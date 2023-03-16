The Wall Street Journal: Власти США угрожают китайским владельцам TikTok запретом приложения в США

Администрация Байдена продолжает проводить антикитайскую политику по разным направлениям. Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, власти США угрожают китайским владельцам TikTok потенциальным запретом приложения в США, если они не продадут свои доли в компании.Издание пишет, что такие требования были недавно выдвинуты Комитетом по иностранным инвестициям в США.Таким образом администрация Байдена решила отреагировать на критику со стороны республиканцев за то, что она не заняла достаточно жесткой позиции в отношении угрозы национальной безопасности, которую представляет платформа TikTok , отмечает The Wall Street Journal.Странно что в США, которые поучают весь мир свободе слова и попрекают другие страны за любые действия против масс-медиа, решили, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Когда же речь идёт об Instagram (в России признан экстремистским и запрещен) или YouTube, где публикуются самые разные материалы, которые реально несут угрозу той или другой стране, то здесь США занимают прямо противоположную позицию.А всё лишь из-за того, что Вашингтон хочет контролировать все СМИ, к которым, тем более, имеется доступ на территорию США. TikTok же принадлежит китайской компании ByteDance. Приблизительно 60% акций компании принадлежат международным инвесторам, 20% акций принадлежат ее сотрудникам, а еще 20% акций компании принадлежат владельцам.Как пишет другое американское издание Business Insider, в TikTok рассматривают варианты продажи доли владельцев, но это будет последним средством, если другие варианты будут исчерпаны.Нынешнее требование администрации Байдена является последней эскалацией в продолжающейся борьбе с TikTok в США. Чиновники опасаются, что китайское руководство компании облегчит Китаю способы шпионить за американцами или манипулировать ими.