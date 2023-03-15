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Британские эксперты испугались полного уничтожения Лондона торпедой «Посейдон» в случае конфликта с Россией

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Британские эксперты испугались полного уничтожения Лондона торпедой «Посейдон» в случае конфликта с Россией

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина принять на вооружение Военно-морского флота новейшие ядерные торпеды "Посейдон" заставило британских военных экспертов смоделировать разрушения в случае нанесения удара по острову.


Как сообщает британский таблоид Daily Mail, по мнению западных аналитиков, ядерная торпеда "Посейдон" способна нести заряд, вдвое превышающий испытанную СССР в 1961 году ядерную "Царь-бомбу".

Британские эксперты предполагают, что в случае, если российская армия произведет запуск "Посейдона" с "подводной лодки Судного дня" и она взорвется в устье реки Темза, возникшая после взрыва радиоактивная волна полностью уничтожит Лондон.

По мнению эксперта из Королевского колледжа Рода Торнтона, беспилотный ядерный аппарат способен полностью уничтожить любые мегаполисы, находящиеся неподалеку от места взрыва, например Лондон или Нью-Йорк.

Помощник директора по безопасности европейского отделения американской аналитической организации RAND Джеймс Блэк также уточняет, что торпеда "Посейдон" может очень долго двигаться под водой, оставаясь незамеченной, что лишает страны НАТО какой-либо определенности в вопросах планирования обороны.

"Посейдоны", способные поражать разные типы целей, в том числе авианосные группировки и береговые укрепления, предполагается установить на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.
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22 комментария
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 20:53
    0
    если "Посейдон" действительно "заглянет в гости" - на дно уйдут все Британские острова! hi
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 21:12
      +2
      Как там пел Богдан Титомир? Лондон гудбай ...., Лондон прощай... нет ребята только вместе со всем островом.
      1. krot
        krot Сегодня, 21:35
        +4
        Что, что, а Лондон и всю Британию нужно точно бахнуть Посейдоном. И сказать, что это неудачные эксперименты британских ученых..
        P.S. Ненавижу англосаксов!
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 21:51
          +1
          Цитата: krot
          Что, что, а Лондон и всю Британию нужно точно бахнуть Посейдоном

          " Посейдон" не для них ! Хватит двух "Ярсов" и не только Лондону , а всему острову . hi
      2. ivan_nkl
        ivan_nkl Сегодня, 21:38
        +2
        Лондон гудбай ...., Лондон прощай...

        от музея под открытым небом ничегошеньки не останется - стоко нажито непосильным трудом...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:55
    +5
    Вот эгоисты англичане ,только о себе думают,а что будет с проливом Паде Кале,с тоннелем,остров для вентиляции снесёт и что будет с французской Бретанью.А вообще Посейдон должен бить дуплетом ,Эдинбург предпочтительней там хотя бы база ВМС есть.И не бойтесь это только мультики.
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:49
      +2
      Эдинбург предпочтительней там хотя бы база ВМС есть

      Лондон это политический центр и его уничтожение окажет важнейшее деморализующее воздействие...
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 20:56
    +6
    "Солдат, дежуривший на ядерной пусковой установке, задремал и облокотился на пульт управления. При входе дежурного офицера он встрепенулся, вскочил и доложил:
    - товарищ лейтенант, в мое дежурство происшествий не было!
    — не было, говоришь?! А Мелкобритания где,... Твою мать?! Два наряда вне очереди!"
  4. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 20:58
    +5
    Пусть не переживают. Лондон останется в наших сердцах. yes
    1. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:50
      +2
      Лондон останется в наших сердцах

      из зэ кэпитэл оф зэ ... - въелось в подкорку!
    2. Napayz
      Napayz Сегодня, 21:58
      0
      И в учебники английского внесут изменения: Ландон ваз зе кэпитал оф грейтбритан
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:00
    +3
    Да так и будет. "Большая игра" продолжается. Только Российская Империя реальна, а Британская виртуальна. А что будет, если мы с янки договоримся? Трайденты с английских подлодок снимут ибо аренда и битва РИ с БИ в одного английского кролика. The fool's day
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 21:06
      -7
      Пока что битва с УА идёт для РИ совсем не по сценарию,так что на вильяма шекспира замахиваться рановато
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 21:24
        -2
        Цитата: Болторез
        Пока что битва с УА идёт для РИ совсем не по сценарию

        Сфигали баня то сгорела? На Нас наезжают в "Большой игре" РИ расширяется неизбежно. Все по сценарию и по тем же граблям Лорды наступают. А Лорд это , что? Властелин. Зырим Иисус суперзвезда ... У них даже слова Господа нет. Безбожники. А так Лилипуты блин
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 21:10
    +5
    Зачем такая экзотика? Похоже на извращение. И сколько Посейдон плыть до Лондона будет? Неделю?

    Гораздо быстрее и дешевле в любой момент запустить на Лондон с нашей ПЛ 667БДРМ всего ОДНУ (из 16) старую МБР Синева или Лейнер с 4 боеголовками по 500кт. Разрушения будут никак не меньше, попасть можно прямо хоть в Вестминстерской дворец, а никакой ПРО вокруг Лондона нет.

    Но конечно нужно трезво понимать, что ответка от британцев прилетит в любом случае, хоть на Посейдон, хоть на ракету.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 21:24
      +2
      Да кошмарит пресса местных ради хайпа! Какие удары? Тут и там все только о бабках заботятся !
    2. ivan_nkl
      ivan_nkl Сегодня, 21:58
      +1
      ответка от британцев прилетит в любом случае

      ответок как таковых не будет - будет мощный взаимообмен ударами и куда бить надо определиться заранее...
  7. comings
    comings Сегодня, 21:16
    +2
    Одного не пойму: с чего это автор решил, что эксперты испугались? Прочтений больше? Так это только поначалу
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:17
    +1
    По Темзе поднимется поближе к Лондону.
  9. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 21:32
    +2
    Лондону успакоитцца! Там дети элиты. Полная безопасность
  10. Комментарий был удален.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 21:40
    +2
    Что-то не наблюдаю тут лондонского подпевалу. Небось деpьмовентилятор заныкал и в Россию- матушку засобирался от греха подальше. Мало ли чего, вдруг жахнут по лондо́ну. Как никак мегатонн на сто заработали на свой зад за долгие-то годы.
  12. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 21:48
    0
    торпеда "Посейдон" может очень долго двигаться под водой, оставаясь незамеченной

    Но почемууу, почему "незамеченной" ? Я не понимаю , там что, черти шелковыми мешками гребут что-ли ? Такой аппарат мало того что здоровенная бандура, так еще и движется быстро и движитель будет издавать шумы любой. "Посейдон" будет обнаруживаться теми же системами, которые обнаруживают обычные ПЛ , более того, коль скоро у нас испытывали подобные аппараты - не исключаю что противник ,учитывая его прогресс в гидроакустике , сумел добыть данные по сигнатуре шумов от "Посейдона" .
    На ПЛО страны запада тратят огромные деньги и имеют на выходе вполне годно отлаженный механизм ,на стороне которого прогресс в этой вечной гонке "снаряд вс броня". К тому же "Посейдон" это потенциально оружие крайне низкой оперативной готовности - относительно воздушной и ракетной части ядерной триады его скорость невелика, скорость его носителя невелика , сам носитель чертовски громоздкая кукурузина и ,что называется ,"штучное изделие".
    Эт не значит что оружие плохое , но это оружие из разряда "Пушка Дора" , за-ме-чательное в сферическом вакууме практически идеальных условий. Аппарат нужно как-то будет доставить до рубежей пуска , потом он отправится в свой "последний путь" на расстояния сотен км , в том числе по водам ,где картина морского дна будет изучена не идеально . За часы-десятки часов с момента пуска с ним может произойти все что угодно - ну и даже если он дойдет,например, до Лондона - 3/4 энергии его взрыва уйдут "в никуда" ,просто потому что он взорвется в среде а не посреди столицы ВБ. Ударная волна и цунами (не такая уж и радиоактивная,к слову говоря,если мы говорим про компактный и при этом мощный боеприпас) пойдут во всех направлениях , и только 1/4 в лучшем случае будет направлена на цель.
    Если мы говорим о борьбе с вражеской АУГ - идея-то хорошая, но как оно будет наводиться на саму АУГ ? Какие есть варианты внешнего наведения кроме кабеля ,учитывая среду ? А наведение по звуку возможно обмануть , резко снизив эффективность или вовсе сведя ее на нет. Плюс вопрос насколько близко носитель сможет подобраться к АУГ, учитывая то что он немаленький , мягко говоря.
    Из всего этого разве что потенциал разрушения ВМ баз в ходе первого удара я могу более-менее уложить с точки зрения эффективности. Но ключевая фишка тут именно "в ходе первого удара" , потому что в ответно-встречном базы будут уже пусты или по кр. мере будет ожидаться подобный вариант событий.