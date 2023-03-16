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Губернатор Белгородской области: Российские силы ПВО перехватили украинские ракеты над Белгородом

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Губернатор Белгородской области: Российские силы ПВО перехватили украинские ракеты над Белгородом

В Белгороде средствами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты 2 ракеты, запущенные с территории соседней Украины. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале «Настоящий Гладков».


Как утверждает глава региона, по предварительным данным, пострадавших в результате попытки ракетной атаки не было. Однако, как потом отметил губернатор, повреждения жилых и административных зданий города все же имеют место.

Сейчас ответственные службы оценивают масштабы причиненного ущерба, чтобы затем приступить к восстановительным работам. Для восстановления поврежденных зданий потребуются, как отметил губернатор Гладков, «замеры и приобретение материалов».

Гладков отметил, что первоочередное внимание будет уделяться восстановлению жилых домов, которые пострадали в результате ракетной атаки. Губернатор подчеркнул важность оказания максимально оперативной помощи жильцам домов, чтобы повреждения их жилищ «остались только в памяти».

Напомним, что вчера обстрелу также подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. Разрушения хозяйственных и жилых построек были зафиксированы в населенных пунктах Красное и Новая Таволжанка. Там также будут вестись восстановительные и ремонтные работы.

Украинские формирования регулярно обстреливают территорию Белгородской области. Отсутствие военных объектов на обстреливаемых территориях не является препятствием для подобных действий, что лишь подчеркивает преступный характер киевского режима: украинские формирования сознательно ведут огонь по жилой застройке, по объектам гражданской инфраструктуры.
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5 комментариев
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  1. Сибиряк 66
    Сибиряк 66 Сегодня, 09:03
    +1
    Враг понимает только боль. Ударил по территории России - получи ракеты по Киеву. Столько же. Еще раз ударил - получи в два раза больше. И так до выработки необходимого рефлекса. Или до момента, кода Зелю свои граждане не разорвут на части за упоротость.
    1. Комментарий был удален.
    2. krot
      krot Сегодня, 09:21
      0
      Жнец принимает непосредственное участие в боевых действиях на стороне бандерстана, ставит помехи, чтобы мы не видели их ракет, самолетов и беспилотников. Поэтому должны уничтожаться! Все правильно сделали
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 09:08
    +2
    Вот у меня тупой вопрос: А можно сбивать ракеты не над городом, а под городом (до города)?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:12
      +1
      А у меня ещё тупее вопрос есть... Можно отодвинуть укровермахт от наших границ за дистанцию поражения имеющимися у него ракетами?
    2. Пулково1942
      Пулково1942 Сегодня, 09:22
      0
      сбивать ракеты не над городом, а под городом

      Конечно можно! Только потом не удивляйтесь, если комплексы ПВО будут из ствольной арты накрывать.