Сообщается об очередной аварии поезда с химикатами в США

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Клиенты, включая фермеров и производителей энергии, а также сами руководители железных дорог, говорят, что отрасль нуждается в капитальном ремонте

Грузовой поезд, перевозивший опасные [химические] материалы, сошёл с рельсов на западе Аризоны

В Соединённых Штатах нарастают проблемы, связанные с эксплуатацией железных дорог. Ещё в прошлом году отмечалось серьёзное ухудшение качества работы данного вида транспорта, связанное с износом основных фондов, нехваткой персонала и низким уровнем заработной платы.- указывалось в издании Time.Пандемия ковид стала катализатором деградации железных дорог, так как на неё резко возросла нагрузка в условиях постоянно вводимых карантинов в сфере морских перевозок и воздушного сообщения. Опрос в 2022 году членов Американского химического совета, члены которого отправляют по железной дороге весь ассортимент своих продуктов, от этанола до серной кислоты, показал, что задержки на железной дороге и проблемы с обслуживанием продолжают ухудшаться.Резонансным проявлением нарастающих проблем в сфере перевозок стала авария грузового поезда с ядохимикатами в штате Огайо, произошедшая 3 февраля 2023 года. Теперь сообщается об аналогичном происшествии в штате в другой части страны.- сообщают американские СМИ.По некоторым данным, произошёл разлив химикатов на площади в несколько га. Район аварии на железной дороге оцеплен. Ведутся работы.