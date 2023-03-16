МВФ готовит очередную кредитную программу для Украины - теперь на 15,6 млрд долларов

Страны Запада и международные организации, связанные с ним, продолжают выделять на «помощь» Украине миллиарды долларов, преподнося это как благотворительные взносы. Однако всё придётся возвращать, и эти тяготы лягут на плечи простых украинцев.Как пишет газета Financial Times, Международный валютный фонд (МВФ) готовится объявить, что выделит кредит Украине на сумму 15,6 млрд долларов. Согласно данным издания, речь идёт о кредитной программе, рассчитанной на четыре года.Издание отмечает, ссылаясь на источник, близкий к этому вопросу, что одобрительное решение Фонда уже готово.Согласно опубликованному заявлению МВФ, переговоры с властями Украины относительно этой программы были проведены 8-15 марта в польской столице.Напомним, что МВФ также любезно вгонял в долги Россию в 1990-е годы, которые потом пришлось с большим трудом отдавать. Каким образом Украина будет рассчитываться за «подарки» МВФ, неясно. Тем более, что детали подобных соглашений обычно не разглашаются, и на каких условиях будут выделяться деньги, неизвестно.В ноябре прошлого года глава комитета Рады Украины по финансам г-н Гетманцев заявлял, что госдолг Украины превысил 103 миллиарда долларов. Независимые эксперты считают, что в реальности эта сумма минимум на 70% больше.