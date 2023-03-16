В Вашингтоне заявили, что приостановка Москвой участия в ДСНВ «некорректна»

Вашингтон уже давно привык диктовать свои условия всему миру и там воспринимают очень странно, если какая-либо страна делает что-то не так, как того желают американские власти.
Недовольны власти США и недавним объявлением России о приостановке своего участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Госдеп США распространил заявление, в котором не признается принятое Россией решение и отмечается, что Москва продолжает оставаться связанной условиями ДСНВ. Там назвали решение России «юридически некорректным».
Интересно, как американцы хотят заставить Россию выполнять этот, да и любой другой, договор, если она от него отказывается. Однако Госдепу нельзя запретить думать, что Россия остаётся участником договора.
При этом в Госдепе заявили, что готовы работать в рамках договора с российской стороной и беспрепятственно принять инспекцию из России (а Москва, соответственно, должна будет допустить американских инспекторов на свои объекты).
Странная логика у американцев – там, где нам надо, мы против России - санкции и оружие, а где нам выгодно, «нормальное» сотрудничество.
Напомним, что о приостановке участия России в ДСНВ объявил президент Владимир Путин 21 февраля этого года в послании Федеральному собранию.