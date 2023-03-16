Американский аналитик назвал громким фиаско США договорённости Ирана и Саудовской Аравии при участии Китая

Если США уже не могут использовать Эр-Рияд для сдерживания Ирана и для того, чтобы у Саудовской Аравии поддерживались нормальные отношения с Израилем, то планы Вашингтона о балансе сил на Ближнем Востоке превратились в прах.

Аналитики в Соединённых Штатах комментируют события, которые за последнее время произошли в мире. Одно из них – успешная посредническая миссия Китая в саудовско-иранском переговорном процессе. Напомним, что при участии Пекина Тегеран и Эр-Рияд впервые за долгое время достигли существенного дипломатического прогресса, одним из результатов которого явилось близкое урегулирование конфликта в Йемене.По этому поводу высказался аналитик издания American Thinker Томас Лифсон. По его словам, убеждение Китаем «двух заклятых врагов Ближнего и Среднего Востока – шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии – в возобновлении дипотношений» является «невероятным поражением США». Таким образом, эксперты в США фактически признают, что американская политика на Востоке заключается именно в том, чтобы разделять и стравливать государства друг с другом.Из материала:По словам автора, это громкое фиаско в американской внешней политике.Другие западные аналитики напоминают о том, что теперь китайский лидер предлагает пойти на компромисс в российско-украинском конфликте. Явный намёк на то, что и в этом плане действия США направлены исключительно на разделение и военную конфронтацию.Тот же Лифсон пишет, что администрация США терпит одно внешнеполитическое поражение за другим, а все слова о «широкой коалиции» остаются только словами в прессе, потому что всё меньшее число мировых игроков готовы беспрекословно выполнять волю американских властей. Как пример - отказ Саудовской Аравии нарастить объёмы добычи нефти, на что так в 2022 году рассчитывали в Белом доме.