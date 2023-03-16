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В Вашингтоне заявили, что приостановка Москвой участия в ДСНВ «некорректна»

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В Вашингтоне заявили, что приостановка Москвой участия в ДСНВ «некорректна»

Вашингтон уже давно привык диктовать свои условия всему миру и там воспринимают очень странно, если какая-либо страна делает что-то не так, как того желают американские власти.


Недовольны власти США и недавним объявлением России о приостановке своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Госдеп США распространил заявление, в котором не признается принятое Россией решение и отмечается, что Москва продолжает оставаться связанной условиями ДСНВ. Там назвали решение России «юридически некорректным».

Интересно, как американцы хотят заставить Россию выполнять этот, да и любой другой, договор, если она от него отказывается. Однако Госдепу нельзя запретить думать, что Россия остаётся участником договора.

При этом в Госдепе заявили, что готовы работать в рамках договора с российской стороной и беспрепятственно принять инспекцию из России (а Москва, соответственно, должна будет допустить американских инспекторов на свои объекты).

Странная логика у американцев – там, где нам надо, мы против России - санкции и оружие, а где нам выгодно, «нормальное» сотрудничество.

Напомним, что о приостановке участия России в ДСНВ объявил президент Владимир Путин 21 февраля этого года в послании Федеральному собранию.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны России
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:46
    +5
    Госдеп врубил режим " активный идиот" laughing ,вот как ему хочется добраться до " Посейдона","Авангарда " ," Сармата" и возможно " Буревестника".У нас есть ,хорошая поговорка насчёт дурдома и валенков.Хорошо мы их зацепили.На наши объекты они попадут только когда подпишут с нами соглашение о мире ,только на наших условиях.Не обращаем внимания на эти заявления.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 08:59
      +3
      У нас есть хорошая поговорка - если враг воет,значит делаем всё правильно! Пусть привыкают!
  2. Aken
    Aken Сегодня, 08:48
    +7
    Там назвали решение России «юридически некорректным».

    И что дальше? Новые санкции? Против капитанов подводных ракетоносцев? Запрет им въезжать в США?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:48
    +3
    В Вашингтоне заявили, что приостановка Москвой участия в ДСНВ «некорректна»
    . Это, даже, не смешно.... для них все "некорректно, неприемлемо" что не делает их противника слабее, податливее.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:51
      +4
      Кто читал лицензионное соглашение на Виндовз, тот не даст соврать:

      Виндовз - собственность Микрософт
      Микрософт будет тебя преследовать, если ты не заплатишь за Виндовз
      Микрософт не несет ответственности за несовместимость Виндовз с тобой
      Микрософт не несёт ответственности за вред, который ты причинишь себе от Виндовз
      Микрософт не несёт ответственности за вред, который ты причинишь третьим лицам, нажав на Виндовз
      Микрософт не несёт ответственности за ошибки в Виндовз
      Микрософт оставляет за собой право вносить в Виндовз любые изменения
      Микрософт оставляет за собой право вносить в Виндовз любые изменения без предупреждения
      Микрософт имеет право контролировать тебя, как ты используешь Виндовз
      Микрософт имеет право контролировать тебя, как ты используешь Виндовз, без предупреждения тебя о контроле
      Перед использованием Виндовз ты должен зарегистрироваться в Микрософт
      Микрософт не несёт ответственности за то, что ты не знаешь об изменениях в Виндовз
      Ты не имеешь права использовать Виндовз по своему усмотрению
      Ты не имеешь права самостоятельно разобраться, как устроен Виндовз
      Ты не имеешь права изменять свой Виндовз
      Ты должен использовать Виндовз, не нарушая прав Микрософт
      Ты не имеешь права сообщать об ошибках в Виндовз никому, кроме Микрософт
      Если ты самостоятельно исправил ошибку в Виндовз, ты нарушил права Микрософт

      А теперь меняем Виндовз на Демократия и Микрософт - на США!

      Требуется найти отличие...
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:48
    +2
    Сразу вспоминается классическое: "А покупал ты её по советским законам?" Можно подумать - хоть одно деяние матрасников типа юридически корректно..
  5. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 08:50
    +3
    Там назвали решение России «юридически некорректным».

    Ну пусть купят в канцтоварах "корректор" и исправят российский недочёт!
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:56
      +1
      Цитата: Владимир_2У
      Ну пусть купят в канцтоварах "корректор" и исправят российский недочёт!

      Зачеркнуть "приостановка", исправить на "выход". И отдельным пунктом добавить ПРО
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:52
    0
    Бывает. Не корректно так не корректно. А вы попробуйте сунуться в наши пункты. Получится тоже не корректно. sad Вы ещё признайте не корректным смену времен года идиЁты матрасные.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:52
    +2
    В Вашингтоне заявили, что приостановка Москвой участия в ДСНВ «некорректна»

    Некорректно направлять разведывательные БПЛА в сторону России...
    Расширять НАТО на восток было некорректно...
    Приостановка участия Москвы в ДСНВ - последний звонок перед сеансом одновременной игры за суверенитет...
  8. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 08:56
    +1
    В нашей деревне Пупки в сельсовете заявили, что приостановление бабкой Варькой продаж своего самогона является некорретным. Кроме того, сельсовет распространил заявление, в котором не признается принятое бабкой Варькой решение и отмечает, что Варвара продолжает оставаться связанной условиями распространения самогона в деревне. Сельсовет назвал решение Варвары "юридически некорректным"... wink
    Ну, как то так...
    Только на Варвару имеются средства давления, типа, отключения ее дома от электросети. А госдеп что сделает?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:11
      0
      Там у них Жан Пьер (домовёнок Кузя) такая затейница,устроят тематическую ЛГБТ вечеринку и отчитаются, что работают не покладая рук.
  9. Сергей_К
    Сергей_К Сегодня, 09:19
    0
    По поводу воплей ов о некорректносни- ПОШЛИ ЛЕСОМ!!! Мы вам больше ничего не обещаем... Будем делать только так , как посчитаем нужным нам! Можете вопить и брызгать дальше, пока не захлебнетесь своими соплями...
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:19
    0
    Да не вопрос, первой Россия проводит инспекцию баз полосатых, а по результатам - нам не предоставили то-то, сфальсифицировали то-то, короче полной картины нет и идите лесом, виноваты полосатые, поэтому инспекционной группе полосатых визы выдавать не будем, к себе не ждем. Пусть они оправдываются и почувствуют всю горечь обмана.