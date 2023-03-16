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После беседы по телефону Шойгу и Остина состоялся телефонный разговор между начальниками Генштабов России и США

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После беседы по телефону Шойгу и Остина состоялся телефонный разговор между начальниками Генштабов России и США

После проведённых накануне телефонных переговоров между министрами обороны России и США, аналогичные переговоры провели Валерий Герасимов и Марк Милли. Телефонная беседа начальника Генштаба ВС РФ и главы Объединённого комитета начальников штабов США прошла после известного инцидента с американским беспилотником MQ-9, упавшим в море к юго-западу от Крыма. Американская сторона обвинила российских лётчиков в «непрофессионализме», который якобы и стал причиной падения разведывательно-ударного дрона. При этом в США не скрывают того, что дрон вёл разведку объектов на территории Крыма. Соответственно, и данные с него впоследствии поступали в ГШ ВСУ.


Российское министерство обороны не стало называть тему для телефонного разговора Валерия Герасимова и Марка Милли, однако по использованной в релизе формулировке вполне понятно, что без обсуждения того самого дрона не обошлось. А формулировка следующая: «В развитие телефонных переговоров Министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки…» А по поводу разговора Сергея Шойгу с Ллойдом Остином ранее в США заявили, что обсуждался вопрос именно упавшего в море американского беспилотника. Да и в российском Минобороны отметили, что темой для переговоров министров стал инцидент с MQ-9.

Из релиза:

Отмечено, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

Указано на то, что крупнейшие ядерные державы на планете должны проявлять максимальную ответственность и сохранять каналы связи для обсуждения проблемных ситуаций.

Эксперты считают, что в разговоре Герасимова и Милли был затронут вопрос дальнейшей активной американской разведдеятельности. В частности, вполне мог обсуждаться вопрос того, что американские разведывательные аппараты не будут «подпускаться» к российским границам на том же Крымском направлении на такое расстояние, которое позволяло бы им вести разведку вглубь России «из международного воздушного пространства». В противном случае США уже фактически на официальном уровне становятся участником вооружённого конфликта на Украине.

Хотя и без этого США сложно назвать страной, которая к украинскому конфликту отношения не имеет…

В военном ведомстве США, кстати, так однозначно и не ответили на вопрос о том, нёс ли MQ-9 на борту ракеты. При вопросе на брифинге американский военный чиновник ушёл от прямого ответа. Возможно, в этом состоит ответ на вопрос, почему Пентагон пока не публикует кадры с камер беспилотника с записью инцидента.
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28 комментариев
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  1. ser-pov
    ser-pov Сегодня, 06:35
    +13
    Сказали бы сразу им- будете летать, будут падать..
    1. dik-nsk
      dik-nsk Сегодня, 06:58
      +5
      ну-да, ну-да.. или как обычно утерлись..
      1. krops777
        krops777 Сегодня, 07:30
        0
        ну-да, ну-да.. или как обычно утерлись..


        Судя по всему произошла официальная порка, только кто кого выпорол не понятно, но все же скорее всего досталось Шойгу и Герасимову.
        1. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 08:28
          +1
          Цитата: krops777
          Судя по всему произошла официальная порка, только кто кого выпорол не понятно, но все же скорее всего досталось Шойгу и Герасимову.


          Тоже так думается... а вообще, пора брать пример с Китая.

          Politico: китайские военные игнорируют звонки американского Генштаба

          Представители американского военного командования многократно пытались дозвониться до китайских коллег на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, но китайцы не берут трубки.

          По данным Politico, представители командования Народно-освободительной армии Китая не стали отвечать на звонки американцев.

          06 августа 2022, 07:51


          почему мы так не можем ? Американцы поставляют оружие Украине, снабжают развед. данными, руководят военными операциями т.е. фактически чужими руками убивают наших ребят на фронте.... и после этого, мы должны поддерживать контакты ?
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:39
      +3
      Копченный в обращении к нашим летчикам (что у них за мода пошла обращения клепать? winked ) уже заявил, что будут летать где хотят. Если, конечно, это не фейк. Я думаю, в таком случае наши парни продолжат проявлять "непрофессионализм" и "безответственность". laughing
      1. fima_tut
        fima_tut Сегодня, 07:50
        +4
        Главное побольше "безответственности" на всех уровнях, а потом... ачЁ такого, оно само, виноватых найдем и поощрим.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 06:38
    +3
    Весьма скоро, на мой взгляд, в Чёрном море появятся американские корабли, которые будут контролировать коридоры пролётов "Риперов"/"Глобал хоуков", после чего не исключено применение, типа для обеспечения безопасности своих ЛА, ПВО этих кораблей по нашим истребителям, осуществляющим перехваты воздушных целей над морем
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:43
      +9
      А вот для этого им надо с султаном договориться..Впрочем,если это произойдет,то все что мы договаривались с турками можно умножать на ноль
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:51
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        А вот для этого им надо с султаном договориться..

        Сейчас султан играет самостоятельность и крутость, но при жестком выборе чью сторону Турция, как участник НАТО, выберет? А бывшие соглашения и договоренности в наше время не стоят той бумаги, на которой написаны.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:23
      +1
      Цитата: ААК
      в Чёрном море появятся американские корабли,

      "Для защиты грузовозов с зерном и удобрениями" Ага!
  3. Комментарий был удален.
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 06:40
    0
    Американская сторона обвинила российских лётчиков в «непрофессионализме»,
    Пусть так, тогда по армии США должен пройти приказ: Не приближаться к непрофессионалам ближе чем на 1000 миль. Компенсаций быть не должно, сами подставились. request А мы не виноваты, нечаянно так получилось. request
  5. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:43
    +5
    Пентагон пока не публикует кадры с камер беспилотника с записью инцидента.

    Да кто же признается что не сам унизился, а его унизили...и потом... фильм еще смонтировать надо что бы героями себя показать, а это время.
    И вообще... вместо сброса топлива, уже давно придумали бы контейнеры с краской, объективы им заливать. Цвет краски может варьироваться от черного, до светло коричневого к примеру
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:44
    +4
    Никто никому ничего не должен. Каждый должен блюсти свои интересы.
  7. Privet
    Privet Сегодня, 07:05
    +2
    В воду упало 30 млн.$. Поднять, изучить, наладить производство.
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 08:28
      0
      Угу, наладить)).. с нашей то серостью. Ни движков ,ни электроники своей. Тут возможен только один вариант -передать
      обломки партнерам в качестве жеста доброй воли, походу переговоры затеяны матрасами именно для этого. Ну или как минимум попросят не поднимать обломки .
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:18
    +3
    Обсуждать надо поставки натовского оружия укронацистам...остальное несущественно.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    -2
    Цитата: ААК
    Чёрном море появятся американские корабли, которые будут контролировать коридоры пролётов "Риперов"/"Глобал хоуков",

    Не появятся... конвенция Монтре не позволит...да и на морские мины можно случайно нарваться.
    1. Nemorum
      Nemorum Сегодня, 07:38
      +3
      В текущей обстановке вряд ли можно учитывать какие - либо соглашения. Международное право стало почти формальностью.
  10. Комментарий был удален.
  11. Майя
    Майя Сегодня, 07:27
    0
    23,24,30июля2020г американск военсамолеты из нейтральной зоны черного моря были выпровожены рфсамолетами без международных авианарушений,
  12. Fedor1
    Fedor1 Сегодня, 07:34
    -2
    Они договариваются о совместных действиях поднятия беспилотника со дна и передачи его американской стороне.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: Fedor1
      Они договариваются о совместных действиях поднятия беспилотника со дна и передачи его американской стороне.

      Ага... за чей счет сей банкет?
      smile Пока это из области фантазий.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 07:44
      0
      Это ,второй мирный вариант,который реален только если США ,пойдут на попятную.Но это фантастика.Кстати ,Америка предложила вариант :Пилот СУ 27 имеет низкую квалификацию ,не справился с управлением ,если Россия это признаёт,то инцендент исчерпан .
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 08:00
        +2
        Думаю наши сказали ,что операторы беспилотника имеют низкую квалификацию и главный вопрос ,зачем выключили транспондеры в нашей прибрежной зоне.Наши ТУ 95 ходят над нейтральными водами с включёнными транспондерами.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:19
          0
          Напрягает ,в заявленном районе падения нет специальных судов (маринтрафик),хоть буксир бы появился.
  13. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:42
    0
    «В развитие телефонных переговоров Министра обороны Российской Федерации и министра обороны Соединенных Штатов Америки…»
    Скорее всего отдадут обломки. Проявят ещё раз "жест доброй воли". Доброй воли нашим начальникам не занимать. Только вот к врагу надо бы злую проявлять...
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:54
    +2
    Прецедент, в Новейшей истории, уже был: это Фолкленды, 200-т мильная эксклюзивная зона военных действий. Так что, даже по их ангосаксонскому праву мы можем ссылаться на него.
  15. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:44
    -2
    Помнится одна фраза кем то брошенная "Не хотите разговаривать с Лавровым, будете разговаривать с Шойгу". А разговор с Шойгу короткий и без всяких дипломатий.
  16. APAHAKC
    APAHAKC Сегодня, 08:58
    0
    надо говорить как они _оносамо упало (у нас все хорощо смотрите у себя)