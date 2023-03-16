Немецкий журнал: В Германии завершился экспресс-курс обучения украинских военных на танках Leopard

После долгих сомнений и даже пререканий с Вашингтоном Берлин решился отправить на Украину свои ОБТ «Леопард» и разрешил сделать то же самое союзникам. Перед тем как предоставить ВСУ 18 танков Leopard 2A6, бундесвер взялся обучить украинских военнослужащих их управлению и обслуживанию.
Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что экспресс-курс обучения украинских военных на танках Leopard завершился в минувший понедельник. Тренировки проходили на одном из полигонов бундесвера в Нижней Саксонии и подлились шесть недель.
Издание отмечает, что навыкам управления современными боевыми машинами украинские военнослужащие обучались именно на танках модификации «Леопард-2А6». Ускоренные курсы включали в себя занятия на симуляторе, отработку боевых действий на пересеченной местности и работу экипажей в темное время суток. Сразу после завершения тренировок все украинские танкисты вернутся в зону боевых действий на Донбасс, сообщает Der Spiegel.
Автор материала в немецком журнале пишет, что танки «Леопард», которые он называет лучшими западными танками, должны помочь ВСУ как можно скорее начать столь долгожданное весеннее контрнаступление. Ожидается, что все обещанные Германией ОБТ прибудут на линию боевого соприкосновения до конца марта. Издание напоминает, что Украина получит «Леопарды» различных модификаций не только от ФРГ, но и от других стран, таких как Польша и Испания.
Ранее издание Army Recognition сообщило точное количество и типы танков, которые западные союзники готовы предоставить Киеву. Предполагается, что ВСУ получат на вооружение 21 танк Leopard 2A6, 86 Leopard 2A4 и 100 первых основных боевых танков бундесвера Leopard 1A5. Соединенные Штаты готовы выделить Украине 31 M1A2 Abrams, а Великобритания поделится четырнадцатью Challenger 2. Французские ОБТ AMX-56 Leclerc в этом списке не фигурируют, хотя еще в конце января президент Эммануэль Макрон заявил, что поручил министру обороны проработать возможность отправки этих машин на Украину помимо ранее обещанных колесных танков AMX-10RC.