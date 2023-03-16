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Экс-глава НАТО: участие Трампа в президентских выборах в США приведёт к глобальной катастрофе даже в случае его проигрыша

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Экс-глава НАТО: участие Трампа в президентских выборах в США приведёт к глобальной катастрофе даже в случае его проигрыша

По мнению бывшего генсека Североатлантического альянса Андерса Фог Расмуссена, экс-президент США Дональд Трамп, даже не будучи главой государства, пытается вести Америку «неправильным» курсом. Особенно это касается Украины, которая, будь на то его воля, давно бы капитулировала.

Об этом экс-глава НАТО говорил во время интервью американскому журналу Politico.

Он считает, что участие Трампа в предстоящих президентских выборах в США приведет мир к глобальной катастрофе даже в случае его проигрыша. Дело в том, что сейчас среди представителей двух американских партий более-менее сформировался консенсус. Даже среди консервативно настроенных политиков немало тех, кто выступает за поддержку США киевского режима. Но если Трамп будет определять предвыборную политику республиканцев, то это приведет к расколу так называемой проукраинской «двухпартийной коалиции».

Это в свою очередь, по мнению Расмуссена, затруднит принятие Вашингтоном решений, направленных на поддержку Украины.

Сам бывший генсек НАТО сейчас является советником киевского правительства и последовательно выступает за наращивание поставок вооружений ВСУ. Как и прочие западные «ястребы», он понимает, что в США и других странах зреет усталость от непомерных требований Зеленского и его окружения. Выразителем этих настроений в настоящее время оказался Трамп, поэтому сейчас против него единым фронтом выступают все политики Запада, стремящиеся продолжать накачивать Украину деньгами и оружием.
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20 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 10:06
    +5
    Больше Трампов, хороших и разных. Жду схватку пауков с нетерпением.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:07
      +1
      да не сожрут они друг друга - так, малость покусаются и все. рука-руку моет.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 10:41
        +1
        Экс-глава НАТО: участие Трампа в президентских выборах в США приведёт к глобальной катастрофе даже в случае его проигрыша

        Расмуссену во что-то верить - это себя не уважать!
        Во внешней политике Расмуссен всегда был настроен проамерикански.

        Например.
        В 2014 году бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн, говоря о КРИТИКЕ Расмуссеном ПЕРЕСЕЧЕНИЯ российским ГУМАНИТАРНЫМ конвоем УКРАИНСКОЙ ГРАНИЦЫ отмечал, что в 2003 году тот же Расмуссен со «100%-ной уверенностью» заявлял о наличии у Ирака оружия массового поражения, хотя позднее сведения не нашли никакого подтверждения
        См. подробно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Расмуссен,_Андерс_Фог

        СПРАВКА
        А́ндерс Фог Ра́смуссен (дат. Anders Fogh Rasmussen [ɑnɐs ˈfɔʊ̯ˀ ˈʁɑsmusn̩], род. 26 января 1953, Гиннеруп, Дания) — датский политик-либерал. Премьер-министр Дании в 2001-2009 годах. Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах. Советник президента Украины (2016-2019).
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 10:22
      +4
      Наивно думать, что Трампы или Байдены что-то решают в США. Любой кто станет президентом США будет руководиться ВПК и выполнять их решения, создавать рабочие места в США на военных заказах и грабить другие страны создавая очаги напряженности по всему миру, такова сущность бытия США. Без этого они не смогут существовать. Хотя лично мое мнение столкновение с США (России или Китая) неизбежно, просто как говорят в народе "втроём не место на одном диване".
  2. al3x
    al3x Сегодня, 10:08
    +6
    Да пусть хоть обратно Обаму выберут, внешний курс пендастана это никак не изменит.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:09
    +2
    Помоему это вмешательство в электоральный процесс США.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:09
    +1
    Другими словами, вангует, что кердык не за горами, и окраине и полосатым В первом случае государственности, во втором - гегемонии. А вот всему миру от этого ни разу не поплохеет, в ЕС даже спасибо скажут, но потом, чуть позже.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:09
    +1
    стремящиеся продолжать накачивать Украину деньгами и оружием

    Да они не Цэгабонию накачивают, а себя.. Сколько там из этих денег реально до шумеров дошло? Сколько даже из этих сумм ушло обратно на Запад? Сколько наварят оружейные корпорации на производстве нового оружия взамен хлама, поставленного укровермахту? И тд и тд.. А Трамп видите ли хочет такую кормушку прикрыть.. Людей убивали и за гораздо меньшее...
    1. Knizhnik
      Knizhnik Сегодня, 10:36
      +1
      . Сколько там из этих денег реально до шумеров дошло?
      Большую часть себе, но и туда дошло немало, в виде техники и снаряжения. Если Трамп готов это прекратить (не от большой любви, а из своего видения "Америка фёст"), что же плохого?
  6. Andron78
    Andron78 Сегодня, 10:09
    +3
    Яркая особенность западной демократии - достижение цели оправдывает отказ от самой демократии. Как у них в головах это помещается?
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 11:05
      0
      Как у них в головах это помещается

      видимость демократии имитируется только для граждан сша, остальные папуасы (не граждане сша) должны испытать на себе всю "несокрушимую решимость и ярость демократии"!
  7. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 10:10
    +2
    Полковник Трампов 4 года вносил хаос в жизнь Америки, так что свое новое генеральское звание он не упустит
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:11
    +1
    Расмуссен красавчик - его понимание глобальных процессов ограничивается исключительно глобусом США. То, что остальному миру (кстати, включая большинство стран Европы) до сиреневой звезды что и как идёт в США он своим навсегда зомбированным междуушным пространством постичь не в состоянии. Вот и топит...
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:13
    +3
    Угроза НАТО на данный момент не Трамп.Америку может погубить обыкновенный ТРАП.Жаль в англицкой транскрипции не обыгрывается.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:14
    +5
    Экс-глава НАТО: участие Трампа в президентских выборах в США приведёт к глобальной катастрофе даже в случае его проигрыша
    . Да ладно, полосатию большая страна, мощная, огромная государственная "машина", может Забуксовать, но что б развалится, прям так сразу, это вряд ли.
  11. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 10:43
    +1
    Неоконы только и способны, что устраивать цветные перевороты в странах третьего мира, с серьезным делом забуксовали по неспособности. Видать, большие боссы задумались, а не дать ли порулить "слонам", а то и снова самому "Рыжей Бестии". Не крах мира, а крах неоконов и спевшейся с ним части демократов (а последователям Сандерса на пользу).
  12. HAM
    HAM Сегодня, 10:56
    0
    Ну,насчёт "глобальной" катастрофы он явно загнул.А вот политическая катастрофа в стане "демократических" стран вполне возможна...Запад- ещё не весь мир...
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:06
    0
    Состояние умов оно такое. Это как у них в гражданскую(север против рабства, но своих рабов никто и не собирался освобождать-продавали на юг.Или у нас-все понимали что крепостное губит страну но крепостных с удовольствием использовали). Тоже и у них с исключительностью сейчас. Им пожить в изоляции самим полезнее но амбиции мешают.
  14. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 11:08
    0
    Гля! Вылезло это чучуло упоротое, даже что-то там гавкать изволит...
  15. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:15
    0
    Как по мне... что Байден... что Трамп...
    Обое - рябое... (нар. присказка о выборе без выбора) (с)