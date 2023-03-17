Нужен ли «тяжелый» снайпер в современной войне

Источник: 19fortyfive.com
Погоня за дальностью
Снайпер снайперу рознь. Начать стоит с наиболее массового класса пехотных снайперских винтовок, которые на западный манер ещё называют марксманскими. Чаще всего это самозарядные винтовки, предназначенные для работы на малых и средних дистанциях. У оружия в сравнении с автоматической винтовкой большая кучность стрельбы и мощность патрона. Используются так называемые пулеметно-винтовочные боеприпасы 7,62х54R и 7,62х51.
В Советском Союзе, а позднее и в России главной снайперской винтовкой мотопехоты была и есть СВД. Оружие позволяет стандартным патроном уверенно поражать цели на дальность не более 300–400 метров, что вполне допустимо для современных боевых условий. Поддержка пары подготовленных снайперов может сдержать наступление роты противника. Обучение успешного «марксмана» не требует больших капиталовложений и занимает не более полугода.
Нет нужды у оператора СВД в сложных приборах наподобие метеостанций, дальномеров, штативов и зрительных труб. Из военного хайтека снайперу требуется лишь хороший прицел с тепловизором. Ценность таких специалистов на поле боя никто оспаривать не будет. Чем больше общевойсковых снайперов в войсках, тем лучше. Если взять в качестве примера общевойсковой бой, то только пехотный снайпер и пулеметчик способны вести прицельный огонь на дистанции до 300–400 метров. Автоматчики на таком расстоянии могут только беспокоить противника.
Источник: wpristav.su
Если стрелку необходимо работать на больших дистанциях, к примеру, до километра, то «марксман» здесь бессилен. Точнее, стрельба возможна, но только для подавления живой силы, а не гарантированного поражения. Проблема в самой концепции самозарядности, когда подвижные части оружия влияют на точность выстрела. Здесь необходимы дорогостоящие винтовки со скользящим затвором, а снайперская команда состоит уже минимум из двух человек. Патроны обычно – 7,62×67 мм (.300 Winchester Magnum) или 8,6×70 мм (.338 Lapua Magnum). Типичный пример – российские ORSIS T-5000 и СВ-98.
У этого оружия появляется масса дополнительного снаряжения, повышающего точность стрельбы. Подготовка хорошей снайперской пары занимает уйму времени вплоть до нескольких лет. Все это неизбежно ведет к удорожанию одного выстрела. Но чаще всего снайперы работают по высокоприоритетным целям, чем с лихвой оправдывают своё предназначение. Особенно в полицейских операциях, когда точность выстрела играет особое значение. В армейских условиях к такому оружию необходимо бережное отношение – все-таки разрабатывали винтовки не под впечатлением от АК.
Нашли свое место в современной войне и так называемые антиматериальные винтовки. Оружие получило известность за счет американских самозарядных Barrett. С точностью здесь все не очень хорошо, но мощность патрона 12,7×99 мм (.50 BMG) с лихвой перекрывает этот недостаток. Поэтому оружие и называется антиматериальным – на дальности 800 метров и более попасть из него можно разве что в бронетранспортер.
Впрочем, совершенно с неизвестными последствиями – для полноценного поражения требуется вести сосредоточенный огонь сразу несколькими винтовками. А это, в свою очередь, компенсируется одним «Утесом» или ДШК. В крайнем случае, легким ПТРК.
В итоге антиматериальные винтовки используются в основном для работы по живой силе противника на вполне «марксманских» дистанциях. Главный аргумент – 12,7-мм калибр обеспечивает гарантированную гибель цели даже в самом тяжелом бронежилете.
ПТУР или пуля?
Пришло время достаточно спорного оружия на поле боя – дальнобойных и сверхдальнобойных снайперских винтовок.
В России самым известным и, пожалуй, единственным производителем таких изделий является Lobaev Arms. Знаменитая линейка DXL-3 «Возмездие», DXL-4M «Севастополь», DXL-5 «Опустошитель» и технологическая вершина SVLK-14S «Сумрак» обеспечивают поражение противника на расстоянии до 2 800–3 000 метров. Выдающиеся результаты выдающегося оружия, без сомнения.
Сообщается, что в СВО активно используют данные системы «тяжелые» снайперы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Попробуем представить, что необходимо для стрельбы из таких винтовок даже на дальности 1 500–2 000 метров.
Прежде всего, требуется очень хорошо обученная пара снайпера и наблюдателя. Овладеть мастерской стрельбой из «Опустошителя» или «Севастополя» за полгода интенсивной практики не получится – здесь нужен год, а то и все два. Таким ценным игрокам на поле боя требуется охрана. Хотя бы один пехотинец с автоматом должен контролировать ближнее поле, пока снайперы ищут цель. Уже получается три человека.
Весь снайперский скарб, состоящий из дальномера, метеостанции, штатива, зрительных труб, запасного ствола, планшета и прочего, необходимо как-то перемещать по полям. Например, один только DXL-4M «Севастополь» тянет на девять с лишним килограмм. К снайперскому расчету приписывают еще и оператора разведывательного дрона – на расстоянии в полтора-два километра непросто найти цель с земли.
Общая стоимость всего комплекта «тяжелого» снайпера может тянуть на 3–4 млн рублей! Все это затевается только для поражения одной, максимум двух целей, после чего всей команде приходится менять место расположения. Иначе прилетят беспилотники, а за ними минометы и танковые снаряды.
Лучшая сверхдальнобойная снайперская винтовка. Источник: militaryarms.ru
Уточним, данный сценарий рассматривается для использования оружия Lobaev Arms по прямому назначению, то есть стрельбе на дальние и сверхдальние дистанции. Если из «золотых» винтовок по целям до 800 метров, то сложная инфраструктура совершенно излишняя. Хорошо подготовленный снайпер справится с такой задачей и без помощников.
Но тогда зачем вообще огород городить, если есть гораздо более дешевые, хотя и менее совершенные винтовки. Например, упоминаемые выше ORSIS T-5000 и СВ-98, да и в линейке Lobaev Arms немало изделий такого класса.
Есть ли у военных действенные средства для высокоточного уничтожения целей на удалении в 2–3 км?
В первую очередь, ПТРК. Например, ракетный комплекс «Корнет», требующий в расчет всего двух человек. Это, конечно, очень оптимистическая оценка – для мобильности орудию требуется три бойца. Все-таки ворочать 30-килограммовый транспортно-пусковой контейнер и ракеты двум бойцам очень непросто.
Но есть еще и компактный «Метис», масса которого не превышает 14 килограмм. SVLK-14S «Сумрак» без функционального обвеса тянет на 9,7 килограмм. Дальше ПТРК выигрывает у «тяжелых» винтовок просто в одни ворота. Подготовить оператора управляемой противотанковой ракеты несравнимо проще, хватит и пары месяцев практики. Стоимость выстрела ракетой, конечно, выше, чем у любой винтовки, но и эффект у цели совершенно другой. Термобарический боеприпас в состоянии и вражеское укрепление в воздух поднять, и любой движимый объект надолго отправить в ремонт. Здесь же скрыта и универсальность ПТУРа. Если в поле зрения окажется вражеский танк, он вполне может быть обезврежен, а то и уничтожен.
Какой ответ для танка есть у расчета «тяжелой» снайперской винтовки? Пожалуй, только один – надежда, что снайперов не заметят. Противник очень хорошо насыщен тепловизионными приборами, что серьезно снижает возможности маскировки даже самых искусных и опытных стрелков.
С дальностью стрельбы у ПТРК также перевес. Тяжелый и условно мобильный «Корнет» может уйти к цели на пять с лишним километров, что позволяет расчету не выходить на передовые позиции. «Метис» скромнее – всего пара километров до цели. Но, повторимся, вероятность попадания несравнимо выше, чем у самой совершенной винтовки. Справедливости ради Lobaev Arms производит широкую гамму снайперских винтовок с дальностью эффективной работы до 1 200–1 500 метров. Эти замечательные изделия уже применяются в СВО и хорошо себя зарекомендовали.
Главное в военной работе – это сбалансированность. Именно этим качеством всегда отличалось русское оружие. Поиск наиболее оптимальной винтовки, способной на выполнение широкого круга боевых задач, дело ближайшего будущего. Возможно, именно лобаевские «Счетчики», «СМЕРШи», «Доминаторы» и «Сталинграды» близки к этому, как никто другой. Но до этого момента пока по удаленным, но очень важным целям эффективнее работать управляемым вооружением. А лучше всего старым и добрым артиллерийским налетом, чтобы для снайперов вообще не было целей.