В Днепропетровске обсудили вопрос формирования «Гвардии наступления», что намекает на то, откуда украинское наступление может начаться

Обсудили работу силового блока государства в условиях войны. Деятельность СБУ, прокуратуры, национальной полиции. Особенно на оккупированных, деоккупированных территориях. А еще в зоне активных боевых действий. Приоритет – фиксация военных преступлений, разоблачение и привлечение к ответственности коллаборантов.

На Украине заявили о том, что формирование «Гвардии наступления» идёт полным ходом. На некоторых каналах процесс и вовсе назвали завершённым.Тем временем из Днепропетровской области приходят сообщения о том, что в местной администрации состоялось выездное заседание комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности. Киевский ставленник в регионе Дмитрий Лысак заявил о том, в ходе выездного заседания комитета ВРУ обсуждались различные вопросы, касающиеся безопасности и деятельности силовых структур вместе с их координацией.Из заявления «губернатора»:Примечательно, что Лысак заявил и об обсуждении вопроса формирования упомянутой «Гвардии наступа» («Гвардии наступления»). Этот вопрос, находясь на том же заседании поднял глава украинского МВД Игорь Клименко. По словам министра, в рамках формирования этой «гвардии» необходимо наделить штурмовую бригады нацполиции «Лють» (можно перевести как «Гнев») особыми полномочиями, которые бы позволяли бы бойцам этой бригады выполнять особые боевые задачи. Если у бригады есть приписка «штурмовая», то вполне понятно, для чего она сформирована, вооружена и экипирована.Само проведение выездного заседания профильного комитета ВРУ в Днепре (Днепропетровске), а также то, что один из ключевых обсуждаемых вопросов – формирование «Гвардии наступления», намекают на возможность подготовки противником наступления именно из этого региона. Можно предположить, что именно в Днепропетровской области противник формирует ударный кулак, который попытается обрушить на Запорожскую область (например, по вектору Орехов-Токмак-Мелитополь). При наличии достаточного количества личного состава удар от Днепра противником может быть нанесён и восточнее – с попыткой отбросить российские силы от Бахмута в сторону Светлодарска и Дебальцево, где ранее у ВСУ проходила так называемая Светлодарская дуга.