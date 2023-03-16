Посол России в США предупредил о последствиях любого нападения на российские самолеты в нейтральном воздушном пространстве

Намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве - не просто преступление согласно международному праву, но и открытое объявление войны крупнейшей ядерной державе

Если США попытаются провести нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве, это станет открытым объявлением войны ядерной державе. Об этом предупредил посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, сообщается в распространенном посольством обращении дипломата.Как утверждает глава российской дипломатической миссии, призывы некоторых американских законодателей находятся за рамками здравого смысла. Ранее с призывом атаковать самолеты РФ при сближении с американскими выступил сенатор Линдси Грэм, представляющий Республиканскую партию США от штата Южная Каролина.Как отметил посол Антонов, Министерство обороны Российской Федерации подробно объяснило причины и ход инцидента с американским беспилотным летательным аппаратом над Черным морем. Российские истребители, еще раз подчеркнул Антонов, не вступали в контакт с БПЛА США. Беспилотник рухнул в воду сам, в результате неудачного маневра. Это было признано и американским военным ведомством.Глава российской дипломатической миссии отметил, что США обидно терять столь дорогостоящую технику как беспилотные летательные аппараты подобного класса. Но вряд ли в этом случае можно рассуждать о «непрофессионализме» российских летчиков. Обвинения в непрофессионализме надо было бы переадресовать самим американским военным, отметил посол.Возвращаясь к заявлению сенатора Грэма, посол Антонов отметил, что такие призывы толкают США и американский народ на путь конфронтации с ядерной державой.- подчеркнул дипломат.Антонов также отметил, что прямое столкновение России и США кардинально отличалось бы от той прокси-войны, которую Запад сейчас ведет против российского государства на Украине.