Конец проекта «Украина»

Источник: телеграм-канал «Танкисты ЮВО»
Поиски хозяина
Со времен Богдана Хмельницкого на роль покровителя «украинофилы» (узкая группа образованных людей, которые пытались на месте Малой, юго-западной Руси построить «украйну») выбирали Россию, Польшу, Турцию, Австрию, Германию. Затем прибавились «светочи свободы и демократии» – Англия, Франция и США.
С самого начала западные державы ставили своей целью разрушение Русской цивилизации и вычеркивание Русского мира из европейской истории. Приоритетной целью в деле разрушения Руси-России на Западе рассматривали выделение юго-западной части Русского мира – «украйны» (Киевская, Галицко-Волынская, Чернигово-Северская и Литовская Русь, Новороссия и Малороссия). Раскол единого суперэтноса русов-русских, с выделением своего рода «новых поляков» – славян, люто ненавидящих своих братьев.
Если взять вселенную Толкина, её образы, то украинцы, забывшие, что они русские – это «орки», испорченные, затемнённые эльфы. Стравить русских с русскими, великолепными воинами, и тем самым заложить страшную бомбу под всю Русскую цивилизацию и суперэтнос – это великолепный, страшный по своим последствиям стратегический ход Запада. Теперь даже при полной денацификации «украйны» последствия придётся расхлебывать десятилетиями, поколениями.
«Украйна» выделяется из Русского мира как отдельный субъект, хотя и остаётся русской по языку, культуре и истории (они сильно искажены, но фундамент ещё русский). Русский мир теряет миллионы людей. Подрывается демографический потенциал как Великой (Большой) России, так и Малой Руси. Запад экономически, финансово привязывает Малую Русь к себе. Получая богатую ресурсами колонию. Одновременно русские-украинцы становятся рабами западного мирового порядка, молодые поколения принимаются как обслуга вымирающего и деградирующего западного мира. Украинцы-русские должны разбавить волны арабов, негров и азиатов, давая Западу ещё время.
Анти-Россия
Одновременно «украйна» превращается в буферное антирусское государственное образование под протекторатом Запада – в своё время это были Австрийская и Германская империи, Третий рейх, с 1991 года – США, коллективный Запад. Народ ещё одно поколение живёт на руинах Советской (Русской) цивилизации, сохраняя культурно-историческое единство с русскими, которые остались в РФ. А украинская верхушка при полной идеологической, информационной, политической, организационной и материальной поддержке коллективного Запада создаёт «таран», нацеленный на разрушение всего Русского мира.
Пестуется идеология ненависти, украинский нацизм. Белое превращается в чёрное, и наоборот. Бандеровские убийцы и упыри превращаются в героев. А настоящие герои русской украйны, УССР, превращаются в «оккупантов и насильников». Историю переписывают. Создают украинский миф. Русскую и советскую культуру уничтожают, подменяют на западные и бандеровско-нацистские суррогаты. Молодые поколения превращают в русских янычар – русских по роду, языку, но люто ненавидящих всё русское. Создаётся своего рода укрорейх, но без поддержки нации, которая стремительно вымирает и бежит, без экономики (только «труба» на вывоз ресурсов). Только идеология ненависти и смерти. Умри, но убей русского.
При этом, когда демографический, военный потенциал «украйны», которую бросили в атаку на Большую Россию, будет исчерпан, то её просто освоят. В Польше уже возродился проект создания польской империи – Речи Посполитой, на основе западнорусских земель. То есть польские паны снова претендуют на большую часть Белоруссии, Украины и Литву. Это проект будущего Польши. В Варшаве видят, что ЕС – обречен, нужен свой проект, план будущего. Это калька-копия общего западного проекта – рабовладельческий мир. Будут польские паны – люди первого сорта, и украинцы – обслуга, рабы. Украинские хлопы уже батрачат в Польше и по всей Европе, обслуживают хозяев.
Поэтому Варшава буквально на глазах строит полноценную, большую армию, которая, видимо, пойдёт в бой, когда людской потенциал украйны будет исчерпан. Уже сейчас тысячи польских солдат воюют на украинском фронте. На оборону планируют тратить 4 % ВВП, что вдвое превышает стандарт НАТО. Страна покупает оружия на 117 млрд долларов до 2035 года, и это далеко не предел. На фоне того, как старое советское и западное оружие идёт на вооружение укрорейха, Польша сотнями закупает новые танки, самоходки, артиллерийские системы, бронемашины, самолеты и вертолеты.
В свою очередь, Венгрия шаг за шагом идёт к поглощению Прикарпатья. А Румыния грезит о «Великой Румынии» – с Молдавией, Приднестровьем и Одессой.
Руина-2
Настоящее и будущее южной ветви русов-русских самое печальное. Бывшая процветающая русская (советская) украйна-окраина – УССР, стала полем боя Русского и западного миров. Народ, который и так вымирал под властью воров-олигархов-плутократов, теперь просто истребляют. Настоящий геноцид. Мужиков ловят и отправляют умирать в схватке с такими же русскими парнями. Силовиков пока берегут, но полицейские, нацгвардейцы, пограничники, работники госбезопасности и пр. – также там просто пушечное мясо. Его также похоронят, уже хоронят. На очереди и женщины.
Активная часть населения, молодежь бежит на Запад. Но там они будут просто обслугой, холопами-хлопами. Детей перевоспитают, возможно, отберут. В рамках западных «ценностей», где нет папы и мамы, бабушек и дедушек. Девушек на шест и в гаремы. В целом демографический потенциал Малой Руси уже уничтожен.
Экономика угроблена. Битва, по установкам Запада и Киева, будет продолжена до последнего украинца. Работать будет просто некому. Города, поселки, производство и энергетика разрушаются. Никаких перспектив у образования, науки и культуры. Зачем они рабам? Это Руина-2. Новое Дикое поле между Россией и Западом.
Селянско-мещанская психология «моя хата с краю» в этот раз не спасет. Киевлян, одесситов, харьковчан, запорожцев и прочих русских-малороссов имеют в хвост и в гриву. Строят как хотят. Запрещают разговаривать и думать на языке отцов и пращуров, сжигают книги, делают из детей стукачей. Бросают в тюрьмы за «ошибочное» слово. Ловят людей, и после 2–3-дневной подготовки бросают в мясорубку.
А почему бы и нет? Терпели же с 1991 года и после 2014 года? Стремились в «светлое будущее» в виде ЕС и НАТО. Поверили, что украинцы – это европейцы. В итоге умирают на фронте за Зеленского и Байдена и прочих упырей, капиталистов и банкиров. За иллюзию, что после «победы» их точно возьмут в западный рай, то есть в Европу.
Это конец проекта «Украина» и начало Руины-2. Кровавая расплата за иллюзии нескольких поколений.