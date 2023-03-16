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Politico: Киев пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается в конце весны

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Politico: Киев пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается в конце весны

Американское издание Politico опубликовало материал, в котором представлены очередные соображения по поводу сроков вероятного украинского контрнаступления. Со ссылкой на должностных лиц США в материале говорится о том, что Киев «пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается в мае – в конце весны».


В материале указано на то, что у Киева, по большому счёту, только два варианта. Вариант первый – со стороны Херсона сразу прорваться к Крыму. Вариант второй – двигаться на восток, а затем повернуть на юг, чтобы отрезать российский сухопутный коридор на Крымский полуостров, например, в районе Бердянска.

Из материала:

Официальные лица в США считают первый вариант невыполнимым, так как нужна крупная десантная операция ввиду мощных укреплений России на левом берегу Днепра, а вот второй вариант более вероятным.

В издании делают отсылку к Зеленскому: якобы это только украинский президент «и никто другой» будет выбирать время и вариант наступления, а также то, удерживать ли Бахмут или отступить оттуда.

Но если «решать Зеленскому», откуда у американских чиновников такая уверенность в том, что контрнаступление украинская армия начнёт именно в мае?

Приводится в издании и заявление министра обороны США Ллойда Остина, где тот говорит, что США делают всё для насыщения боевой мощи Украины с прицелом на то, чтобы «Украина могла изменить динамику на поля боя и продвинуться вперёд».
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33 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:50
    +3
    Да когда ж у этого салофюрера передоз то уже случится??? задолбал уже со своим контрнаступом.
    1. Sevastiec
      Sevastiec Сегодня, 10:08
      +2
      Ну, как бы разведки боем начались. Скорее всего в попытке выяснить слабое место.

      С другой стороны, я всегда считал, что то, о чём постоянно говорят, а тем более анонсируют-не случаются.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:13
        +3
        Это когда по нормальному воюют. А тут - СВО. И чуть ли не все в прессе озвучивается.
        1. Pharmacist
          Pharmacist Сегодня, 11:51
          +1
          Точно. Странная Военная Операция. Новое в военной практике: стороны всё друг про друга знают (интернет, спутники, беспилотники, сочувствующие среди гражданского населения и т.д.), открыто и чуть ли не совместно обсуждают планы, делятся наболевшим. laughing Такого мировая история ещё не знала.
      2. frruc
        frruc Сегодня, 11:02
        0
        Пока выжидают (накапливают ресурсы) и ждут благоприятных условий.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:14
      +2
      Цитата: Nexcom
      Да когда ж у этого салофюрера передоз случится?

      Крепок на "дурь" киевский наркоман, ничего не берет.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:18
        +2
        К сожалению Вы правы, Влад....
        _________________________________
    3. Отшельница
      Отшельница Сегодня, 10:42
      +2
      Клоуна надо поддерживать в товарном состоянии, за этим следят специальные люди и дури дают ровно столько чтобы фюрер побалдел но не помер, на это существо у хозяев ещё есть планы
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 09:54
    +4
    Киев пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается

    С русского на понятный это переводится так - мы не знаем ЧТО мы будем делать, мы не знаем КОГДА мы это будем делать, но что-нибудь когда-нибудь мы возможно попробуем сделать, хотя результат действия пока не определён. Флаг в кулак, барабан в подмышку, горн в зубы и бодрым шагом в закат...
  3. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 09:57
    +4
    я бы вообще не стал обращать внимания на такие статьи, очевидно что решение будут принимать по факту.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:01
      +2
      Когда Хозяин прикажет - тогда шароварные и пойдут. Зеля просто имитирует перед прессой что он командует.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 10:03
        +2
        а я что как то по другому написал? ....
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 10:04
          +2
          А я вроде бы Вас и не поправлял...
          _____________________________________
          1. incoggnoto
            incoggnoto Сегодня, 10:07
            +1
            прошу прощения, последние время тут некоторые личности любят провоцировать.. думал это камень в мой огород..
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 10:08
              +1
              нет не в Ваш. и вообще никаких камней.

              да, есть такое. подставляют под замечания.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:02
    +2
    Вчера под Пологами чуть чуть понаступали -потеряли три танка и четыре БМП. Личный состав в количестве 30-40 человек , оставленный в полях до сих пор никто не забрал.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:03
      +1
      Да и чорт с ними. Сами прут утилизироваться.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:10
        -1
        Сами прут утилизироваться.
        Если бы только утилизироваться, а то это просто в этот раз не получилось...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:04
    +4
    Стратегия - игра на ошибках оппонента, ждут случая и копят силы. То, что будет, сомнений нет. Как всегда, самые интересные вопросы - где, когда и какими силами.
  6. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 10:08
    +2
    Если судить по материалам статьи, то нам удалось над Мелитополем создать прекрасную оборону. Но даже ее могут взломать, если противник не будет считаться с потерями, а ему как раз наплевать на это, так что пацанам надо везде быть готовым встретить натиск врага
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:11
    +1
    Politico: Киев пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается в конце весны
    . Немцы, тоже, предпочитали летом наступать...
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:20
    0
    Ну в мае потому, что это оптимально с точки зрения погоды и времени, его просто больше до осенней распутицы, это в случае успеха. А вообще, что первый, что второй вариант исходит их того, что в Генштабе ВС РФ не сделали никаких выводов. Кроме того фактор расстояния и местности в обоих случая не в пользу ВСУ. P.S. Не учитывается политическая решимость ВВП.
  9. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:27
    +1
    Представляете, например, 1943 год.... по сводкам Совинформбюро 2 Украинский фронт разрабатывает план контрнаступления на одном из направлений. Место, время и дата, силы и средства наступления пока не определены, но подготовка осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Ставкой. О готовности к наступлению и остальных подробностях Совинформбюро сообщит дополнительно.
  10. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:35
    +2
    Ни в коей мере не оправдываю Зеленского. Глупый человек, что полез в президенты. Но ради справедливости, он играет роль, как написано в сценарии. У него по большому счету сейчас и выбора нет, он понимает - отпадет в нем надобность для англосаксов, он и его семья не жильцы. Он в самом начале попытался "остановить" войну, но англосаксы сразу взяли его семью в заложники и дали "сценарий", "шаг влево-вправо" - расстрел. Зеленский это следствие, причина это янукович, медведчук, вот у них ещё был выбор. Один ещё с 90-х годов занимался реабилитацией бандеровцев, строил "Украина не Россия"...., второй в 2010г "пошел в Европу", и сделал все, что бы привести страну к майдану в 2014г. И оба спонсировали нациков на Украине. Именно на этих двух кренделях вина за то, что сейчас происходит на Украине. Даже больше их вина, чем тех же ющеко с порошенко.
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 11:40
      0
      амерокосня зельке или посулили денег, или славы за роль всея презедуна. а поскольку несмотря на нацию человечишка оказался гнилым и тупым, то оно и купилось. сейчас сидит на СМП. не отдупляя что фактически оно - труп. не мы его исполним, так новейшие дружки. а то что исполнят лично у меня не вызывает сомнений. перефразируя Уэфа - клоун не нужен.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 11:57
        +1
        Зеленского на президентство "сосватал" Беня Коломойский, типа от играешь роль, денег "заработаешь", все будет хорошо. Он глупый и повелся, какой шут откажется сыграть роль "царя". Но действительность оказалась немного другой. И вот здесь уже появились англосаксы с жёстким условием - пока играешь роль по сценарию, живёшь сам и живёт твоя семья. Вот Зеленский и старается, жить то хочется. Так что у зеленского сейчас и выбора большого нет - или сразу в землю, или немного пожить.
  11. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:49
    +1
    Но если «решать Зеленскому», откуда у американских чиновников такая уверенность в том, что контрнаступление украинская армия начнёт именно в мае?

    Наверное уверенность от того, что американцы планируют действия ВСУ, исходя из полученных разведданных, аналитики и МТО которые они контролируют.

    "Решать Зеленскому"?! Напоминает одну из новелл советского м/ф для взрослых "Ограбление по...", в ограблении по-итальянски Марио не собирался грабить банк, но пришлось...
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:06
    -1
    Если "пропускаешь" зимнюю кампанию, то не удивляйся тому, что по полной отгребёшь в летнюю.
    Так всегда было для русской армии.
  13. Cronus
    Cronus Сегодня, 11:15
    +2
    Тут наверное более выжидательная позиция с двух сторон.Кто начнет наступление получит больше потерь,т.к тумана войны почти нет,Все видно то и наступление сулит потерями наступающей стороне,видя предпосылки можно сделать оборону более сильную.Другой момент если он будет внезапный и сильный то и прорыв возможен.Я считаю до зеленки ничего не будет а потом начнутся всякие игры,типа прощупывание обороны но летом точно будет жарко. Мы все равно победим.
  14. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 11:35
    0
    у киева есть "стратегия"? повеселился. чушь достойная скоморохов из страны возглавляемой огитлерившимся евреем
  15. rait
    rait Сегодня, 11:49
    0
    Хочу напомнить комментаторам что в прошлый раз такое шапкозакидательство привело к "жесту доброй воли", "выравниванию линии фронта" и "перегруппировке". hi

    Недооценка противника суть есть предательство. А киевский режим доказал что к нему нужно относиться серьезно.
  16. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:05
    0
    Слева с маркером - Е-8
    Средний - ранил
    Крайний справа - что за ... вы тут мне показываете?
  17. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 12:14
    0
    Когда одни воюют, а другие "оперируют", результат предсказать несложно.
    Отечественные власти явно сильнее боятся мобилизации, чем поражения в войне.