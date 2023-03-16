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ЧВК «Вагнер» прорываются к селу Хромово у последнего остающегося пути для отступления ВСУ из Артемовска

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ЧВК «Вагнер» прорываются к селу Хромово у последнего остающегося пути для отступления ВСУ из Артемовска

В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» прорываются со стороны населенного пункта Ягодное к селу Хромово (Артемовское). Об этом сообщают российские военкоры.


Село Хромово (Артемовское) имеет стратегическое значение для украинских формирований, и не столько с точки зрения обороны. Этот населенный пункт находится у автомобильной дороги в Часов Яр, которая, по сути, является последним пригодным для отступления украинских формирований из самого Артемовска (Бахмута) путем.

Вплоть до последнего времени по данной дороге осуществлялся подвоз боеприпасов, а также прибывали дополнительные подразделения на помощь находящимся в Артемовске.



Уже сейчас и село Хромово, и автомобильная дорога находятся под постоянным огнем артиллерийских подразделений «вагнеровцев». Из-за этого украинские формирования несут очень высокие потери, пытаясь подвезти в город боеприпасы и продовольствие. Однако иного выхода у ВСУ сейчас нет, и вряд ли он уже появится.



Тем временем, сами украинские формирования вынуждены эвакуировать своих раненых через речку Бахмутка на плоту. Такая необходимость возникла из-за отсутствия моста, а мост был взорван самими украинскими военными. То есть, сначала они разрушили мосты в Артемовске, а затем сами же начали испытывать огромные неудобства при попытке эвакуации своих раненых, доставке провианта и боеприпасов и так далее. Зачем было взрывать? Ответ на этот вопрос вряд ли смогут дать даже сами украинские командиры. Теперь спохватились, но поздно.

Артемовск уже находится почти в полном окружении. Сейчас разрозненные группы украинских солдат пытаются выбраться по проселочным дорогам или через лесопосадки. Ведь все основные автодороги простреливаются.
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10 комментариев
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  1. aakvit
    aakvit Сегодня, 08:32
    +1
    Неужели автору трудно на карту наложить ЛБС? Ну ниф.. ничего же не понятно!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:36
      +1
      Зайдите в телегу ВО,там есть эта ЛБС.Там две дороги осталось.Одна фактически перерезана,вторая под минометным и артиллерийским контролем.Но артиллерией бить тоже надо с умом,постоянно перемещаясь,дабы самим под удар не попасть
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:33
    +2
    Вот теперь вырисовывается реальное окружение.А не то,что пару месяцев ,каждый день тут обрисовывали
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:38
    +4
    В русском языке упорство и упрямство - разные слова. Упрямство фюрера в обороне Артёмовска идёт к своему логическому концу. Бандера заждался своих.
  4. monetam
    monetam Сегодня, 08:42
    0
    В итоге Хромово оказалось крепким орешком. Вернее, крепким, при недостатке сил атакующих. Получилось так, что одновременно продвигаться и внутри Артемовска, и окружать его - невозможно. Приходится чем то жертвовать. Получили продвижение внутри города- но тогда застопорилось его окружение.
  5. геолог
    геолог Сегодня, 08:42
    0
    Ничего там пока не вырисовывается в плане кольца. Возможно, как об этом уже многие писали, им специально оставляют горлышко для выхода.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:52
    0
    Артемовск уже находится почти в полном окружении. Сейчас разрозненные группы украинских солдат пытаются выбраться по проселочным дорогам или через лесопосадки. Ведь все основные автодороги простреливаются.
    . Вопрос... как поведёт себя украинское воинство, когда из "почти полностью", станет ПОЛНОСТЬЮ???
  7. геолог
    геолог Сегодня, 09:01
    +1
    Еще древние греки заметили, что если не оставить противнику шансов на спасение, то он будет драться с отчаянием обреченного, что придаст ему силы, а если оставить лазейку, то у него появятся всякие мысли как половчее утекнуть.
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 09:14
      0
      Жалко, что об этом не знали наши военначальники, когда захлопнули окружение Паулюса под Сталинградом....
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:06
    0
    А ведь совсем недавно Бахмутку можно было перейти "а ки посуху".Надеюсь с каждым днём из за проблем с снабжением ,сопротивление ВСУ будет ослабевать.