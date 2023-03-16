Politico: Киев пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается в конце весны

Официальные лица в США считают первый вариант невыполнимым, так как нужна крупная десантная операция ввиду мощных укреплений России на левом берегу Днепра, а вот второй вариант более вероятным.

Американское издание Politico опубликовало материал, в котором представлены очередные соображения по поводу сроков вероятного украинского контрнаступления. Со ссылкой на должностных лиц США в материале говорится о том, что Киев «пока не определился со стратегией и временем контрнаступления, однако оно ожидается в мае – в конце весны».В материале указано на то, что у Киева, по большому счёту, только два варианта. Вариант первый – со стороны Херсона сразу прорваться к Крыму. Вариант второй – двигаться на восток, а затем повернуть на юг, чтобы отрезать российский сухопутный коридор на Крымский полуостров, например, в районе Бердянска.Из материала:В издании делают отсылку к Зеленскому: якобы это только украинский президент «и никто другой» будет выбирать время и вариант наступления, а также то, удерживать ли Бахмут или отступить оттуда.Но если «решать Зеленскому», откуда у американских чиновников такая уверенность в том, что контрнаступление украинская армия начнёт именно в мае?Приводится в издании и заявление министра обороны США Ллойда Остина, где тот говорит, что США делают всё для насыщения боевой мощи Украины с прицелом на то, чтобы «Украина могла изменить динамику на поля боя и продвинуться вперёд».