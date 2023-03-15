Британские эксперты испугались полного уничтожения Лондона торпедой «Посейдон» в случае конфликта с Россией

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина принять на вооружение Военно-морского флота новейшие ядерные торпеды "Посейдон" заставило британских военных экспертов смоделировать разрушения в случае нанесения удара по острову.
Как сообщает британский таблоид Daily Mail, по мнению западных аналитиков, ядерная торпеда "Посейдон" способна нести заряд, вдвое превышающий испытанную СССР в 1961 году ядерную "Царь-бомбу".
Британские эксперты предполагают, что в случае, если российская армия произведет запуск "Посейдона" с "подводной лодки Судного дня" и она взорвется в устье реки Темза, возникшая после взрыва радиоактивная волна полностью уничтожит Лондон.
По мнению эксперта из Королевского колледжа Рода Торнтона, беспилотный ядерный аппарат способен полностью уничтожить любые мегаполисы, находящиеся неподалеку от места взрыва, например Лондон или Нью-Йорк.
Помощник директора по безопасности европейского отделения американской аналитической организации RAND Джеймс Блэк также уточняет, что торпеда "Посейдон" может очень долго двигаться под водой, оставаясь незамеченной, что лишает страны НАТО какой-либо определенности в вопросах планирования обороны.
"Посейдоны", способные поражать разные типы целей, в том числе авианосные группировки и береговые укрепления, предполагается установить на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.