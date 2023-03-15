Военное обозрение
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В Турции обсуждают возможность открытия проливов для ВМС США из-за истории с беспилотником

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В Турции обсуждают возможность открытия проливов для ВМС США из-за истории с беспилотником

В настоящее время власти Турции внимательно отслеживают ситуацию вокруг инцидента с беспилотником США и поддерживают различные контакты с партнерами из Вашингтона. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, слова которого приводит турецкое информационное агентство Anadolu.


По утверждению Хулуси Акара, Турция пытается найти «разумное и логичное решение». Турецкие власти, отметил глава военного ведомства страны, выступают за мирный выход из сложившейся ситуации.

Однако от ответа на вопрос корреспондента агентства о том, разрешит ли Турция проход кораблей Военно-морских сил США через проливы Босфор и Дарданеллы при поступлении соответствующего запроса, Акар уклонился. Он лишь подчеркнул, что турецкие министерства обороны и иностранных дел тесно контактируют с президентской администрацией, а все основные шаги в данном направлении будут ясны в ближайшее время. То есть, пока в Турции обсуждают возможность открытия проливов для кораблей ВМС США, как и другие варианты действий в сложившейся ситуации.

Таким образом, нельзя исключать, что США будут настаивать на открытии проливов для захода в Черное море военных кораблей. По утверждению Вашингтона, эти корабли будут выполнять задачи по поиску и сбору фрагментов упавшего беспилотника. Ведь ранее и Белый дом, и Пентагон отметили, что инцидент не повлияет на возможность США и далее летать над международными водами.

Поскольку беспилотник упал как раз в международных водах, США захотят его извлечь из воды, чтобы фрагменты БПЛА не попали в руки российских специалистов. Тем более, что ранее и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустили возможные усилия с российской стороны по подъему фрагментов американского беспилотного аппарата.
Использованы фотографии:
Военно-морские силы Турции
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26 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:39
    +4
    Турецкие "партнеры" в своем репертуаре....Ничего нового.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:56
      +4
      Это, скорее, американские "партнеры" горазды на выдумки.
      А у Эрдогана выборы на носу. Приходится ужом извиваться.
      Но просчитать последствия, на несколько шагов, ему нужно.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 19:59
      0
      Турецкие "партнеры" в своем репертуаре...

      быстро они о ништяках от зерновой сделки забыли...
    3. dauria
      dauria Сегодня, 20:01
      +3
      Тем более, что ранее и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустили возможные усилия с российской стороны по подъему фрагментов американского беспилотного аппарата.

      Кто их за язык тянул ?
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 20:18
        0
        Вот правы Вы! good кстати, может мне показалось конечно, но не очень ли эта ситуация на постанову тянет? А наши и повелись?
  2. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:40
    -2
    Пока наши почухаются, американцы уже вытащат те обломки.
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 19:40
    +1
    Странные позывы у Турции. Нетерпится видимо превратить Черное море в радиоактивный отстойник.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:01
      +1
      Нетерпится видимо превратить Черное море в радиоактивный отстойник.

      не терпится помутировать
  4. Tusv
    Tusv Сегодня, 19:45
    +4
    Вспоминаются истории, как Мы ихний Полярис скоммуниздили. Ну рядышком были. И как янки наш Комсомолец поднимали. Тут гринго были ближе. Все под копирку, грузят на гражданское судно и охраняют, хрен подойдешь У меня вопрос. Нафига это туркам. Карибского кризиса недостаточно? Помидоров чтля малавато будет? Землетрясение минуло незаметно, Лира офигенно твердая валюта?
  5. PVV66
    PVV66 Сегодня, 19:46
    +3
    Лишь бы наши опять какой нибудь жест доброй воли не учудили.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:46
    +1
    Запускайте ихтиандров, пока турки время тянут laughing
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:03
      +4
      Запускайте ихтиандров

      пособрать надо рипперовские чёрные ящечки, пока американцы до них не добрались...
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 19:49
    -1
    Вполне ожидаемо, что под предлогом поиска обломков американцы постараются завести в Черное море авианосную группу в полном составе.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 19:52
      +1
      Цитата: km-21
      авианосную группу в полном составе

      с какой целью?!!!!
      1. km-21
        km-21 Сегодня, 19:57
        -4
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: km-21
        авианосную группу в полном составе

        с какой целью?!!!!

        Сначала захватить Крым, а дальше - как пойдет.
        В принципе просматривается бесхитростная трехходовочка. Сначала в качестве наживки запускается беспилотник. Затем, когда появляются перехватчики, беспилотник дистанционно опускается на дно моря. С этого момента появляется повод для захода американских кораблей в прибрежное пространство Крыма, и вполне возможно что турки сочтут его достаточно убедительным. А когда это произойдет, ВСУ начнут давно обещанное наступление на Крым. И не факт, что Россия окажется готова к такому повороту событий.
        1. Сергей3
          Сергей3 Сегодня, 20:03
          +1
          Эта авианосная группа будет как в тире мишень, по которой прицелился батальон стрелков.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:05
      +1
      американцы постараются завести в Черное море авианосную группу в полном составе

      а нам надо подогнать в Крым Кинжалы со спецбоеголовкой...
  8. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 19:53
    -1
    Я ничему не удивлюсь, турки ещё те особи. Я надеюсь хватит ума объявить районом проведения практических стрельб. Хотя у руля походу одни перегрупировщики.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:00
    +1
    Интересно, какие могут быть последствия от инцидента?
    Как на сегодня известно, беспилотник, хоть и тусил и собирал данные сутками напролёт возле наших границ - но нейтральную зону не покидал.
    Есть ли какие-то международные правила, запрещающее это делать?
    Просто для понимания - если бы американцы сбили наш аппарат в районе своих границ, как поступили бы наши?
    1. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 20:04
      +3
      АБсолютно никаких, утрутся и выразят озабоченность. а их ссанкции, пакости и подлость были есть и будут и никак не привязаны к таким инцендентам.
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:06
      +1
      Интересно, какие могут быть последствия от инцидента?

      зависит от решительности сторон... кто первый сморгнёт...
    3. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 20:19
      0
      Рипер ничего запрещённого не делал. Но он также не был атакован. Ни одной из сторон международное законодательство не нарушено.
      Ну а то, что упал - бывает, что поделать.
  10. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:01
    +1
    на фото фрегат УРО типа Оливер Перри, Gaziantep Турецких ВМС
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:10
    +2
    Американцы напугали ежа своей голой жопой.Нам до места падения Репира 60км.Американцам тысячи миль.Мы привозим самолётом оборудование на аэродромы Кавказа и приступаем к поискам.У американцев,эсминец типа Арли Бёрк совсем не приспособлен к таким операциям.Им надо зафрахтовать узкоспециализированное судно.Такие суда на отстое не стоят они все в работе по контрактам.А если стоят на отстое ,подготовка к выходу займёт минимум месяц.Допустим Бёрк приперается в место падения,ему надо становится в дрейф.Будет использоваться только артиллерия.Если ракеты ,то это третья мировая.Которую американцы как огня боятся.В итоге мы будем спокойно работать ,держа на прицеле все эти Арли бёрки. Если что утопим ,из за пару Арли бёрков США не захочет быть остекленённой.Есть второй вариант мирный.Но опять мы будем в выигрыше.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 20:13
      +1
      Американцы напугали ежа голой своей жопой.Нам до места падения Репира 60км

      надо подсуетиться, тем более доступ иностранных военных кораблей в зону СВО ограничен...
  12. puskarinkis
    puskarinkis Сегодня, 20:11
    0
    Турция, как член НАТО, могла бы предоставить своё оборудование и корабли для поднятия обломков и не пускать корабли, чтобы не нагнетать обстановку!