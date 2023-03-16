Украинская пресса: Если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы

Публикации в украинской прессе в последнее время нацелены на то, чтобы объяснить украинцам и Западу причину того, почему командование ВСУ продолжает бросать в Бахмут (Артёмовск) всё новые и новые резервы в надежде удержать город. Если верить западным источникам, то в Объединённом комитете начальников штабов США ещё в феврале призывали ГШ ВСУ оставить Бахмут, «чтобы сохранить резервы для намеченного контрнаступления». Однако Зеленский заявил и продолжает заявлять, что «Бахмут Украина сдавать не будет».Теперь в украинской прессе выходит статья, где говорится, что «если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы». И этого, как заявляют украинские репортёры, ВСУ «не могут себе позволить допустить».Такая публикация во многом стыкуется с публикациями в западной прессе, где со ссылкой на высокопоставленных натовских военных говорится о том, что если ВСУ потеряют линию обороны, проходящую через Бахмут, то сил на то, чтобы отстоять другие города Донбасса у украинской армии может не остаться. Либо же эти силы останутся, но при повторении варианта изнурительной обороны Бахмута, например, в Северске и Славянско-Краматорской агломерации, эти силы будут максимально истощены, что в конечном итоге может открыть дорогу ВС РФ дорогу как минимум до Днепра.Понятно, что всё это пока домыслы и предположения, однако публикация в украинской прессе носит примечательный характер. В ней раскрывается смысл попыток ВСУ удержаться в Бахмуте. Город, сам по себе, для киевского режима не важен. Важно то, чтобы украинская армия не оказалась деморализованной на фоне успеха армии российской. Тогда Зеленскому обращаться к НАТО придётся уже совсем с другими просьбами.