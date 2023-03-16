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Украинская пресса: Если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы

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Украинская пресса: Если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы

Публикации в украинской прессе в последнее время нацелены на то, чтобы объяснить украинцам и Западу причину того, почему командование ВСУ продолжает бросать в Бахмут (Артёмовск) всё новые и новые резервы в надежде удержать город. Если верить западным источникам, то в Объединённом комитете начальников штабов США ещё в феврале призывали ГШ ВСУ оставить Бахмут, «чтобы сохранить резервы для намеченного контрнаступления». Однако Зеленский заявил и продолжает заявлять, что «Бахмут Украина сдавать не будет».

Теперь в украинской прессе выходит статья, где говорится, что «если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы». И этого, как заявляют украинские репортёры, ВСУ «не могут себе позволить допустить».

Такая публикация во многом стыкуется с публикациями в западной прессе, где со ссылкой на высокопоставленных натовских военных говорится о том, что если ВСУ потеряют линию обороны, проходящую через Бахмут, то сил на то, чтобы отстоять другие города Донбасса у украинской армии может не остаться. Либо же эти силы останутся, но при повторении варианта изнурительной обороны Бахмута, например, в Северске и Славянско-Краматорской агломерации, эти силы будут максимально истощены, что в конечном итоге может открыть дорогу ВС РФ дорогу как минимум до Днепра.

Понятно, что всё это пока домыслы и предположения, однако публикация в украинской прессе носит примечательный характер. В ней раскрывается смысл попыток ВСУ удержаться в Бахмуте. Город, сам по себе, для киевского режима не важен. Важно то, чтобы украинская армия не оказалась деморализованной на фоне успеха армии российской. Тогда Зеленскому обращаться к НАТО придётся уже совсем с другими просьбами.
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14 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:22
      +1
      Ну да ну да, сидеть на попе ровно и постоянно ловить по себе сверху разные военные игрушки от западных партнёров и коллег. Сколько у нас там граница с Украиной? Много понадобится народу для глухого сидения?
    2. Павел_Петров
      Павел_Петров Сегодня, 08:23
      0
      Город уже практически полностью разрушен, каждый метр исследован со спутника, разобрана вся схема и тактика обороны города, город практически окружён вместе с сотнями опытных спецов, пока "не замкнут" небольшой коридор, чтобы можно было не в бункер лезть, а как в тире бить по бегущим через коридор. И тут такая "здравая" идея - Так ли важно продолжать штурмовать его? Слов нет!!!!
      1. krot
        krot Сегодня, 09:13
        0
        А разве у нас нету вкуса победы, когда мы всю гитлеровскую Европу перемололи в 1945? Не поэтому ли всякие "моргенштерны" и либералы старались принизить значимость нашей победы и выступали за отмену празднования 9 мая? Хотя французы те- же гордятся победой в каком-то там 1789 году?))) И бандеровцев мы победили фашистских в 1945 и еще победим сейчас. Можем и Европу за одно, если захотят.
        Либералов к фашистам бы я приравнял, за отрицание значимости празднования 9 Мая!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:12
    +1
    В этом поднятом вопросе ,украинские СМИ не далеки от истины,здравствую мысль высказали.
    1. Павел_Петров
      Павел_Петров Сегодня, 08:25
      0
      В этом котле много мыслей, какая из них здравая?
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:13
    +4
    Так то вкус победы у русских в крови! А вот на счёт деморализации, это правильно! Уж слишком много вкусов у них появилось в последнее время.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:17
    +2
    Украинская пресса: Если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы

    Надо же...Психологи упоротые...
    После того, как Россия победит в Бахмуте (на УЖЕ российской территории), возникнет чувство, что российская земля очищена от нацистского дерьма...
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 08:27
    -3
    Рассуждения о вкусе победы детские какие то, так не воюют. Бахмут орки держат по двум причинам что б готовить резервы и что б бойцы не имели опыта при малейшем напряге утикать с позиций. Мы бьемся так как в ближнем бою невелируется точность орковской арты, хаймерсов, а в ближнем бою наши бойцы из за лучшей подготовки утилизируют больше мобиков чем сами теряют. Америкосы это знают, но им тяжело выбрать между потерями и опытом утикать, что страшнее.
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 08:32
    +3
    У русских "вкус Победы" и не пропадал, чтобы ему появляться, а Артемовск полностью возьмут и зачистят ровно тогда , когда это будет необходимо. Так же возьмут Славянск и Краматорск , потихоньку спустятся с горы и пере ...бут все стадо.
  7. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:33
    +2
    Теперь в украинской прессе выходит статья, где говорится, что «если сдать Бахмут, то у русских появится вкус победы».

    Скорее попытка поддержать моральное состояние собственных войск .Просадили 5 областей русским ,а у них все уныние .Вот так в унынии и громят ВСУ ?
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:39
    +4
    А у нас всегда был вкус победы! От дедов и прадедов. От веры и истории. Мы- унитазы чужие не моем. От веры- не отказываемся.И иуд- не жалуем.
  9. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:53
    +2
    А у русских этот вкус генетически заложен. Сдавайте, не прогадаете.
  10. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:02
    0
    Вкус победы они пишут? А в настоящее время вкус победы у бандеросвинок, так что ли? Танки абрамс на подъезде к кремлю и Мариуполь еще навоз обороняет?
  11. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 09:10
    0
    Сегодня смотрел последнее интервью Сивкова на канале ютуб Рой ТВ. Там они открытым текстом говорят и предостерегают Путина от повторения ошибок 1916 года . Сивков прям умолял президента начать воевать на результат . В Кремле предатели не дающие армии воевать на результат ... Очень хорошее видео , прям рекомендую к просмотру