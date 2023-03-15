В Турции обсуждают возможность открытия проливов для ВМС США из-за истории с беспилотником

В настоящее время власти Турции внимательно отслеживают ситуацию вокруг инцидента с беспилотником США и поддерживают различные контакты с партнерами из Вашингтона. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит турецкое информационное агентство Anadolu.
По утверждению Хулуси Акара, Турция пытается найти «разумное и логичное решение». Турецкие власти, отметил глава военного ведомства страны, выступают за мирный выход из сложившейся ситуации.
Однако от ответа на вопрос корреспондента агентства о том, разрешит ли Турция проход кораблей Военно-морских сил США через проливы Босфор и Дарданеллы при поступлении соответствующего запроса, Акар уклонился. Он лишь подчеркнул, что турецкие министерства обороны и иностранных дел тесно контактируют с президентской администрацией, а все основные шаги в данном направлении будут ясны в ближайшее время. То есть, пока в Турции обсуждают возможность открытия проливов для кораблей ВМС США, как и другие варианты действий в сложившейся ситуации.
Таким образом, нельзя исключать, что США будут настаивать на открытии проливов для захода в Черное море военных кораблей. По утверждению Вашингтона, эти корабли будут выполнять задачи по поиску и сбору фрагментов упавшего беспилотника. Ведь ранее и Белый дом, и Пентагон отметили, что инцидент не повлияет на возможность США и далее летать над международными водами.
Поскольку беспилотник упал как раз в международных водах, США захотят его извлечь из воды, чтобы фрагменты БПЛА не попали в руки российских специалистов. Тем более, что ранее и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустили возможные усилия с российской стороны по подъему фрагментов американского беспилотного аппарата.