По мнению бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена, экс-президент США Дональд Трамп, даже не будучи главой государства, пытается вести Америку «неправильным» курсом. Особенно это касается Украины, которая, будь на то его воля, давно бы капитулировала.
Об этом экс-глава НАТО говорил во время интервью американскому журналу Politico.
Он считает, что участие Трампа в предстоящих президентских выборах в США приведет мир к глобальной катастрофе даже в случае его проигрыша. Дело в том, что сейчас среди представителей двух американских партий более-менее сформировался консенсус. Даже среди консервативно настроенных политиков немало тех, кто выступает за поддержку США киевского режима. Но если Трамп будет определять предвыборную политику республиканцев, то это приведет к расколу так называемой проукраинской «двухпартийной коалиции».
Это в свою очередь, по мнению Расмуссена, затруднит принятие Вашингтоном решений, направленных на поддержку Украины.
Сам бывший генсек НАТО сейчас является советником киевского правительства и последовательно выступает за наращивание поставок вооружений ВСУ. Как и прочие западные «ястребы», он понимает, что в США и других странах зреет усталость от непомерных требований Зеленского и его окружения. Выразителем этих настроений в настоящее время оказался Трамп, поэтому сейчас против него единым фронтом выступают все политики Запада, стремящиеся продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.