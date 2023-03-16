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Американский аналитик назвал громким фиаско США договорённости Ирана и Саудовской Аравии при участии Китая

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Американский аналитик назвал громким фиаско США договорённости Ирана и Саудовской Аравии при участии Китая

Аналитики в Соединённых Штатах комментируют события, которые за последнее время произошли в мире. Одно из них – успешная посредническая миссия Китая в саудовско-иранском переговорном процессе. Напомним, что при участии Пекина Тегеран и Эр-Рияд впервые за долгое время достигли существенного дипломатического прогресса, одним из результатов которого явилось близкое урегулирование конфликта в Йемене.


По этому поводу высказался аналитик издания American Thinker Томас Лифсон. По его словам, убеждение Китаем «двух заклятых врагов Ближнего и Среднего Востока – шиитского Ирана и суннитской Саудовской Аравии – в возобновлении дипотношений» является «невероятным поражением США». Таким образом, эксперты в США фактически признают, что американская политика на Востоке заключается именно в том, чтобы разделять и стравливать государства друг с другом.

Из материала:

Если США уже не могут использовать Эр-Рияд для сдерживания Ирана и для того, чтобы у Саудовской Аравии поддерживались нормальные отношения с Израилем, то планы Вашингтона о балансе сил на Ближнем Востоке превратились в прах.

По словам автора, это громкое фиаско в американской внешней политике.

Другие западные аналитики напоминают о том, что теперь китайский лидер предлагает пойти на компромисс в российско-украинском конфликте. Явный намёк на то, что и в этом плане действия США направлены исключительно на разделение и военную конфронтацию.

Тот же Лифсон пишет, что администрация США терпит одно внешнеполитическое поражение за другим, а все слова о «широкой коалиции» остаются только словами в прессе, потому что всё меньшее число мировых игроков готовы беспрекословно выполнять волю американских властей. Как пример - отказ Саудовской Аравии нарастить объёмы добычи нефти, на что так в 2022 году рассчитывали в Белом доме.
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6 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:30
    +2
    Без приувеличения это победа китая в водчине штатов. Шейхов штаты всегда особо ревностно оберигали. А тут без штатов обошлись.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:32
    +1
    что американская политика на Востоке заключается именно в том, чтобы разделять и стравливать государства друг с другом.
    жигаются ресурсы этих государств, которые могли бы пойти на их развитие. request Саудиты тратили деньги на покупку бесполезного американского оружия и наемников, а Иран..... не мог потратить деньги с замороженных счетов....
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:57
    +1
    Очень бы хотелось верить в то, что мы к этому тоже руку приложили!
  4. Владимир Анатольевич
    Владимир Анатольевич Сегодня, 07:29
    0
    Политика не замкнутого треугольника в действии....все таки работает!
  5. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:34
    +3
    Американский аналитик назвал громким фиаско США договорённости Ирана и Саудовской Аравии при участии Китая

    До американского руководства еще не дошло. а как дойдет то на гафно изойдутся.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:50
    0
    Мало как то материала на эту тему,а по сути это громадный провал политики США . Еть еще одна новость которую не встретить на страницах СМИ. Китай является гарантом сделки (политическим и экономическим ) все сделки по оси Иран -Китай - Саудовская Аравия будут проходить в юанях.