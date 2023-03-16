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Американское издание объяснило значимость Черного моря в условиях вооруженного конфликта а Украине

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Американское издание объяснило значимость Черного моря в условиях вооруженного конфликта а Украине

В контексте вооруженного противостояния России и Украины Черное море имеет очень важное значение. Об этом пишет американское издание The New York Times, анализируя особенности использования морской акватории в условиях боевых действий.


На протяжении почти двух столетий в Черном море доминировал российский военно-морской флот. Во многом именно из-за нежелания уступать контроль за Черным морем и началось противостояние России и Украины. Хотя российская специальная военная операция носит сухопутный характер, отмечает издание, это не умаляет значимости Черного моря для Москвы.

В первую очередь, с кораблей, размещенных в Черном море, осуществляются запуски крылатых ракет по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. На Украине практически всегда объявляют воздушную тревогу, если российские корабли-ракетоносцы выходят в открытое море. Да и само Черное море становится важным театром военных действий, правда украинские формирования, за неимением флота, могут действовать лишь с помощью беспилотников и диверсантов.

Во-вторых, Черное море является связующим путем между российскими и украинскими портами и Средиземным морем. И для России, и для Украины Черное море – главная морская коммуникация на южном направлении, которая жизненно необходима для внешней торговли. Поэтому, несмотря на конфликт, странам пришлось договариваться для обеспечения экспорта зерна и других продовольственных товаров через Черное море, пишет издание.

Далее американская газета начинает рассуждать о том, что Черное море превратилось в пространство «неповиновения Украины России», однако в чем, кроме периодических диверсий, это «неповиновение» выражается, не очень понятно. Но зато издание вспоминает о том, что зерновая сделка была временно приостановлена после украинских диверсий против российских объектов в Крыму. Впрочем, сейчас сделка давно функционирует, вопрос лишь в ее соблюдении не только Россией, но и странами Запада.
Автор:
Использованы фотографии:
Пресс-служба Южного военного округа / Министерство обороны РФ
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4 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:13
    0
    Да и само Черное море становится важным театром военных действий, правда украинские формирования, за неимением флота, могут действовать лишь с помощью беспилотников и диверсантов.

    Остался один шаг до обоснования своего присутствия. Чем будем отвечать? И будем ли?
    1. dauria
      dauria Сегодня, 09:20
      0
      Чем будем отвечать?

      Неужели красная краска закончилась, и линии рисовать нечем ?
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: dauria
        Неужели красная краска закончилась, и линии рисовать нечем ?

        А не нравится красная, забубеним синюю!!!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:18
    0
    С этой сделкой Украина довывозится продовольствие,что нам может быть придётся их кормить.Посевная на Украине сорвана,если и посеят то жалкие крохи.Обеспеченность удобрениями 30%..Украинцы вспомнят свои вопли о " голодоморе".Голодать конечно как тогда не будут ,каждый будет есть в зависимости от наполнения кошелька,запад им поможет .Аж два раза обберёт, сначала всё вывезут, а потом завезут, но совсем по другой цене .