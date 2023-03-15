Представитель администрации Запорожской области: ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе

В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой

В настоящее время украинские формирования приступили к разведке боем, с применением бронированной техники, на территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.Ранее власти Запорожской области сообщали, что украинские войска концентрируются в оккупированной части региона. Например, временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий оценивал примерную численность формирований ВСУ на Запорожском направлении в 40 тысяч человек.Затем Владимир Рогов сообщил, что не менее 5 тысяч украинских военных, прошедших обучение в учебных центрах в Польше, Германии и Великобритании, прибыли на усиление уже имеющейся группировки.- написал Рогов в Telegram-канале.Ранее политик отмечал, что сейчас главной задачей является сдерживание контрнаступления украинских формирований на Запорожском направлении.Многие западные аналитики называли именно это направление одним из наиболее вероятных с точки зрения предстоящего контрнаступления ВСУ. Киевский режим вынашивает цель прорваться к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым. С этой целью и может происходить наращивание мощной украинской группировки в регионе.