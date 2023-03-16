СМИ США назвали масштабы человеческих потерь ВСУ с начала спецоперации

С момента начала специальной военной операции России на Украине погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на данные осведомленных источников из военного ведомства США.Боевые действия унесли жизни наиболее опытных украинских солдат и офицеров, пишет американское издание. Поэтому в Пентагоне беспокоятся фактом сокращения количества опытных военнослужащих в составе украинской армии. Восполнить их нехватку за счет мобилизации гражданских лиц не получится.Кроме того, американское военное руководство настаивает, чтобы украинские формирования экономили артиллерийские боеприпасы. Данной цели можно достичь посредством более прицельного огня, но опытных артиллеристов в рядах украинских формирований также не прибавляется.Ухудшение качества личного состава ВСУ ранее признала и другая американская газета The Washington Post. По мнению авторов этого издания, высокие потери значительно ухудшили состояние ВСУ, поэтому анонсированное киевским режимом контрнаступление вызывает большие вопросы с точки зрения его перспектив.Что интересно, официально киевский режим не признает наличие высоких потерь в рядах украинских вооруженных сил. Представители Киева неоднократно отрицали даже цифру в 100 тысяч человек, тогда как ее еще несколько месяцев назад озвучивала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Наконец, по данным ЧВК «Вагнер», которые приведены в одном из информационных ресурсов, только в одном Артемовске (Бахмуте) потери ВСУ погибшими составляют до 10 тысяч солдат в месяц, а если говорить о безвозвратных потерях, включая тяжелораненых, то ВСУ теряют до 30-35 тысяч человек ежемесячно только в Артемовске.