Военное обозрение
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Евгений Пригожин рассказал о бойцах-артиллеристах из Афганистана в составе ЧВК «Вагнер»

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Евгений Пригожин рассказал о бойцах-артиллеристах из Афганистана в составе ЧВК «Вагнер»

В настоящее время в составе подразделений ЧВК «Вагнер», сражающихся в Донбассе, действует небольшое количество бойцов из Афганистана. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке.


По утверждению Пригожина, бойцов афганского происхождения в рядах «вагнеровцев» мало, но они есть. Основатель ЧВК отметил, что афганцы умеют работать с гаубицами М-777 американского производства и с противотанковыми комплексами Javelin.

Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. – то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных

- подчеркивается в опубликованном в социальной сети комментарии Евгения Пригожина.

Напомним, что ранее об участии выходцев из Афганистана в боевых действиях на Украине, причем в армиях обеих сторон конфликта, не раз писала и западная пресса. За годы американского военного присутствия в Афганистане, инструкторами армии США были подготовлены десятки тысяч афганских военных.

После свержения проамериканского режима многие из них были вынуждены покинуть Афганистан, а сейчас они зарабатывают тем, что умеют делать. Что касается американского оружия, то оно, как справедливо отметил Пригожин, часто оказывается в руках российских солдат в качестве трофеев, в том числе при занятии позиций и захвате складов и мест дислокации. Кроме того, известны и случаи продажи американского оружия украинскими военнослужащими.
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15 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 21:05
    +8
    Ключевое слово "Выкупить". Украинцы всегда были проститутками, причем неважно мужского или женского пола.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 21:14
      +4
      А вот мне кажется,что это больше троллинг.Как Вы представляете себе продажу М777?Нужна веская причина,что бы как то выкрутится из подобного.Принимая во внимание,что там свирепствует СБУ и нацики.Кому нужны деньги,лежа в гробу?Про трофеи,тут уж другое дело.Всегда нужны спецы для работы с импортом
      1. Aken
        Aken Сегодня, 21:33
        +2
        Можно же сразу сдаться в плен. Хороший вариант.
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 21:29
      +2
      Да, Фёдор Соколов. Торговать собой они, умели. По срочной службе помню.
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 21:41
        0
        . Торговать собой они, умели.
        . Может они и торгаши, да только фронт - это вам не рынок! Как вы это себе представляете? "Через линию фронта, через минные поля, пересекая окопы "поперек", едет УАЗик гружёный американскими снарядами? И никто даже и не подумает в него стрельнуть, ни свои ни чужие...". . Ага! Как же! , Это вам не фильмы про войну снимать! , как раз уровень современных "гениальных" отечественных режиссеров, мастеров мыльных сериалов. Так что господин "хороший" изволит " пошутить" на счёт снарядов, трофейными то может и удается разживится, но это очень редко, и много не навоюешь. Тут родная промышленность не поспевает подвозить, а эти, прям , по окопам насобирают снарядо, и целый день долбят ими супостата!))) Сюрреализм , чистой воды!
  2. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 21:10
    0
    Ха-Ха, американцы, за что боролись и на то напоролись!)))
  3. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 21:17
    +1
    Да хоть черта в союзники была бы польза.Кстати америкосы никогда не гнушались ни чем и ни кем. Ситуация для чистоплюйства сейчас не та Союзников крайне мало, да почти нет
    И моджахеды сгодятся . Если хорошо воюют флаг им в руки!
    1. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 21:22
      0
      Кстати америкосы никогда не гнушались ни чем и ни кем.

      Так и должно быть. При СССР в дёсны целовались с людоедами африканскими и ничего)
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 21:31
        0
        Бедный Леонид Ильич.. А ведь могли и сожрать, дедушку.)
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 21:38
          -2
          Цитата: Андрей Николаевич
          А ведь могли и сожрать

          Говорят,что Бекаса не раз облизывался ,глядя на "дорогого Ильича" ! bully
  4. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 21:20
    +1
    Ну, любые слова Пригожина следует пропускать через призму троллинга, а в данном случае вообще вырвали цитату из неизвестного контекста. Он уже как-то в шутку заявлял о 10 млн. заявок в ЧВК В от граждан США.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 21:40
      0
      Цитата: Пулково1942
      заявлял о 10 млн. заявок в ЧВК В от граждан США.

      Может это перевод долларов в рубли ? what
  5. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 21:36
    +1
    Пролетарии всех стран в ЧВК, соединяйтесь!
    1. Честь_Имею
      Честь_Имею Сегодня, 21:52
      0
      А если так: - Пролетарии всех стран к ЧВК, присоединяйтесь!
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 21:55
    0
    Кроме того, известны и случаи продажи американского оружия украинскими военнослужащими.