Военное обозрение
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Башар Асад: Я считаю, что Третья мировая война уже идёт

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Башар Асад: Я считаю, что Третья мировая война уже идёт

Появились данные о конкретных заявлениях, которые в ходе переговоров с Владимиром Путиным и после них сделал президент Сирии Башар Асад. Переговоры эти состоялись накануне. Как уже сообщало «Военное обозрение», сирийский лидер выразил полную поддержку проводимой Россией специальной военной операции.

Помимо переговоров двух лидеров переговоры на своём уровне провели с российскими коллегами и представители сирийской правительственной делегации. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с главой сирийского оборонного ведомства Али Махмудом Аббасом. Минобороны отметило, что обсуждались вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Аббас дал высокую оценку действиям ВС РФ на территории Сирии, в том числе и в плане того, что именно российская помощь позволила сохранить независимость Сирийской Арабской Республики.

Тем временем в РИА Новости вышло интервью с Башаром Асадом. В ходе интервью сирийский лидер дал оценку происходящему на Украине. По словам президента Сирии, «Запад руками украинского президента Зеленского развязал Третью мировую войну».

Асад отметил, что Третья мировая война уже идёт, только она отличается от «традиционных» войн прошлого. Сирийский лидер в интервью указал на то, что современные войны чаще ведутся посредством прокси.

С этим сталкивается и сама Сирия, когда тот же Запад, используя подконтрольные террористические группировки, пытался заполучить полный контроль над территорией страны. Однако российская операция в САР остановила этот процесс и позволила нанести поражение целому ряду финансируемых извне террористических группировок.

Накануне в Москве прошли переговоры и между главами МИД России и Сирии. Обсуждались гуманитарные вопросы, тематика двустороннего сотрудничества по ряду направлений.

На Западе, комментируя визит Асада в Россию и предстоящий визит в Москву председателя КНР, заявили, что «складывается новая антизападная ось Россия-Китай-Иран-Сирия». Саудовскую Аравию пока в эту «ось» записывать не стали, но явно озадачены тем, что Китаю удалось добиться восстановления дипотношений между Тегераном и Эр-Риядом.
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11 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 07:07
    0
    Башар Асад: Я считаю, что Третья мировая война уже идёт
    А я считаю, что неважно как назвать глобальный конфликт, звездная война, армагедон или ТМВ, но идет давно.... request
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:37
      -1
      Применяя личностное местоимение,Асад показывает свою неуверенность в этой ситуации.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:43
      0
      Первая и Вторая Мировые войны начинались целой серией локальных войн в разных частях планеты. Аналогия налицо. Европа была одним из основных театров военных действий. Сейчас поле боя - Украина. После ВМВ это первый конфликт высокой интенсивности по масштабам сравнимый разве что только с войной в Корее. Разрастутся ли локальные конфликты в полномасштабную мировую войну? Узнаем вместе.
  2. Klaus8691
    Klaus8691 Сегодня, 07:13
    0
    Весь 20-й и четверть 21-го веков боевые действия на планете идут почти непрерывно. В той или иной степени в них принимают участие многие из ведущих стран мира.
  3. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 07:21
    +1
    сирийский лидер выразил полную поддержку проводимой Россией специальной военной операции.

    —-Спасибо и за это… предложить батальон зачистки будет весомее.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 08:11
      +4
      Цитата: Михаил Драбкин
      ....предложить батальон зачистки будет весомее.


      Учитывая ситуацию в самой Сирии, для Асада это непозволительная роскошь.... до сих пор война идет, страна разрушенна, да и не всю территорию правительство контролирует, но среди союзников Сирия одна из самых близких:

      Сирия признает новые границы России с присоединившимися территориями: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью РИА Новости.

      «Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал сирийский лидер.


      А вот о союзниках по ОДКБ, ЕАЭС такого не скажешь.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 08:50
        0
        Эти " союзники" по ОДКБ- чемодан без ручки, исключая РБ. Стадо баранов. Но пусть хотя бы такое стадо,чем ничено.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:23
    +3
    Англосаксы всегда пытаются раздвинуть границы своего влияния на восток...в этот раз они зашли слишком далеко.
    Уверен что они потерпят очередное поражение в своей экспанции... в своем Дранг Нах Остен 21 века.
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 07:55
    -2
    Башар Асад: Я считаю, что Третья мировая война уже идёт

    Перебор! Просто СВО.
    1. bayard
      bayard Сегодня, 09:12
      0
      Цитата: Stas157
      Просто СВО.

      Недобор . Региональный конфликт с перспективой глобального .
      А Третья Мировая началась ещё в 2014 г.

      Кстати в 1950 г. когда началась война в Корее в США её называли началом 3-й Мировой . Это в т.ч. объясняет те сталинские стройки - арктическую железную дорогу , тоннель на Сахалин , укрепление Дальнего Востока , воздушно-десантная армия на Чукотке (для вероятной переброски на Аляску и развития наступления оттуда на юг) . Как раз в тот период фантастическими темпами строились тысячи дальних бомбардировщики Ту-4 , атомные бомбы для них , ракетная программа под кураторством Берии , грандиозная программа строительства Флота ...
      Кстати о Флоте . Тогда осуществлялось строительство 25 крейсеров пр. 68-бис , были разработаны и велось строительство линейных крейсеров пр. 82 , готовились к строительству первых советских авианосцев , для которых были разработаны палубные штурмовики ... Всё это происходило в условиях уже практически начавшейся в 1950 г. (в США её пусть и неофициально , но задекларировали таковой) 3-й Мировой войны .
      Остановили ту войну китайские добровольцы при поддержке нашей авиации , разгромив американские войска в Корее , после чего Сталин согласился на ничью и возврату границ двух Корей к довоенному положению .
      А ведь тогда американская авиация даже по нашему военному аэродрому отбомбилась в окрестностях Владивостока .
      3-ю Мировую признал начавшейся , причём уже давно , и пара римский . Так что привыкайте к новой реальности . Сейчас возможно всё .
  6. burigaz2010
    burigaz2010 Сегодня, 09:00
    0
    Асад прав идёт 3 мировая война! Кстати сравните элегантно одетого лощеного Асада и бомжа в нестиранной футболке укрофюрера!