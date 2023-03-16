Военное обозрение
Войти Регистрация

Истребители стран НАТО были подняты для перехвата российского самолета возле границы Эстонии

11
Истребители стран НАТО были подняты для перехвата российского самолета возле границы Эстонии

Истребители британской и немецкой армий были подняты по тревоге на перехват самолетов ВСК России, приблизившихся к границам воздушного пространства Эстонии.


Как сообщает американский портал Upi, в среду, 15 марта, истребители британских и германских ВВС проводили предусмотренную сотрудничеством в рамках военного блока НАТО совместную запланированную инспекцию вблизи эстонских границ. С авиабазы Эмари на перехват российского самолета-заправщика АН148 были подняты в воздух два истребителя Typhoon.

По словам ряда представителей властей этих стран, после того, как было осуществлено визуальное опознание и сопровождение, истребители НАТО были направлены на перехват российского авиалайнера. Этот инцидент стал первым случаем совместного перехвата воздушной полицией НАТО при участии истребителя Typhoon ВВС Германии.

Также сообщается, что перехват произошел непосредственно сразу после инцидента с крушением американского военного беспилотника MQ-9, упавшего в Черном море после взаимодействия с российскими истребителями Су-27. Главы оборонных ведомств стран по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили это происшествие.

Подобные инциденты с перехватами авиации наиболее вероятного противника нередко происходили во времена Холодной войны между странами-членами НАТО и государствами, входившими в Организацию Варшавского договора, членами которой были СССР и другие социалистические страны.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Sgt Ralph Merry
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
11 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 11:34
    +1
    Всё верно. Полосатики в ярости. Сейчас на все кнопки холопов жать будут, а пускающий на дне морском пузыри MQ-9, здорово им рефлексию активировал. Вон, трубки телефонные Шойгу и Герасимову обрывают.
    1. Osmodey
      Osmodey Сегодня, 11:41
      -4
      В ярости от чего? Пейте успокоительное! У США все нормально- проблем нет
    2. PROXOR
      PROXOR Сегодня, 11:59
      +1
      Сдаётся мне, что ничего он уже не пускает. А благополучно достали и лежат останочки в каком-нибудь ангаре МО РФ.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:35
    +1
    Не пора ли нам в отместку слетать к Северному полюсу покачать там крыльями ,рядом с западными авиалайнерами облетающих Россию.Тем более там есть кому навести самолёты.ЛСП Северный полюс пересекла 88 параллель.А что она там взяла в экспедицию одному богу известно.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 11:55
      0
      Тем более там есть кому навести самолёты


      Там американцы пасут жёстко. Группа заправщик + самолёт ДРЛО (тактический) +пара F-15. Это их стандартный "джентельменский" набор , всегда дежурящий на маршрутах наших стратегов. А прогнать их нечем , МиГами 31 не достаём
  3. Invoce
    Invoce Сегодня, 11:37
    +3
    Игры в войнушку для ВВС Нато добром не кончатся... Россия не станет провоцировать НаглоСаксов... Но и ответить сможет адекватно
    Потом будут спрашивать у "мировой общественности"
    - А нас за что? stop
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:41
    +3
    С авиабазы Эмари на перехват российского самолета-заправщика АН148 были подняты в воздух два истребителя Typhoon.

    Ну так Шольц в Таллинн приехал, надо видимость работы показать.
  5. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:57
    +1
    Как говорил классик русской революции Герцен, и как повторил его впоследствии Чернышевский, в России имеют место два главных вопроса - ЧТО ДЕЛАТЬ? и КТО ВИНОВАТ? А после таких новостей появляется понимание, что самый главный русский вопрос - И ЧЁ? Ну слетали натовцы на перехват, ну полетали, крылышками бяк-бяк-бяк-бяк помахали. И ЧЁ??? А ничего - обломались и обратно полетели, потому что знают, что моськам на слона гавкать можно, но лучше из за забора и не сильно громко, и не приведи Господь слону решить, что моська укусить собирается...
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:00
    +1
    С авиабазы Эмари на перехват российского самолета-заправщика АН148 были подняты в воздух два истребителя Typhoon.

    Не представляю как самолет-заправщик может атаковать Эстонию. Видимо имеем дело с показательным выступлением НАТО в ответ на утопший дрон.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:08
      0
      Показательного здесь ничего нет. Это стандартная операция. Наши точно также поднимаю в воздух истребители и "перехватывают" иностранные ЛА, приближающиеся к нашим границам.
  7. faiver
    faiver Сегодня, 12:17
    0
    А когда АН-148 успел превратиться в заправщика? батвень какая-то, а чего в стратегические бомбардировщики не записали?