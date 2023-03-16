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Болтон: президент Байден хочет увидеть поражение России, но при этом боится победы Украины

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Болтон: президент Байден хочет увидеть поражение России, но при этом боится победы Украины

В американском издании The Wall Street Journal вышла статья за авторством экс-советника по нацбезопасности США (работал при президентстве Трампа) Джона Болтона. Бывший чиновник американской администрации размышляет над тем, как развивается конфликт на Украине и какую позицию в нём занял Вашингтон.


Болтон сетует на то, что после публикаций в западной прессе о (якобы) украинском следе при подрыве газопроводов «Северный поток» на Западе и в самих США стали активнее обсуждать вопрос возможного сворачивания военной помощи Киеву.

По убеждению экс-советника, Джо Байден «хочет увидеть поражение России, но одновременно боится победы Украины».

Болтон:

Имеет место успешное запугивание со стороны Москвы, которое ведёт к тому, что Вашингтон не может сформулировать чёткие цели войны и тем более разработать стратегию для достижения этих целей.

По словам Болтона, в администрации Байдена постоянно говорят о том, что они «за суверенитет и территориальную целостность Украины». При этом экс-советник президента США по нацбезопасности задаётся вопросом, почему у Белого дома до сих пор нет формулы для достижения этой цели:

А если формула и есть, то она – в пользу затяжной и безрезультатной войны с игнорированием рисков не только для Украины, но и для Америки.

Болтон подчеркнул, что затяжной вооружённый конфликт уже привёл к значительному истощению арсеналов боеприпасов в самих США, что даёт «шанс тем, кто хочет изолировать Америку от конфликта и прекратить оказание помощи Украине».

Напомним, что в самих Штатах Джон Болтон имеет репутацию так называемого «ястреба».
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19 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:24
    +1
    Ну и пусть смотрит. Судя по его метаниям и рукопожатиям, он видит то, что другие увидеть не могут. Почему бы человеку, который видит призраков, не "увидеть" поражение России? Пусть порадуется старичок на последок. winked
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:20
      0
      Так этот дедуля хочет ядреную войну развязать. Дедуля старый , ему все равно. Вон с шайтанами все время здоровается . Или хочет попасть в историю , как уничтожитель планеты. Правда историю писать и хранить некому будет, но как выше сказал, ему все равно
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:25
    +1
    Как там в крылатой фразе, - "Не верю". Мутит Вашингтон и еже с ним, все как один задудели про то что мол Киев слаб, что у ВСУ нет ничего чтоб победить, и вообще победа Украины никому не нужна, угу. Прям БОЯТСЯ в Вашингтоне победы Киева конечно этож такой КОНКУРЕТ-ОТМОРОЗОКИ выростит.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 07:30
      -1
      Дедуля в таком возрасте и в таком умственном состоянии, что уже ничего не боится. Как "младенец на прогулке".
    2. Володин
      Володин Сегодня, 07:30
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Прям БОЯТСЯ в Вашингтоне победы Киева конечно этож такой КОНКУРЕТ-ОТМОРОЗОКИ выростит.

      Они опасаются этого сценария не потому, что Украину видят "конкурентом", а потому что в таком случае есть все риски получить от России удары уже не только осколочно-фугасными по Украине и не только печально упавший MQ-9... Да и мысль о том, что придётся обеспечивать Украине вечное содержание ("полный пансион"), в Штатах тоже мало кого согревает
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:00
        +3
        Володин hi, не тот случай, стоит Вашингтону захотеть и Киев вывернется наизнанку, потому как Украина полностью и целиком зависит от США и Е. С. соответственно. А содержание, содержанию рознь, можно откармливать страну как кабанчика к Н. Г. а можно как пса цепного впроголодь держать чтоб злее был, на данном этапе США могут себе позволить содержание хоть 10 Украин.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 08:25
          -1
          Цитата: Ропот 55
          на данном этапе США могут себе позволить содержание хоть 10 Украин.

          stop fool
          Одну не могут обеспечить...Они в Юго-Восточной Азии кагал собирают против Китая, - мошна не тянет, а вы про какие-то 10 Украин...
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:27
    -2
    и рыбку съесть, и на детородный орган сесть.....
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:28
    +2
    Болтон ты еще увидишь поражение США на Украине, как впрочем и нацисткого режима Украины.
    У Болтона на почве шизанутой русофобии глюки в мозгах вертятся.
    Так и хочется его усы моржа выдрать и приклеить Байдену на лоб. smile
  5. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 07:30
    0
    Вот уж как говорится: и рыбку съесть...
  6. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 07:38
    -2
    Ни дать ни взять, как говорится и на шишку сесть и рыбку съесть.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:38
    +1
    Сами придумали сказку ,что Украина может победить ! Потом вспомнили слова Путина ВВ : Они все сдохнут ,а мы пойдём в Рай.И теперь стоят боятся .Сказки не должны быть злыми,они должны заканчиваться в конце хорошо.Вот с этим в США ,всё очень плохо.Они считают себя " кащеями бессмертными",что недалеко от истины.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сами придумали сказку ,что Украина может победить !

      Что то мне не очень верится, что янки не просчитал вариант войны, скорее они знали, что Camporum Desertorum vulgo Ukraina никогда не сможет выиграть войну, но по их расчетам, война, санкции и всевозможные ограниченя, если не поставят Россию на колени, то заставят быть сговорчивой.
      И второй не менее важный момент, Украина это самый лучший в мире полигон для испытания оружия и отработки стратег и тактики войны с таким противником как Россия. До этого все войны (даже война во Вьетнаме), был войны "партизанские", а здесь все в реалии, оба противника намного выше чем любая армия мира. Здесь война идет уже всем доступными методами в разрез со всем международным правилам войны. Даже во времена ВМВ немцы все же, кое что соблюдали, в отличии от современной vulgo Ukraina.
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:45
    +4
    этого моржа вроде отовсюду уволили...кому его мнение нахрен нужно
  9. Tagan
    Tagan Сегодня, 08:01
    +1
    Цитата: Яро Полк
    этого моржа вроде отовсюду уволили...кому его мнение нахрен нужно

    Не спешите ослаблять внимание на таракане. Он всё ещё является представителем достаточно влиятельных отморозков.
  10. kaufman
    kaufman Сегодня, 08:07
    +1
    Есть официальная позиция сша и ес. А то что говорят частные лица.... хотят и говорят ну или могут и говорят. Не важно. У них за слова не наказывают. Принцип - высказанное не страшно, опасно не высказываемое
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:12
    0
    Если мы были арабами или европейцами, а мы загадочная русская душа не позубам простым америкосским экспертам, англичанка наверное анус порвала гадить нам, тоже спеклась. Поэтому им очень тяжело и рыбку съесть и на кое что не сесть. И в 90 годы не стали добивать только поэтому, испугались гражданской войны в ядерной державе. Вот и мучаются развалить нельзя, самим огрести можно, и с орками на окраине почувствующих власть тяжело будет, большую войну тоже не устроить, русские всех побеждали. В 90 годы не пуганные были не знали как русские могут разваливаться, 17 год давно был, а сейчас все ещё свежо прошло то 30 лет. В нашей иррациональности сила!!! Много хлопот нам доставляет но зато позволяет выжить.
  12. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:23
    0
    Фамилия Болтон ассоциируется у меня со словом болтать. Это первое, что приходит когда слышу эту фамилию. И усы у него какие то невзрачные, не идут ему.
  13. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:24
    0
    Глубоко обиженный мальчик преклонных лет без царя в голове.