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The Wall Street Journal: Власти США угрожают китайским владельцам TikTok запретом приложения в США

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The Wall Street Journal: Власти США угрожают китайским владельцам TikTok запретом приложения в США

Администрация Байдена продолжает проводить антикитайскую политику по разным направлениям. Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, власти США угрожают китайским владельцам TikTok потенциальным запретом приложения в США, если они не продадут свои доли в компании.


Издание пишет, что такие требования были недавно выдвинуты Комитетом по иностранным инвестициям в США.

Таким образом администрация Байдена решила отреагировать на критику со стороны республиканцев за то, что она не заняла достаточно жесткой позиции в отношении угрозы национальной безопасности, которую представляет платформа TikTok , отмечает The Wall Street Journal.

Странно что в США, которые поучают весь мир свободе слова и попрекают другие страны за любые действия против масс-медиа, решили, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности. Когда же речь идёт об Instagram (в России признан экстремистским и запрещен) или YouTube, где публикуются самые разные материалы, которые реально несут угрозу той или другой стране, то здесь США занимают прямо противоположную позицию.

А всё лишь из-за того, что Вашингтон хочет контролировать все СМИ, к которым, тем более, имеется доступ на территорию США. TikTok же принадлежит китайской компании ByteDance. Приблизительно 60% акций компании принадлежат международным инвесторам, 20% акций принадлежат ее сотрудникам, а еще 20% акций компании принадлежат владельцам.

Как пишет другое американское издание Business Insider, в TikTok рассматривают варианты продажи доли владельцев, но это будет последним средством, если другие варианты будут исчерпаны.

Нынешнее требование администрации Байдена является последней эскалацией в продолжающейся борьбе с TikTok в США. Чиновники опасаются, что китайское руководство компании облегчит Китаю способы шпионить за американцами или манипулировать ими.
Автор:
Использованы фотографии:
androidinsider.ru
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7 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:13
    0
    The Wall Street Journal: Власти США угрожают китайским владельцам TikTok запретом приложения в США
    . Поколение тик токеров... вопрос, конечно, интэрэсный!!!
    Кто то сможет, старается оценить, какое оно, что с ними будет, что будет с окружающими, когда это поколение, вдруг, станет доминирующей силой где то, когда то???
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: rocket757
      Поколение тик токеров... вопрос, конечно, интэрэсный!!!

      Было поколение "Пепси", поколение "Сникерсов", а теперь поколение "ТикТокеров", ну закроют янки "TikTok", а на следующий день появится поколение "ShaltayBaltayChumaded".
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:58
        0
        Сейчас, судя по всему, зарождается поколение транснегр.
        Возможно, китайцы недостаточно активно этому способствуют. Америке требуется ускориться.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:15
    0
    The Wall Street Journal: Власти США угрожают китайским владельцам TikTok запретом приложения в США
    . Поколение тик токеров... вопрос, конечно, интЭрЭсный!!!
    Кто то сможет, старается оценить, какое оно, что с ними будет, что будет с окружающими, когда это поколение, вдруг, станет доминирующей силой где то, когда то???
    Ха, вопрос... а где здесь ФЛУД? Что не так, почему не так?
    1. Aken
      Aken Сегодня, 12:00
      0
      Настоящая амерская элита такими вещами особо не балуется. Они-то в своём уме останутся. А вот с исполнителями их решений - старыми тик-токерами, действительно будут большие проблемы.
  3. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 11:30
    0
    Свобода как она есть , ахаха) ТикТок угрожает нац. безопасности США - чот измельчали угрозы ! Не удивлюсь если в след.фильме Итон Хант будет бороться с ТикТоком ,по крайней мере это будет что-то свежее
  4. al3x
    al3x Сегодня, 11:40
    0
    Да кому нужно за малолетними тиктокерами шпионить? Отборный бред. Или у пендсов заседание Сената или конгресса начинается с просмотра новых роликов в тиктоке? wassat а может бидон у них главтиктокер?