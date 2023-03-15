«Это вершина клещей»: украинский военный рассказал о риске наступления ВС РФ на Краснолиманском направлении

В настоящее время российские вооруженные силы планируют продвигаться к городу Красный Лиман (ДНР). Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на украинского военнослужащего с позывным «Туман».Если российским войскам удастся продвинуться к Красному Лиману, то украинские формирования в Северске, находящемся к северу от Артемовска (Бахмута), также окажутся окруженными. Поэтому продвижение на Краснолиманском направлении – это «вершина клещей», считает украинский военнослужащий.Как подчеркнул «Туман», Краснолиманское направление сейчас является вторым по значимости после Артемовского (Бахмутского). Российские войска очень заинтересованы в данном направлении, так как продвижение на нем открывает перед ними большие возможности.Украинский военнослужащий заявил, что важность Краснолиманского направления не должна быть меньшей, чем Артемовского. Если российские войска займут Красный Лиман, то они выйдут прямо к Краматорску и Славянску – крупнейшим городам Донбасса, все еще остающимся под контролем киевского режима.Поэтому Краснолиманское направление и является для украинской армии «клещевой угрозой», и успешное продвижение российских войск под Артемовском и на Красный Лиман создает очень серьезные угрозы для будущего военного присутствия украинских формирований в Донбассе.Сейчас наиболее тяжелое положение для ВСУ сложилось в Артемовске. Здесь российские войска практически окружили город, автомобильные дороги находятся под огневым контролем. Ранее сообщалось о попытках отдельных групп солдат ВСУ выйти из Артемовска по проселочным дорогам и через лесопосадки.