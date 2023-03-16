Военное обозрение
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Немецкий журнал: В Германии завершился экспресс-курс обучения украинских военных на танках Leopard

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Немецкий журнал: В Германии завершился экспресс-курс обучения украинских военных на танках Leopard

После долгих сомнений и даже пререканий с Вашингтоном Берлин решился отправить на Украину свои ОБТ «Леопард» и разрешил сделать то же самое союзникам. Перед тем как предоставить ВСУ 18 танков Leopard 2A6, бундесвер взялся обучить украинских военнослужащих их управлению и обслуживанию.


Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что экспресс-курс обучения украинских военных на танках Leopard завершился в минувший понедельник. Тренировки проходили на одном из полигонов бундесвера в Нижней Саксонии и подлились шесть недель.

Издание отмечает, что навыкам управления современными боевыми машинами украинские военнослужащие обучались именно на танках модификации «Леопард-2А6». Ускоренные курсы включали в себя занятия на симуляторе, отработку боевых действий на пересеченной местности и работу экипажей в темное время суток. Сразу после завершения тренировок все украинские танкисты вернутся в зону боевых действий на Донбасс, сообщает Der Spiegel.

Автор материала в немецком журнале пишет, что танки «Леопард», которые он называет лучшими западными танками, должны помочь ВСУ как можно скорее начать столь долгожданное весеннее контрнаступление. Ожидается, что все обещанные Германией ОБТ прибудут на линию боевого соприкосновения до конца марта. Издание напоминает, что Украина получит «Леопарды» различных модификаций не только от ФРГ, но и от других стран, таких как Польша и Испания.

Ранее издание Army Recognition сообщило точное количество и типы танков, которые западные союзники готовы предоставить Киеву. Предполагается, что ВСУ получат на вооружение 21 танк Leopard 2A6, 86 Leopard 2A4 и 100 первых основных боевых танков бундесвера Leopard 1A5. Соединенные Штаты готовы выделить Украине 31 M1A2 Abrams, а Великобритания поделится четырнадцатью Challenger 2. Французские ОБТ AMX-56 Leclerc в этом списке не фигурируют, хотя еще в конце января президент Эммануэль Макрон заявил, что поручил министру обороны проработать возможность отправки этих машин на Украину помимо ранее обещанных колесных танков AMX-10RC.
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Использованы фотографии:
Сайт бундесвера
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20 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 09:41
    +1
    Фашюги, даже не скрывают уже своей идеологии am
    1. Aken
      Aken Сегодня, 09:50
      +3
      Это глубже идеологии. Это генетическое. Они ненавидели Россию, когда идеологию ещё не придумали.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:59
        +2
        Тогда такое только в утилизацию - таких не перевоспитать. СССР пережили и сохранили свою ненависть - это только утилизировать.....
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:44
    +2
    Вчера генерал от немчуры хвастался уже успехами, поражают 8 из 10 мишеней на расстоянии 2 км (дальность прямого выстрела) - по меркам ВОВ - 500 м., а по факту научили включать нужные тумблера и жать в определенном порядке кнопки чтобы танк поехал и мог выстрелить. В училище штатная стрельба болванками, а вот ПТУРС - на тренажере, типа игрового автомата "подводная лодка" из-за дороговизны боеприпаса. Попадал 10 из 10.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:46
      +2
      Тут ранее танкисты писали что на тренажере и на полигоне в спокойной обстановке когда ничего не угрожает жизни - это одно. А вот в боевой обстановке - совсем другое. так что не факт что они так же точно и в бою шмалять будут. Хотя может и успели натаскать.... К сожалению.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:45
    +1
    Ээх, нелегко нашим ребяткам придется - такой зверинец прибудет....
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 09:51
      +1
      до мая будет только 30 единиц.......................
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:52
        +1
        Хм... а никак их сжечь до того как остальная орава прибудет нельзя?? what
        30 единиц это не 100.... по частям наверно легче будет их колбасить.
    2. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: Nexcom
      Ээх, нелегко нашим ребяткам придется - такой зверинец прибудет....

      Таки да , симуляторный зверинец это нечто доселе невиданное. Экспресс - асы))
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:55
        0
        Я бы не стал так бравадно относится к ситуации... Стрелять их все-таки научили и не хлопушками.
        1. Лоцман
          Лоцман Сегодня, 10:10
          +1
          Да какая бравада, вон чеченцы ждут не дождутся этого свинопанцерного зверинца. На советском укрометаллоломе миллионов не заработаешь.
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 10:17
            +1
            Нашим бы озаботится поставкой нашим ребятам противотанковых ракетных средств побольше. Чтобы было чем угостить зверинец....
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:47
    -1
    Мне в этой новости очень понравились слова "экспресс-курс". Экспресс-курс хорош тем, что из любого курсанта он гарантировано делает мишень, уверенную в том, что она может что-то противопоставить тому, что она мишень. Даже если в эти банки посадили не туристов с улицы, а матёрых танкачей - они всё равно мишени, только чуть более трудные. Так что металлолом будет зачётный - лопаты из танковой брони живут вечно. Проверено.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 09:49
    -3
    Да уж.
    А год назад у немцев поджилки тряслись. Как в августе 1914 года. "Русский каток", если кто слышал.
    В сентябре 1914 года уже не тряслись.
    В 1915 году поджилки тряслись уже у нашего командования.
    Кто желает, может продолжить аналогию дальше.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:53
    +1
    только на открытых площадках танки будут иметь результат, и то далеко не факт.. вообще разбираться с танками должны вертушки. на малых высотах не заходя в зону работы ПЗРК
  7. dementor873
    dementor873 Сегодня, 10:16
    0
    Когда в январе еще обсуждали передачу леклерков и амх, а Германия была против передачи леопардов, укротанкисты уже ехали на полигоны и учились. То есть все как всегда,они уже в том году решили дать танки, а все остальное дымовая завеса.
  8. ArtPilot
    ArtPilot Сегодня, 10:23
    0
    Теперь их ждёт экспресс-отправка на б.Украину и экспресс-бой.
  9. ветеран-танкист
    ветеран-танкист Сегодня, 11:38
    0
    Бравада и шапкозакидательство здесь неуместны. Надо готовиться к встрече с серьезным противником.
    Леопард 2 А6 это очень совершенный и опасный танк. Имеет новую 120-мм пушку с удлинённым стволом. Система управления огнем обеспечивает отличную стабилизацию пушки и линии прицеливания. Бронепробиваемость БПС до 800 мм, при скорострельности пушки 10 - 12 выстр./мин. Дальность действительной стрельбы с места - 3 500 м.
    При боевой массе 59 тонн удельное давление на грунт у Леопард 2 А6 составляет 0,90 кг/см2 (у Т-90 – 0,94), т.е. проходимость по грунту не хуже наших танков.
    Что касается подготовки танкистов ВСУ для этих танков в течение 6 недель. Надо учесть, что для обучения на эти танки отобраны кадровые танкисты, имеющие хорошую подготовку на танках типа Т-72. Т.е. это практически переучивание на другую марку танков.
    Лимит времени для обучения в течение 6 недель составляет 300 – 350 часов. Если учесть, что основу занятий составляют практические упражнения, то за это время вполне реально подготовить специалистов и по вождению, и по стрельбе. В Российской армии механик-водитель получает 3 класс при опыте вождения 25 – 30 моточасов (250 км). Это при подготовке с «нуля».
    С наводчиком сложнее, но главное здесь стрельба штатным снарядом.
    Тактическая подготовка подразделений может производиться на полигонах Украины, для этого у ВСУ полигонов достаточно.
    Конечно до встречи в бою с этими танками у нас есть время, но надо его использовать максимально. В первую очередь разработать методику противодействия этим танкам и подготовить противотанковые средства, способные поразить Леопарды, как наземные, так и авиацию.
    Конечно 20 – 30 танков Леопард 2 А6 погоду на фронте не сделают, но психологический эффект могут создать.
  10. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:06
    0
    Ни один транспорт с вооружением не был поражён, мосты и тоннели целы...
    И на чьей стороне воюют господа генералы?
  11. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 12:11
    0
    Ускоренные курсы заканчиваются ускоренным уничтожением.