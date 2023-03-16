ЧВК «Вагнер» прорываются к селу Хромово у последнего остающегося пути для отступления ВСУ из Артемовска

В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» прорываются со стороны населенного пункта Ягодное к селу Хромово (Артемовское). Об этом сообщают российские военкоры.Село Хромово (Артемовское) имеет стратегическое значение для украинских формирований, и не столько с точки зрения обороны. Этот населенный пункт находится у автомобильной дороги в Часов Яр, которая, по сути, является последним пригодным для отступления украинских формирований из самого Артемовска (Бахмута) путем.Вплоть до последнего времени по данной дороге осуществлялся подвоз боеприпасов, а также прибывали дополнительные подразделения на помощь находящимся в Артемовске.Уже сейчас и село Хромово, и автомобильная дорога находятся под постоянным огнем артиллерийских подразделений «вагнеровцев». Из-за этого украинские формирования несут очень высокие потери, пытаясь подвезти в город боеприпасы и продовольствие. Однако иного выхода у ВСУ сейчас нет, и вряд ли он уже появится.Тем временем, сами украинские формирования вынуждены эвакуировать своих раненых через речку Бахмутка на плоту. Такая необходимость возникла из-за отсутствия моста, а мост был взорван самими украинскими военными. То есть, сначала они разрушили мосты в Артемовске, а затем сами же начали испытывать огромные неудобства при попытке эвакуации своих раненых, доставке провианта и боеприпасов и так далее. Зачем было взрывать? Ответ на этот вопрос вряд ли смогут дать даже сами украинские командиры. Теперь спохватились, но поздно.Артемовск уже находится почти в полном окружении. Сейчас разрозненные группы украинских солдат пытаются выбраться по проселочным дорогам или через лесопосадки. Ведь все основные автодороги простреливаются.