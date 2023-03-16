Военное обозрение
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Посол России в США предупредил о последствиях любого нападения на российские самолеты в нейтральном воздушном пространстве

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Посол России в США предупредил о последствиях любого нападения на российские самолеты в нейтральном воздушном пространстве

Если США попытаются провести нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве, это станет открытым объявлением войны ядерной державе. Об этом предупредил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, сообщается в распространенном посольством обращении дипломата.


Как утверждает глава российской дипломатической миссии, призывы некоторых американских законодателей находятся за рамками здравого смысла. Ранее с призывом атаковать самолеты РФ при сближении с американскими выступил сенатор Линдси Грэм, представляющий Республиканскую партию США от штата Южная Каролина.

Как отметил посол Антонов, Министерство обороны Российской Федерации подробно объяснило причины и ход инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом над Черным морем. Российские истребители, еще раз подчеркнул Антонов, не вступали в контакт с БПЛА США. Беспилотник рухнул в воду сам, в результате неудачного маневра. Это было признано и американским военным ведомством.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что США обидно терять столь дорогостоящую технику как беспилотные летательные аппараты подобного класса. Но вряд ли в этом случае можно рассуждать о «непрофессионализме» российских летчиков. Обвинения в непрофессионализме надо было бы переадресовать самим американским военным, отметил посол.

Возвращаясь к заявлению сенатора Грэма, посол Антонов отметил, что такие призывы толкают США и американский народ на путь конфронтации с ядерной державой.

Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе

- подчеркнул дипломат.

Антонов также отметил, что прямое столкновение России и США кардинально отличалось бы от той прокси-войны, которую Запад сейчас ведет против российского государства на Украине.
Использованы фотографии:
Посольство Российской Федерации в США / https://washington.mid.ru/ru
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30 комментариев
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  1. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 08:00
    +8
    Если США попытаются провести нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве, это станет открытым объявлением войны ядерной державе.

    Мы живём в эпоху Марии Захаровой, ой постмодернизма. Разве может пойти что-то не так?!
    Мы тогда продлим зерновую сделку лишь на 29 дней!! bully
    Произнесем фразу: "Запад снял все маски!"
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:04
      +4
      Зерновая сделка позорище нашей дипломатии...
      Антонов хоть заговорил как Громыко...это радует.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 08:09
        +1
        Заговорить то заговорил, а вот какой будет ответ на сбитие нашего самолёта? Что то мне подсказывает, "смелости" хватит только на очередные "красные линии". Похоже США прогнут турков и введут в Чёрное море свои военные корабли.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 08:09
        +2
        Лёха с Андроида hi, к сожалению слов мало, нужно чтобы за ними стояла РЕАЛЬНАЯ сила и была СТАЛЬНАЯ решимость эту силу применить.
      3. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 08:33
        +2
        Цитата: Леха с Андроида.
        Зерновая сделка позорище нашей дипломатии...

        Просьба турок - через них сюда идёт львиная доля санкционки
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:40
          0
          Цитата: Krasnodar
          Просьба турок - через них сюда идёт львиная доля санкционки

          Ну как просьба, очень прозрачно намекнули, тем что прекратили перевалку санкционки...
      4. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:41
        0
        А вот и НЕТ...Точнее он не сказал сто раз НЕТ,и один раз ДА(на вопрос ,правильно ли Вы поняли) yes
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:27
      +4
      Хватит грозных речей и надувания щек, поймите уступки только возбуждают агрессора, валите все что приближается к границам России, не готова США к большой войне, ядерные силы у них в процессе перевооружения, нет у них гиперзвукового оружия, нет ядерных автономных торпед, да еще Китай маячит на горизонте отсюда вывод СЕЙЧАС они не дернутся, а вот как только получат по пятаку так сразу поймут. Дело за нашим руководством, что б у них хватило решимости.
      1. Датчанин
        Датчанин Сегодня, 08:38
        +3
        Ага решимость ......решимость у нас до сих пор вкладываться в американские государственные облигации....в январе вот 67 млн....а месяцем раньше и того больше.....а вы все верите что есть другая решимость.....так там одна говорильня ну высшем уровне
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 08:02
    +3
    Ну хоть здесь дали чётко понять, а вот с поставкой вооружений на Украину.
    Начните хотябы с самолётов - поствите, считаем объявлением войны, а то они чуть-чуть не считается.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:02
    +2
    А сможете делом ответить за слова свои господин посол? Или очередная красная?
  4. Buyan
    Buyan Сегодня, 08:02
    +2
    Надеюсь, что смысл дойдет до матрасов, а наши не утрутся, если что
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:03
    +2
    Кстати ,в заявленном районе падения ,специальных судов нет .Они намного южнее ,целых 8 штук.Стоят в дрейфе и неизвестно чьи ,может наши ,а может и турецкие(Маринтрафик).Линдси Грэм из параллельной реальности ,хочет проверить есть ли параллельные миры?Напрягает ,что как бы не пришли к договорённости, БПЛА упал в связи с низкой квалификации нашего лётчика.Госдеп озвучил уже такое предложение.Вот о чём договорились военные?Покажет ближайшее время.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:07
      +3
      есть ли параллельные миры?

      Нет, только перпендикулярные
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:11
      +1
      Tralflot1832 hi, ну так вчера перезвон был, скоро узнаем до чего дозвонились.
  6. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:06
    +2
    У нас в стране ,психов лечат в больнице.Хотелось бы что бы в Америке тоже так же лечили ,а не пускали бы их на такие должности как сенатор.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 08:12
      +2
      Александр 3 hi, они не такие психи как кажутся, идёт масштабная игра и где надо Вашингтон включает режим дурачек а где надо хитро рабоет.
    2. AlexVas44
      AlexVas44 Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: Александр 3
      .Хотелось бы что бы в Америке тоже так же лечили... на такие должности как сенатор .

      Вряд ли они в своих больницах вылечат такую категорию людей. Таких надо лечить в наших больницах, ну а в качестве жеста доброй воли, можно даже бесплатно.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:43
        0
        Я надеюсь,что опыт "советской карательной психиатрии"не потерян..
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:09
    +1
    Каждое слово дипломата, подобного ранга, должно быть подкреплено делом. Если нет- будет только хуже.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 09:10
      0
      должно быть подкреплено делом.

      Каким ? Они сбивают наш самолёт и....стартуют МБР , стратеги и ракеты с ПЛ . Да не смешите.
  8. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:25
    -3
    а то зерновую сделку сократят на 1 день
  9. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 08:30
    -5
    Цитата: Леха с Андроида.
    Зерновая сделка позорище нашей дипломатии...
    Антонов хоть заговорил как Громыко...это радует.

    Да какая война...какие угрозы?
    Россия продолжает вкладывать деньги в американские государственные облигации. Согласно данным Минфина США, в январе 2023 г. он составил 67 миллиона долларов....ну и весь 2022 год тоже покупались.....
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:34
    +2
    У меня предложение а давайте сбивать только БПЛА,а то сразу на самолёты американец перекинулся.С БПЛА не один человек не пострадает.Россию это устраивает.Что только США имеет право прикидыватся дураками ,когда им это выгодно.
  11. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 08:40
    0
    Я не думаю, что здесь начнут чертить красные линии, а так сразу в лоб будет ответ. Причём ответ может быть за тысячу километров от столкновения, но по участникам столкновения. Вот так прилетит и "поцелует" F-16 или что там ещё будет.
  12. Privet
    Privet Сегодня, 08:44
    +2
    Турки сбили российский самолёт в воздушном пространстве Сирии! ...................... и ..............!
  13. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:45
    +3
    Интересное такое объяснение. БПЛА США ведет целеуказание удара по Крыму ,а в войне они якобы не участвуют .У них прокси война оказывается.
  14. мазута
    мазута Сегодня, 08:50
    0
    Вопрос вообще не так поставлен.Вас неуважаемые не партнеры предупреждали что проходит СВО,предупреждали официально,значит нечего там вам делать.Вы наплевали на предупреждение,вот и результат.Никто вас мировым жандармом быть не заставлял,все права присвоили себе сами.У Кима нет "посейдонов",гиперзвука (официально),но есть несколько "ядрён батонов" и ему всё пофигу...Гнет свою линию.Учитесь наши руководители.Трамп пугал его,отвалил,"самоходный дед"Бидон вякает только,а сделать ничего не может.Достойно,с чувством собственной гордости на все их выпады и учения пуляет ракетами над Японией и все утираются...
  15. Million
    Million Сегодня, 09:03
    0
    Лавров выразит озабоченность и нарисует новые красные линии.
  16. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 09:26
    0
    Товарищ Посол территорию страны которая вас послала во всю обстреливают гибнут люди, через границу шастуют туда-сюда гибнут люди без каких-либо последствий, а вы о самолётах. Хотя вам из америги просто наверное ничего не видно.