотники. Исходя из этого, необходимо обеспечить надежную охрану и тщательным образом спланировать средства подъема, а также разведку, силы охраны и обороны.

Адмирал также напомнил, что после аварии, произошедшей на российской подводной лодке "Курск" в распоряжение ВМФ РФ поступило некоторое количество образцов специальной техники, способной функционировать на глубине, превышающей 1000 метров. Среди них адмирал назвал манипуляторы "Веном", "Тайгер", "Пантера-ПРО" и другие.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять со дна обломки упавшего в Черное море американского военного беспилотника MQ-9 Reaper.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Air Force
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13 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 19:46
    +9
    возникнет угроза нанесения удара со стороны Украины. Украинская армия может задействовать подводных диверсантов и беспилотники.

    Похоже, после моста и крейсера у Черноморских флотоводцев возник комплекс неполноценности. Как оказалось, мощному украинскому флоту противопоставить нечего.
    Интересно, как Комоедов оценивает итоги своего командования? Готов ли флот противостоять НАТО?
  2. Балу
    Балу Сегодня, 19:47
    +3
    Подводные дроны и удар с воздуха возможны. Надеюсь что район охраняется и ни каких яхт, зафрахтованных неизвестным украинским олигархом там нет.
    1. Tusv
      Tusv Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: Aken
      Как оказалось, мощному украинскому флоту противопоставить нечего. Интересно, как Комоедов оценивает итоги своего командования?

      Ну так то, если не опасаться, то Мы Москву потеряли. Вполне логично надо учитывать такие риски. Тут надо заблокировать все возможные варианты спасения риппера.
      Это Наша добыча
      1. советник 2 уровня
        советник 2 уровня Сегодня, 20:15
        0
        Цитата: Tusv
        Это Наша добыча

        ну вообще то - нет.. наша если бы были в состоянии войны.. а так только неофициально, тогда заявление ниже - не в тему..

        "Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Россия попытается поднять со дна обломки упавшего в Черное море американского военного беспилотника MQ-9 Reaper."

        мне казалось, если реально что-то такое собираются делать- сначала делают, потом говорят..
  3. Sith
    Sith Сегодня, 19:50
    0
    Цитата: Aken
    возникнет угроза нанесения удара со стороны Украины. Украинская армия может задействовать подводных диверсантов и беспилотники.

    Похоже, после моста и крейсера у Черноморских флотоводцев возник комплекс неполноценности. Как оказалось, мощному украинскому флоту противопоставить нечего. Интересно, как Комоедов оценивает итоги своего командования?

    Комплекс не знаю ...
    Но использование дронов показало , что большие посудины нужно очень сильно охранять и это ничего не гарантирует ...для любой державы
  4. parabyd
    parabyd Сегодня, 19:57
    0
    Ребята, вы хорошо начали, сбив эту железяку, давайте не тормозите теперь.

    Ведь, если случится атака со стороны Украины, ответкой может случайно быть задет и уничтожен к чертям собачим весь одесский порт, что навредит зерновой сделке и, пожалуйста, не стесняйтесь говорить про разные спец.боеприпасы.

    Президент стесняется, а вы за него намекните, что в распоряжении они есть, полномочия по их применению - тоже, есть дикое желание их уже применить и только повода недостаёт хорошенького. Раз уж они у нас есть, то не надо стесняться ими шантажировать весь западный мир. Ну что поделать, если только такой подход для них доходчивый
  5. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:58
    0
    Как же задолбали все эти экс начальники, военные эксперты всезнайки ,бывшие командующие . Да замолчите не позортесь, умнее покажитесь.
  6. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 20:05
    0
    Рипер надо поднимать однозначно. Тем более, если из повреждений только винт.
  7. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:07
    0
    ну это не первая потеря Штанами подобного беспилотника - их в Сирии сбивали , и наверняка передали в Россию для исследований!
    Но поднять надо! Ради принципа! soldier
    Ибо не фуг!
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:08
    0
    если РФ не может уничтожать заказчиков сша и ес то тогда пора РФ уже уничтожать исполнителей иначе это далеко зайдет !
  9. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 20:09
    +1
    Они могут стрелять по нашему военно морскому флоту? И?
  10. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 20:14
    0
    Много говорят, мало делают, давно бы уже подняли под покровом ночи..
  11. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:16
    0
    Там наверное интерес представляют данные, что он успел собрать. Рипер весит как хороший самолет и упал с высоты более семи км, а это удар как о бетон, развалился на куски скорее всего.