Американское издание объяснило значимость Черного моря в условиях вооруженного конфликта а Украине

В контексте вооруженного противостояния России и Украины Черное море имеет очень важное значение. Об этом пишет американское издание The New York Times, анализируя особенности использования морской акватории в условиях боевых действий.
На протяжении почти двух столетий в Черном море доминировал российский военно-морской флот. Во многом именно из-за нежелания уступать контроль за Черным морем и началось противостояние России и Украины. Хотя российская специальная военная операция носит сухопутный характер, отмечает издание, это не умаляет значимости Черного моря для Москвы.
В первую очередь, с кораблей, размещенных в Черном море, осуществляются запуски крылатых ракет по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. На Украине практически всегда объявляют воздушную тревогу, если российские корабли-ракетоносцы выходят в открытое море. Да и само Черное море становится важным театром военных действий, правда украинские формирования, за неимением флота, могут действовать лишь с помощью беспилотников и диверсантов.
Во-вторых, Черное море является связующим путем между российскими и украинскими портами и Средиземным морем. И для России, и для Украины Черное море – главная морская коммуникация на южном направлении, которая жизненно необходима для внешней торговли. Поэтому, несмотря на конфликт, странам пришлось договариваться для обеспечения экспорта зерна и других продовольственных товаров через Черное море, пишет издание.
Далее американская газета начинает рассуждать о том, что Черное море превратилось в пространство «неповиновения Украины России», однако в чем, кроме периодических диверсий, это «неповиновение» выражается, не очень понятно. Но зато издание вспоминает о том, что зерновая сделка была временно приостановлена после украинских диверсий против российских объектов в Крыму. Впрочем, сейчас сделка давно функционирует, вопрос лишь в ее соблюдении не только Россией, но и странами Запада.