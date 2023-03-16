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МВФ готовит очередную кредитную программу для Украины - теперь на 15,6 млрд долларов

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МВФ готовит очередную кредитную программу для Украины - теперь на 15,6 млрд долларов

Страны Запада и международные организации, связанные с ним, продолжают выделять на «помощь» Украине миллиарды долларов, преподнося это как благотворительные взносы. Однако всё придётся возвращать, и эти тяготы лягут на плечи простых украинцев.


Как пишет газета Financial Times, Международный валютный фонд (МВФ) готовится объявить, что выделит кредит Украине на сумму 15,6 млрд долларов. Согласно данным издания, речь идёт о кредитной программе, рассчитанной на четыре года.

Издание отмечает, ссылаясь на источник, близкий к этому вопросу, что одобрительное решение Фонда уже готово.

Согласно опубликованному заявлению МВФ, переговоры с властями Украины относительно этой программы были проведены 8-15 марта в польской столице.

Напомним, что МВФ также любезно вгонял в долги Россию в 1990-е годы, которые потом пришлось с большим трудом отдавать. Каким образом Украина будет рассчитываться за «подарки» МВФ, неясно. Тем более, что детали подобных соглашений обычно не разглашаются, и на каких условиях будут выделяться деньги, неизвестно.

В ноябре прошлого года глава комитета Рады Украины по финансам г-н Гетманцев заявлял, что госдолг Украины превысил 103 миллиарда долларов. Независимые эксперты считают, что в реальности эта сумма минимум на 70% больше.
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Использованы фотографии:
Википедия/International Monetary Fund
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21 комментарий
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:22
    +1
    Будут отдавать прежние долги и плодить новые... перспективка, однако fool
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 11:25
      +1
      Как в анекдоте, вводи, вводи меня в долги...... feel
    2. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:47
      +2
      Цитата: rocket757
      Будут отдавать прежние долги и плодить новые... перспективка, однако fool

      Вариантов с возвратом денег может и не быть!
      Просто некому будет возвращать. На то и рассчитывает нарик ЗЕ. В любом случае он свою маржу получает, да и не только он, а все имеющие отношение к корыту. Их дети и родственники в окопах не сидят и не гибнут по обе стороны конфликта.
      Украинцы уже поняли бы наконец - что это деньги за "мясо" - их жизни и для поддержания экономик наглосаксов. Баранов ведут к кабаку не для того чтоб за стол посадить... а к столу подать баранину
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:15
        0
        Так за бугром, некоторые, начинают понимать, хотя для людей ведущих, интересующих я темой, это вообще не секрет, с самого начала.
        А скакуасы что... да они за морковкой, которой у них перед носом махали, бегут в припрыжку... увы, думать им некогда, да и не хотят, слишком многие.
    3. isv000
      isv000 Сегодня, 11:55
      +1
      Цитата: rocket757
      Будут отдавать прежние долги и плодить новые... перспективка, однако fool

      С Днепра выдачи нет! lol
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:18
        0
        Там, на Днепре, мало что оседает, остаётся. Крохи, за которые скакуасы кость и ложатся в степях Украины.
        Это уже и глупым не назовёшь, это какая то аномалия в самосознании тех, кто когда то были обычными, нормальными людьми.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:24
    0
    интересно, в каком поколении после нынешнего шароварные полностью расплатятся ??? what
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:27
    +2
    Ни чего Украина отдавать не будет ,когда придёт время расплаты с МВФ- государство Украина исчезнет с политической карты мира.А мы тем более платить не будем,у них нет на нас рычагов воздействия.
    1. yuriy1863
      yuriy1863 Сегодня, 11:47
      +1
      По большому счёту, МВФ и не рассчитывает получить эти деньги обратно. Ну, может быть, немного компенсируют свои затраты вывозом, например, чернозёма. А так - дадут украинской верхушке чуток укрась, а стальное пойдет на оплату "ленд-лиза" западным поставщикам. Фактически запад, таким образом, не на прямую, инвестирует сам себя, свой ВПК, и другие отрасли реальной экономики. Глобальный экономический кризис, ничего личного!
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 11:58
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Ни чего Украина отдавать не будет ,когда придёт время расплаты с МВФ- государство Украина исчезнет с политической карты мира.А мы тем более платить не будем,у них нет на нас рычагов воздействия.

      Можно оставить район в Кукуевской области, обозвать его Великой Украиной - пусть требуют, если не перетопчатся...
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:13
      0
      А есть в истории хоть один пример, когда государство смогло соскочить с иглы долгов и не отдавать? Крах политически системы никак не влияет на задолженность. Как/чем контролирующие МВФ американцы ее возьмут - это дело США, но то, что возьмут - 100%.

      Нашей Украина может стать только в стране розовых единорогов. Западная/центральная Украина подконтрольна западу на десятилетия (если не столетия).
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 11:28
    0
    Ага, кредитную... Обмен посевных земель на фантики.
  5. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 11:28
    +2
    Напомним, что МВФ также любезно вгонял в долги Россию в 1990-е годы, которые потом пришлось с большим трудом отдавать. Каким образом Украина будет рассчитываться за «подарки» МВФ, неясно.

    Интересно, на текущий момент РФ является членом МВФ? Страны-участники МВФ платят, если не ошибаюсь, ежегодные взносы согласно установленной для каждого квоты.
    Квота России составляет 2,71% - 12,903 млрд. СДР (внутреннее платежное средство), или, по курсу на конец весны 2022 года, почти 1,2 трлн. рублей.
    what Может кто умный пояснит... что с деньгами, Зин?!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:48
      +2
      Мы по прежнему в МВФ,догадайтесь с одного раза ,что с нашими деньгами и Белоруссии тоже.
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 11:30
    0
    Каким образом Украина будет рассчитываться за «подарки» МВФ, неясно. Тем более, что детали подобных соглашений обычно не
    -канада примет правит3в изгнании и все долги на себя.
    Спишут своим
  7. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:32
    +1
    детали подобных соглашений обычно не разглашаются, и на каких условиях будут выделяться деньги, неизвестно.

    Условия-то как раз и интересны.
    Процент по рискованным кредитам всегда выше.

    Через кредитование Украины финансисты вяжут руки правительствам.
    По факту дирижируют войной.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:38
    0
    Как пишет газета Financial Times, Международный валютный фонд (МВФ) готовится объявить, что выделит кредит Украине на сумму 15,6 млрд долларов.

    Я все время думал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, но оказывается еще на Украине:
  9. Ильнур
    Ильнур Сегодня, 11:43
    0
    Каким образом Украина будет рассчитываться

    Да никаким, некому будет отдавать, и они это понимают и не хотят допустить этого, вкачивая на эту территорию миллиарды в надежде, что победят Россию... И ещё, этими кредитами финансирую свою ВПК...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: Ильнур
      Да никаким, некому будет отдавать, и они это понимают и не хотят допустить этого, вкачивая на эту территорию миллиарды в надежде, что победят Россию...

      Ни на что они не надеются. Дядя Сэм взял их за ноги и трясёт, как Буратино, до последнего цента, потом выкинет их обратно в 1945 г. и будет выращивать новую шерсть...
  10. isv000
    isv000 Сегодня, 11:54
    0
    МВФ готовит очередную кредитную программу для Украины - теперь на 15,6 млрд долларов

    Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец!
  11. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:08
    0
    Каким образом Украина будет рассчитываться за «подарки» МВФ, неясно.

    Почему это? Вполне ясно!
    Так же как и всегда: не будет отдавать - и всё! Кому можно хамить - будут хамить, кому нельзя хамить - у тех будут клянчить реструктуризацию... и всё равно не будут отдавать :))