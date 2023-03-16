Как в действительности убили несчастного «Жнеца»

«Вон, вон, справа тридцать, япони, япони!»

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Наверное, многие сейчас назовут это самым настоящим скоморошеством и будут правы. Но моя версия ничуть не хуже тех, что на протяжении дня выбрасывались в эфир и Интернет американцами. Моя даже поужаснее будет.Понимаю американцев, у которых уронили в воду 50 миллионов долларов. Прямо очень так по-человечески понимаю, но зачем транспондер было выключать, если полет рутинный? Ведь будь он включен, такого могло бы и не произойти. Регламент написан был давно, и никто его не отменил. Если радары засекают воздушную цель, которую не могут четко опознать и у которой нет транспондера, то всегда к этой цели вылетают самолеты. Просто чтобы убедиться, что это, например, пассажирский лайнер, у которого что-то сломалось, а не бомбардировщик.Конечно, никто не стал бы таранить беспилотник, Су-27 ну никак для этого не годен. В крыльях у него топливо, в носу – радар под обтекателем, и принимать удар четырехтонного БПЛА, который шурует со скоростью 250 км/ч – ну это глупо и опасно одновременно.Проход наших самолетов на сверхзвуке для дестабилизации – это, конечно, возможно, но опять же, маневр не очень безопасный по сути своей. БПЛА реально могло закрутить и швырнуть не туда, куда надо.Мне кажется, что «жнеца» отправили на дно не специально. Цель хоть и крупная, но металла маловато, потому отклик на экране радара так себе будет. Транспондер выключен. Искали, и пролетели рядом. Могли и спутной струей зацепить, это неприятно, могло дестабилизировать аппарат. А мог и оператор с перепуга сплоховать и не туда направить аппарат, усугубив ситуацию.Вообще неплохо было бы что-то посерьезнее мультика (пусть и оперативно нарисованного) показать. Запись с камеры «Жнеца» или со спутника.Хотя в принципе, в этом нет смысла. Уже все, «Жнец» действительно сховался в волнах…