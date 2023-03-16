После беседы по телефону Шойгу и Остина состоялся телефонный разговор между начальниками Генштабов России и США

После проведённых накануне телефонных переговоров между министрами обороны России и США, аналогичные переговоры провели Валерий Герасимов и Марк Милли. Телефонная беседа начальника Генштаба ВС РФ и главы Объединённого комитета начальников штабов США прошла после известного инцидента с американским беспилотником MQ-9, упавшим в море к юго-западу от Крыма. Американская сторона обвинила российских лётчиков в «непрофессионализме», который якобы и стал причиной падения разведывательно-ударного дрона. При этом в США не скрывают того, что дрон вёл разведку объектов на территории Крыма. Соответственно, и данные с него впоследствии поступали в ГШ ВСУ.
Российское министерство обороны не стало называть тему для телефонного разговора Валерия Герасимова и Марка Милли, однако по использованной в релизе формулировке вполне понятно, что без обсуждения того самого дрона не обошлось. А формулировка следующая: «В развитие телефонных переговоров Министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки…» А по поводу разговора Сергея Шойгу с Ллойдом Остином ранее в США заявили, что обсуждался вопрос именно упавшего в море американского беспилотника. Да и в российском Минобороны отметили, что темой для переговоров министров стал инцидент с MQ-9.
Из релиза:
Отмечено, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.
Указано на то, что крупнейшие ядерные державы на планете должны проявлять максимальную ответственность и сохранять каналы связи для обсуждения проблемных ситуаций.
Эксперты считают, что в разговоре Герасимова и Милли был затронут вопрос дальнейшей активной американской разведдеятельности. В частности, вполне мог обсуждаться вопрос того, что американские разведывательные аппараты не будут «подпускаться» к российским границам на том же Крымском направлении на такое расстояние, которое позволяло бы им вести разведку вглубь России «из международного воздушного пространства». В противном случае США уже фактически на официальном уровне становятся участником вооружённого конфликта на Украине.
Хотя и без этого США сложно назвать страной, которая к украинскому конфликту отношения не имеет…
В военном ведомстве США, кстати, так однозначно и не ответили на вопрос о том, нёс ли MQ-9 на борту ракеты. При вопросе на брифинге американский военный чиновник ушёл от прямого ответа. Возможно, в этом состоит ответ на вопрос, почему Пентагон пока не публикует кадры с камер беспилотника с записью инцидента.