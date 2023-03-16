Военное обозрение
Войти Регистрация

СМИ США назвали масштабы человеческих потерь ВСУ с начала спецоперации

27
СМИ США назвали масштабы человеческих потерь ВСУ с начала спецоперации

С момента начала специальной военной операции России на Украине погибли более 100 тысяч украинских военнослужащих. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на данные осведомленных источников из военного ведомства США.


Боевые действия унесли жизни наиболее опытных украинских солдат и офицеров, пишет американское издание. Поэтому в Пентагоне беспокоятся фактом сокращения количества опытных военнослужащих в составе украинской армии. Восполнить их нехватку за счет мобилизации гражданских лиц не получится.

Кроме того, американское военное руководство настаивает, чтобы украинские формирования экономили артиллерийские боеприпасы. Данной цели можно достичь посредством более прицельного огня, но опытных артиллеристов в рядах украинских формирований также не прибавляется.

Ухудшение качества личного состава ВСУ ранее признала и другая американская газета The Washington Post. По мнению авторов этого издания, высокие потери значительно ухудшили состояние ВСУ, поэтому анонсированное киевским режимом контрнаступление вызывает большие вопросы с точки зрения его перспектив.

Что интересно, официально киевский режим не признает наличие высоких потерь в рядах украинских вооруженных сил. Представители Киева неоднократно отрицали даже цифру в 100 тысяч человек, тогда как ее еще несколько месяцев назад озвучивала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Наконец, по данным ЧВК «Вагнер», которые приведены в одном из информационных ресурсов, только в одном Артемовске (Бахмуте) потери ВСУ погибшими составляют до 10 тысяч солдат в месяц, а если говорить о безвозвратных потерях, включая тяжелораненых, то ВСУ теряют до 30-35 тысяч человек ежемесячно только в Артемовске.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:11
    +5
    что то мало сообщают.... потери ВСУ явно занижены.
    1. dementor873
      dementor873 Сегодня, 10:18
      +6
      Дело не в количестве потерь, а в их критичности для ведения боевых действий. А с эти у ВСУ пока все в порядке.
      1. kit88
        kit88 Сегодня, 10:41
        +6
        Мясо еще долго не кончится. А вот где взять командиров взводов, рот, которые будут этим мясом управлять? Разве что из фонда мира в качестве гуманитарной помощи пришлют пару-тройку вагонов поляков и прочих негров...
      2. frruc
        frruc Сегодня, 10:47
        +2
        Представители Киева неоднократно отрицали даже цифру в 100 тысяч человек.....

        Пусть отрицают, им виднее. Пока еще рано делать какие-то выводы и подводить итоги.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:31
      +4
      В одном из пабликов окружение из отставных офицеров армии США экс-советника Пентагона полковника Макгрегора и военная аудитория экс-советника президента США Пола Крейга Робертса подтверждают "чудовищные" потери (убитыми) ВСУ. Приводя комментарий о 257 000 убитых, пропавших без вести и попавших в плен. Якобы эту цифру сообщил главком ВСУ Валерий Залужный председателю Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марку Милли. Общие безвозвратные потери (убитыми, тяжелоранеными, инвалидизированными) источники среди офицеров США оценивают более чем в 380 000 человек.

      . В частности OSINT (open-source intelligence, разведка по открытым источникам) оценила невозвратные потери Украины по состоянию на 20 октября 2022 г. в количестве 402 тыс. человек, из которых 387 тыс. убитыми. За основу взяты сводки похоронных агентств, выписки из моргов, а также результаты анализа радио-, сотового- и спутникового обменов сил ВСУ.
      Отметим, что сведения о потерях ВСУ представляют собой государственную тайну, в украинских СМИ попросту нет публичной информации, за которую можно зацепиться. Кроме того, в СБУ есть целый отдел, который противодействует утечкам по «двухсотым» и «трехсотым».Между тем украинские эксперты почему-то не стали комментировать информацию, предоставленную OSINT. Хотя анализ по потерям ВС РФ в свое время был подвергнут жесткой критике.

      https://vpk.name/blog/znj8vgz4
    3. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 11:06
      0
      100000 это только убитыми, так что вполне реальные цифры.
      А вот
      до 30-35 тысяч человек ежемесячно только в Артемовске
      бред даже с ранеными, каждый день тысяча человек? У Вагнера столько гробов для всу нет.
  2. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 10:15
    +6
    На том свете у Бандеры мест ещё очень много, кастрюлеголовые вас там ждут с нетерпением!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:18
    +10
    СМИ США назвали масштабы человеческих потерь ВСУ с начала спецоперации
    . Это, даже, не туман войны... правды никто не расскажет, будут натягивать сову на глобус, все кому не лень.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:19
    +3
    Более ста тысяч ,199 999.Западные сми всегда считают в свою пользу.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:42
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Более ста тысяч ,199 999.Западные сми всегда считают в свою пользу.

      Важно не сколько перебили хлопцев, а сколько духа у них осталось. Что то их удерживает в окопах? Не бегут массово, не сдаются... Хорошо промытые мозги решают? Пока у них дух не надломится, так и будут зубами землю грызть. А оружия и техники им подвезут.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:01
        +2
        Все правильно... люди, конечно разные, некоторым "палец поцарапать" уже трагедия, но, что б там не говорили, там наши люди, русские, хоть и со свернутыми мозгами и это определяет то, что сейчас и происходит!
        Они, массово, не сдаются и не бегут!!!
        Перебить такой настрой... не легко, да и не со всеми, уже, такое получится!
        Время, конечно, лечит и такие "болезни", но со временем и у нас сложно.
        В общем, легко не будет...
        1. dauria
          dauria Сегодня, 11:31
          -1
          Они, массово, не сдаются и не бегут!!!


          Посчитал по приведённым цифрам - если численность 100 тыс , то на 1 тыс человек в день гибнет в среднем 2 человека ( с небольшим ). Немного , не та интенсивность чтобы испугаться . Чего бежать ? Конечно , участки разные . Кому как повезёт. Но похоже ,нет такого " Мой фюрер , моей дивизии нет "
          Ни шатко, ни валко .
      2. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 11:20
        +2
        Удерживает чувство коллектива, стадности называйте как хотите, но когда находишься на передке твои товарищи становятся братьями, дом, семья и т.д. уходят на второй план, они далеко. Поэтому и не бегут плюс психовоздействие, страх, лекарство и т.д.
        Немцы в 45 тоже бодались до последнего.
  5. мерцание
    мерцание Сегодня, 10:22
    +5
    Что интересно, официально киевский режим не признает наличие высоких потерь в рядах украинских вооруженных сил
    Только для чего то уже около 10 волн мобилизаций осуществил.
  6. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 10:23
    +5
    Помню, что первый раз цифру 100 тысяч потерь ВСУ услышал летом 2022 году, ближе к августу.
    Для 404 чувствительны в первую очередь потери непосредственно Западной Украины.
    А так хоть 250 тысяч, если они восточнее и южнее линии Житомира-Винницы. Ведь Западная Украина, это некогда центр пассионариев
    Украины и настоящий эталон украинца-2014. Но Запад молодец, начал пускать в расход и жителей Галичины.
    Окончание мужского украинского мобилизационного потенциала при текущих потерях, это осень 2023 года.
    источник: "День капитуляции Украины" Ростислав Ищенко. дата публикации: 27.08.2022 Вот и посмотрим.
    1. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 10:45
      +3
      Цитата: Невский_ЗУ
      Помню, что первый раз цифру 100 тысяч потерь ВСУ услышал летом 2022 году, ближе к августу.

      72 тыс погибших и умерших от ранений в госпиталях, 3 тыс пропавших без вести, 41 тыс инвалидов и 8 тыс военнопленных. Это данные Залужного после 4 мес и 5 дней СВО - на 1 июля 2022.

      По состоянию на конец февраля, если по памяти, 259 тыс погибших и умерших от ранений в госпиталях, порядка 130 тыс. инвалидов, 85 тыс пропавших без вести и дезертиров.


      Есть ещё постоянная штатная численность госпиталей, которая формируется в первые три месяца боевых действий. Это военнослужащие, возвращающиеся в строй через средние 3 мес излечения. Это примерно ещё порядка 120 тыс по текущему моменту.

      Всего же раненных, с учётом 130 тыс. инвалидов, примерно 50 тыс умерших от ранений в госпиталях (входят в 259 тыс), 120 тыс в госпиталях на текущий момент и вернувшихся в строй после излечения за год СВО, около 650 тыс за год.

      Вообще, данные потерь хорошо отслеживается по периодически поступающей информации. Что касается всего "100 тыс погибших украинцев", то всегда будут упоротые, готовые верить этим данным.
      1. Peter1First
        Peter1First Сегодня, 10:56
        -1
        А почему в комитете солдатских матерей украины ещё в прошлом году была цифра 300 тыс пропавших без вести?
  7. Dos
    Dos Сегодня, 10:33
    +1
    hi У жовто-блакытних скоро материал для поминальных флажков закончится, а они всё грезят. soldier
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:48
    0
    американское военное руководство настаивает, чтобы украинские формирования экономили артиллерийские боеприпасы. Данной цели можно достичь посредством более прицельного огня,

    Ага! Если стрелять меньше, то у в хлам расстрелянного ствола точность вырастет.
  9. мазута
    мазута Сегодня, 10:52
    +4
    Демографическая яма,что им,что нам -гарантирована.Вместо созидания и движения вперед,регресс обеспечен.Чего собственно и добивался Запад.И все это на совести(пусть крутится в гробу)-меченого Иудой мишки-болтуна,идеолога перестройки яковлева(пусть тоже черти жарят в котле),как следствие их политики и сдачи СССР- приход к власти алкаша "панимаш"и увы беззубой политики нынешних современников,выкручивающихся сейчас из ситуации,как только возможно и по сути оттягивающих "большую войну".Примерно так же и было перед Второй мировой(только оружие другое)Сейчас 50-100 млн.увы не отделаться.
  10. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:02
    +1
    Как то читал какие боевые потери критичны для разных наций. Для Запада, в среднем конечно это 20%
    для Азии 30-40 %. Для России 30 %. Украина так как она воюет это наверно 40%. Чтобы она сдалась, если у неё осталось миллионов 30 людей, нужно уничтожить 6-8 миллионов на поле боя. Цифры, например меня ошеломляют. Конечно это спорное научное изыскание.
    Для нас России очень важно сохранение своих людей, свой личный состав.
    Для этого надо клепать и клепать любое эффективное оружие для нашей армии.
    И ещё, нам нельзя иметь армию ниже 3-5 миллионов солдат. Срочную должны служить абсолютно все здоровые мужчины. soldier
  11. BrandonHeat
    BrandonHeat Сегодня, 11:03
    +2
    Какая разница сколько там написали на Западе или ЧВК с потолка взял.
    Главное потери наших войск. Каждый наш воин - отец,муж,сын. И потеря его,или его инвалидность - потеря существенная. Вот о чем беспокоится надо.
    1. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 11:14
      -1
      Что значит беспокоиться? Переживать, сдаться и бросить все, выходить на митинги?
    2. aakvit
      aakvit Сегодня, 11:25
      -1
      Поэтому и надо долбать бандеровцев-гитлеровцев и в хвост, и в гриву! Из чего только возможно и побольше, побольше! am
  12. Sergio63
    Sergio63 Сегодня, 11:05
    0
    Отлично Григорий, прекрасно Константин!!! Получается, что если в Артемовске потери составляют около 10 тысяч..., а есть ещё Марьинка, Авдеевка..,-а это только Донбасс!? Еще есть другие участки фронта... получается, что у бандерлогов потери то Ого-Го!!!! Ведь ещё в декабре Моссад называл цифру около 350 тыс ,+ 500 пропавших без вести.... получается, что правильной дорогой идём товарищи!!!! Россия-вперед! Ура товарищи!?!
  13. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 11:11
    +1
    Когда СМИ США начали раздувать информацию о недостатке средств ПВО в войсках Украины, то последовали массовые поставки в незалежную джевелинов и других малых средств ПВО.
    Когда СМИ США начали раздувать информацию о недостатке артиллерии в войсках Украины, то последовали поставки изестных 777 и других артустановок от НАТО.
    Когда СМИ США начали раздувать информацию о недостатке в войсках Украины танков и тяжелой техники, то последовали поставки Абрамсов и Леопардов.
    Если СМИ США начали раздувать информацию о недостатке опытных бойцов в войсках Украины то видимо последуют поставки на Украину пушечного ияса из НАТО или голубых касок под эгидой ООН.
    Я о том что СМИ США редко что раздувают на пустом месте,. Эти СМИ обычно подготавливают общественное мнение.
  14. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:21
    -1
    Американцы озвучивают не только потери ВСУ...
    Потери другой стороны тоже впечатляющие.
    Меньше. Но не "в разы" меньше.