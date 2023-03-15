Евгений Пригожин рассказал о бойцах-артиллеристах из Афганистана в составе ЧВК «Вагнер»

Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и т. д. – то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных

В настоящее время в составе подразделений ЧВК «Вагнер», сражающихся в Донбассе, действует небольшое количество бойцов из Афганистана. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке.По утверждению Пригожина, бойцов афганского происхождения в рядах «вагнеровцев» мало, но они есть. Основатель ЧВК отметил, что афганцы умеют работать с гаубицами М-777 американского производства и с противотанковыми комплексами Javelin.- подчеркивается в опубликованном в социальной сети комментарии Евгения Пригожина.Напомним, что ранее об участии выходцев из Афганистана в боевых действиях на Украине, причем в армиях обеих сторон конфликта, не раз писала и западная пресса. За годы американского военного присутствия в Афганистане, инструкторами армии США были подготовлены десятки тысяч афганских военных.После свержения проамериканского режима многие из них были вынуждены покинуть Афганистан, а сейчас они зарабатывают тем, что умеют делать. Что касается американского оружия , то оно, как справедливо отметил Пригожин, часто оказывается в руках российских солдат в качестве трофеев, в том числе при занятии позиций и захвате складов и мест дислокации. Кроме того, известны и случаи продажи американского оружия украинскими военнослужащими.