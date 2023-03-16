Башар Асад: Я считаю, что Третья мировая война уже идёт

Появились данные о конкретных заявлениях, которые в ходе переговоров с Владимиром Путиным и после них сделал президент Сирии Башар Асад. Переговоры эти состоялись накануне. Как уже сообщало «Военное обозрение», сирийский лидер выразил полную поддержку проводимой Россией специальной военной операции.
Помимо переговоров двух лидеров переговоры на своём уровне провели с российскими коллегами и представители сирийской правительственной делегации. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой сирийского оборонного ведомства Али Махмудом Аббасом. Минобороны отметило, что обсуждались вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Аббас дал высокую оценку действиям ВС РФ на территории Сирии, в том числе и в плане того, что именно российская помощь позволила сохранить независимость Сирийской Арабской Республики.
Тем временем в РИА Новости вышло интервью с Башаром Асадом. В ходе интервью сирийский лидер дал оценку происходящему на Украине. По словам президента Сирии, «Запад руками украинского президента Зеленского развязал Третью мировую войну».
Асад отметил, что Третья мировая война уже идёт, только она отличается от «традиционных» войн прошлого. Сирийский лидер в интервью указал на то, что современные войны чаще ведутся посредством прокси.
С этим сталкивается и сама Сирия, когда тот же Запад, используя подконтрольные террористические группировки, пытался заполучить полный контроль над территорией страны. Однако российская операция в САР остановила этот процесс и позволила нанести поражение целому ряду финансируемых извне террористических группировок.
Накануне в Москве прошли переговоры и между главами МИД России и Сирии. Обсуждались гуманитарные вопросы, тематика двустороннего сотрудничества по ряду направлений.
На Западе, комментируя визит Асада в Россию и предстоящий визит в Москву председателя КНР, заявили, что «складывается новая антизападная ось Россия-Китай-Иран-Сирия». Саудовскую Аравию пока в эту «ось» записывать не стали, но явно озадачены тем, что Китаю удалось добиться восстановления дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом.