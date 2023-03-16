Губернатор Белгородской области: Российские силы ПВО перехватили украинские ракеты над Белгородом

В Белгороде средствами противовоздушной обороны ВС РФ были сбиты 2 ракеты, запущенные с территории соседней Украины. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале «Настоящий Гладков».Как утверждает глава региона, по предварительным данным, пострадавших в результате попытки ракетной атаки не было. Однако, как потом отметил губернатор, повреждения жилых и административных зданий города все же имеют место.Сейчас ответственные службы оценивают масштабы причиненного ущерба, чтобы затем приступить к восстановительным работам. Для восстановления поврежденных зданий потребуются, как отметил губернатор Гладков, «замеры и приобретение материалов».Гладков отметил, что первоочередное внимание будет уделяться восстановлению жилых домов, которые пострадали в результате ракетной атаки. Губернатор подчеркнул важность оказания максимально оперативной помощи жильцам домов, чтобы повреждения их жилищ «остались только в памяти».Напомним, что вчера обстрелу также подвергся Шебекинский городской округ Белгородской области. Разрушения хозяйственных и жилых построек были зафиксированы в населенных пунктах Красное и Новая Таволжанка. Там также будут вестись восстановительные и ремонтные работы.Украинские формирования регулярно обстреливают территорию Белгородской области. Отсутствие военных объектов на обстреливаемых территориях не является препятствием для подобных действий, что лишь подчеркивает преступный характер киевского режима: украинские формирования сознательно ведут огонь по жилой застройке, по объектам гражданской инфраструктуры.