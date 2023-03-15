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Представитель администрации Запорожской области: ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе

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Представитель администрации Запорожской области: ВСУ проводят разведку боем в Пологовском районе

В настоящее время украинские формирования приступили к разведке боем, с применением бронированной техники, на территории Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.


Ранее власти Запорожской области сообщали, что украинские войска концентрируются в оккупированной части региона. Например, временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий оценивал примерную численность формирований ВСУ на Запорожском направлении в 40 тысяч человек.

Затем Владимир Рогов сообщил, что не менее 5 тысяч украинских военных, прошедших обучение в учебных центрах в Польше, Германии и Великобритании, прибыли на усиление уже имеющейся группировки.

В Пологовском районе ВСУ проводят разведку боем с применением бронетехники и нескольких десятков боевиков. Идет бой

- написал Рогов в Telegram-канале.


Ранее политик отмечал, что сейчас главной задачей является сдерживание контрнаступления украинских формирований на Запорожском направлении.

Многие западные аналитики называли именно это направление одним из наиболее вероятных с точки зрения предстоящего контрнаступления ВСУ. Киевский режим вынашивает цель прорваться к Азовскому морю, перерезав сухопутный коридор в Крым. С этой целью и может происходить наращивание мощной украинской группировки в регионе.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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2 комментария
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  1. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:16
    0
    Смотрим и не забываем, чем в августе закончились многочисленные разведки боем. Нащупали слабость и туда вдарили всей мощью. А теперь надо освобождать оккупированные части Российской Федерации
  2. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 20:18
    0
    Откровенно странный момент для начала наступления. Сейчас все начинает таять а "зеленки" еще нет. Использовать западную ВТ получится не в полной мере, их авиация в значительной мере выбита ,а ПВО не накачано до купирования нашего превосходства в воздухе,если это потребуется. По кр. мере насколько мне известно. Хотя возможно это начало некоего "блиц-прощупывания" а-ля происходившего уже в ХО .