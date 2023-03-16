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Сообщается об очередной аварии поезда с химикатами в США

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Сообщается об очередной аварии поезда с химикатами в США

Иллюстративное фото



В Соединённых Штатах нарастают проблемы, связанные с эксплуатацией железных дорог. Ещё в прошлом году отмечалось серьёзное ухудшение качества работы данного вида транспорта, связанное с износом основных фондов, нехваткой персонала и низким уровнем заработной платы.

Клиенты, включая фермеров и производителей энергии, а также сами руководители железных дорог, говорят, что отрасль нуждается в капитальном ремонте

- указывалось в издании Time.

Пандемия ковид стала катализатором деградации железных дорог, так как на неё резко возросла нагрузка в условиях постоянно вводимых карантинов в сфере морских перевозок и воздушного сообщения. Опрос в 2022 году членов Американского химического совета, члены которого отправляют по железной дороге весь ассортимент своих продуктов, от этанола до серной кислоты, показал, что задержки на железной дороге и проблемы с обслуживанием продолжают ухудшаться.

Резонансным проявлением нарастающих проблем в сфере перевозок стала авария грузового поезда с ядохимикатами в штате Огайо, произошедшая 3 февраля 2023 года. Теперь сообщается об аналогичном происшествии в штате в другой части страны.

Грузовой поезд, перевозивший опасные [химические] материалы, сошёл с рельсов на западе Аризоны

- сообщают американские СМИ.

По некоторым данным, произошёл разлив химикатов на площади в несколько га. Район аварии на железной дороге оцеплен. Ведутся работы.
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38 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:36
    +4
    Ну не идет у них перевозка химикатов по железной дороге. Зачем мучаться? Пусть пробуют сплавлять по рекам в сжиженном виде.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 10:46
      +9
      Говорят, Команчи, узнав про Северные потоки, отрыли топор войны.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:20
        0
        Отрыли топор войны и закопали трубку мира))))
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:49
      +3
      Цитата: Uprun
      Ну не идет у них перевозка химикатов по железной дороге.

      Неужто американские партизаны появились.
      1. Комментарий был удален.
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:26
        -1
        Они просто забыли, Путин придёт-порядок наведёт! bully
    3. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 11:42
      +1
      В среднем в США происходит по 3-4 крупных аварии на транспорте или в промышленности ежедневно. 
      В Огайо стали заболевать железнодорожники, работающие на месте крушения поезда с химикатами.
      Как сообщает New York Post, работники считают, что винилхлорид, разлитый в результате ЧП 3 февраля, представляет долгосрочный риск для здоровья.
      Железнодорожники и местные жители стали жаловаться на мигрени, кашель и тошноту. В обращении указано, что сотрудникам Norfolk Southern, ликвидирующим последствия аварии, не выдали ни респираторов, ни костюмов химзащиты. В регионе тем временем началась экологическая катастрофа из-за химикатов, которые попали в почву и воду. В соцсетях США активно распространяется видео, как из-под крана жителей города Восточная Палестина течет вода, отправленная химикатами. Вода из-под крана загорается под воздействием зажженной спички.
      Масштаб схода поездов с рельс в США уже значительно превысил размах рельсовой войны в Белоруссии в 1944.=
      В Америке выпал пластиковый снег.
      Буквально тысячи людей по всей З.Вирджинии сообщают о непонятной белой пыли/пепле, спускающейся с неба. Пожарные службы советуют людям закрывать двери и окна и избегать выхода на улицу до тех пор, пока не будет установлена причина явления.
      После всех этих аварий, пожаров и разливов понимаем, что у них там в США совсем пиндец.
      25.02.2023  5 специалистов Центра токсикологии и гигиены окружающей среды погибли в результате крушения самолёта в Арканзасе. Они направлялись в Колумбус, Огайо, для расследования взрыва на металлургическом заводе в Бедфорде, в результате которого произошёл мощный выброс токсичных веществ. Концы в воду прячут.
      26.02.2023 еще один грузовой поезд транспортной компании Norfolk Southern сошел с рельсов в штате Северная Каролина. Дополнительный персонал выехал на место ЧП для работ по очистке территории, сообщил для Fox News представитель компании.
      28.02.2023 Во Флориде под откос отправился очередной ж/д-состав, на сей раз, с пропаном.
      1.03.2023 Очередное ЧП в Огайо: взрывы на ещё одном металлургическом производстве, теперь в Кливленде. На место происшествия вызваны специалисты по химзащите.
      1.03.2023 В городе Берлингтон, штат Висконсин, произошла утечка неизвестного химиката, началась эвакуация местных жителей.
      4.03.2023 В столице штата Огайо Цинциннати возник крупный пожар, затронувший сразу два больших здания, пожарные полдня не в состоянии справиться с огнем.
      5.03.2023 Очередной поезд ж/д-компании Norfolk Southern сошел с рельсов в округе Кларк, штат Огайо, перевернулись 20 вагонов, жителей просят не приближаться, сообщает NBC:
      "Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями просит жителей в радиусе 1000 футов от схода поезда укрыться на местах в целях безопасности". Проводится масштабное экстренное реагирование совместно с бригадами химзащиты в связи с крупным крушением поезда в Спрингфилде. Официальные лица просят всех жителей укрыться дома и избегать посещения района крушения, поскольку поезд перевозил химические вещества. Плотина, построенная в Ист Палестайн для сдерживания токсичных отходов, собираемых из реки, была разрушена проливным дождем. Это привело к выбросу токсичных веществ обратно в городскую реку.
      5.03.2023 Бунт в США: в Атланте (штат Джорджия) группа из 50 человек совершила нападение на строящийся учебный центр полиции, правоохранители отловили 35 человек, из них 23-м предъявлены обвинения в терроризме
      7.03.2023 В Огайо очередная железнодорожная катастрофа - поезд столкнулся с мусоровозом, перевернутые вагоны, как минимум один человек погиб, спасательные службы просят не приближаться к месту обвала вагонов.
      8.03.2023 Во Флориде столкнулись и упали в озеро два легкомоторных самолета
      8.03.2023 В Оклахоме под откос пошел очередной ж/д-эшелон с нефтепродуктами
      8.08.2023 В Западной Вирджинии очередная ж/д-авария, трое раненых.
      В реку Нью-Ривер вытек значительный объем солярки.
      8.03.2023 Крупный пожар вспыхнул на многоэтажной нефтяной вышке с опасными материалами в Мобиле, штат Алабама. Пожарные даже не пытаются справиться с пламенем.
      9.03.2023 Крупный пожар продолжается на складе в Омахе, штат Небраска, пожарные до сих пор не в состоянии справиться с пламенем
      9.03.2023 Очередной американский товарняк с нефтепродуктами опрокинулся с рельсов, сегодня - в Алабаме
      10.03.2023 Три человека ранены в результате падения поезда с рельсов в округе Саммерс, Западная Вирджиния, после наезда на обвал горной породы на путях.
      13.03.2023 Между тем в США неделя начинается с новой ж/д-аварии - в Арканзасе поезд столкнулся с прицепом, который был заботливо оставлен тягачом на переезде
      Там, когда вот тот химический поезд сошёл с рельсов устроив экологическую катастрофу целого штата, министр транспорта тоже выступал с громкими заявлениями, что у них проблема - на транспорте работает мало негров и геев с лезбиянками, и это не соответствует современным нормам, и они будут делать всё, чтобы это дело исправить! А в это время у них (контролируемо) горели химикаты, и челики, в полном комплекте химзы, похожие на космонавтов, прямо через свои шлемы говорили на камеру: "У нас тут всё совершенно безопасно, волноваться не о чем!" Вспоминаю старую поговорку, что если Бог хочет наказать человека, то он лишает его ума. Может Он решил всю страну наказать?
      14.03. В Индиане(США) загорелся очередной химический завод
      15.02.2023 В Мэриленде взорвалась водоочистная станция

      В США каждый день происходит по одной химической аварии при перевозке токсичных веществ или на местах хранения и использования химикатов, сообщает The Guardian. По данным Агентства по охране окружающей среды США, по целому ряду показателей ситуация с химическими авариями лишь усугубляется: растёт число людей, нуждающихся в эвакуации, а также число тех, кто обращается за медицинской помощью: https://russian.rt.com/inotv/2023-02-26/Guardian-avariya-raz-v-dva
      Смысл в тенденции. Когда ресурс системы близок к исчерпанию - аккурат начинаются "пьяные стрелочники" и прочие "несчастные" случаи в массе и с масштабными последствиями. Вопрос не в отсутствии гвоздя в кузнице а про всю вертикаль в деталях. Судя по сотне происшествий там либо Вторая Гражданская либо Первая Рас..здяйская. Даже если они до конца сами себя уничтожат - последние будут транслировать что у них все прекрасно))
      В Америке массовый вандализм с кражами медной проволоки на элеетроэнергетических объектах страны, только за 2 неполных месяца этого года уже выкорчевали медные провода повредив не менее 70 электрообъектов США, реально круче наших 90х, американские пункты цветмета жируют:
      https://www.russiapost.su/archives/321234
      ФБР предлагает новое вознаграждение в размере $50000 за любую информацию о диверсиях на трех электростанциях в С.Каролине. Между тем, шериф округа, где произошли два нападения со стрельбой, выдвигает обвинения в отношении коммунальной компании, утверждая, что она препятствуют работе следователей.

      За 45 дней года 67 массовых убийств. А вот выданные GVA(The Gun Violence Archive) цифры убитых только от огнестрела в США за 2022 год - 44000 жертв(включая самоубийц) .
      В некоторых штатах от 60 до 70% населения – наркоманы. Причём значительная часть их легальная. Зачем вам «сома», если есть «валиум», «зокор», «викодин» и «ксанакс»? Ну и «фентанил» до кучи.
      Интересный факт, агентство по борьбе с наркотиками в США называется ДЭА – «драг энфорсер айдженси», то есть околодословно «Агентство по принуждению к наркотикам». Наркокартели просто конкурируют с легальной «биг фарма», нехорошо…
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 10:37
    +5
    Опять будут виноваты русские - братья Черепановы, придумавшие сухопутный пароход еще в начале 19 века.
    Хотя, кто там слышал про них.
    По привычке все свалят на Путина.
    1. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:26
      +1
      кто там слышал про них

      Так американцы, как их саттелиты из протоукрии, тоже всё придумали, и радио, и телевидение, и мобильную связь, и ещё много чего, также на луне побывали, ещё планету от инопланетян спасли... Не мудрено, что они не знают про братьев Черепановы...
      Эти всё изобрели, а их саттелиты копали моря, строили пирамиды, кто кого покусал и не поймёшь...
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 10:38
    -6
    Врут! Аварии происходят на путях,принадлежащих небольшим компаниям! У больших компаний дела лучше
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:39
    +9
    Пока в США выбирают на руководящие должности по принципу : Специалистом можешь ты не быть ,но гомосеком ты быть обязан ,на крайняк ВLM щиком ,у нас есть шанс .Интересно Камилла Харрис по своей должности ,она последняя подписывает приказ на назначение командиром АПЛ ,тоже этими же принципами пользуется на собеседовании.Тогда уже становится страшно.
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 10:47
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Пока в США выбирают на руководящие должности по принципу : Специалистом можешь ты не быть ,но гомосеком ты быть обязан ,на крайняк ВLM щиком ,у нас есть шанс

      Изношено все... И поезда по 150 вагонов. И партизан никаких не надо. А когда в руководители по гендерным основаниям "записывают" - то и последствия ЧП будут троекратно усиливаться.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:58
      +1
      Улыбнуло "Становиться страшно " . Вы хотели предложить свою кандидатуру на кэпа?
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:03
      +3
      Специалистом можешь ты не быть ,но гомосеком ты быть обязан

      Да тут дело даже не радужных... А в том, что инженерными сооружениями рулят не инженеры, а манагеры. Которых окромя бабла ничего не интересует. Со всеми вытекающими... Вобщем - всё как у нас. Капитализм-с...
  5. Керенский
    Керенский Сегодня, 10:42
    +6
    члены которого отправляют по железной дороге весь ассортимент своих продуктов, от этанола до......
    Всё, стоп!
    Где в ихние партизаны записывают?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:51
      +1
      Цитата: Керенский
      Всё, стоп!
      Где в ихние партизаны записывают?

      Перезвоните Трампу, он даст адрес телефон.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:52
        +2
        Влад, харош палить наши явки пароли и телефоны. laughing
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:52
      +1
      В партизаны идти не надо ,надо идти в путевые обходчики.За крушения деньги будут ж/д компания и страховщики.
  6. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:43
    +1
    Карма.... Ничего не поделаешь.
    _____________________________
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:46
    +2
    Там вроде негра светают в главные по гражданской авиаци ,у него огромный плюс он негр и скорее всего ВLM щик.Он даже не знает когда можно самолёту запретить эксплуатацию.Жесть.Один ответ,приду на должность ,справлюсь.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:51
      +4
      читал что была катастрофа в одной американской авиакомпании - там второй пилот афроамериканец выбирался на должность именно по такому принципу который описали выше. именно он потом и угробил самолет и пассажиров - NTSB такой вердикт вынесла. ну и флаг им - пусть гробятся.
  8. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:52
    0
    Ну...
    Штаты - это огромное хозяйство, в котором каждый день что-то случается.
    Как, впрочем, и в РФ, Китае...
    Это объективно и научно (теоретические основы надежности систем, кто не в курсе).
    В целом же... на их поведение в отношении нас эта неприятность никак не повлияет.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:04
      +1
      Да это понятно, у всех все может быть. Но упустить повод и не постебаться над своим самым любимым недругом, тем более возомнившем о себе, непростительно.
      Я вот в заголовке не понял фермеры к качеству дороги как относятся?
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:32
      0
      каждый день что-то случается
      ... и в РФ, Китае

      Так то оно так, но не 5 жд крушении же в месяц...
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:01
    +2
    Частные железные дороги. Цены растут, парк и сотрудники устаревают а на новых нет денег, смотри пункт первый. И эту модел нам переодически пытаются пропихнуть, т.к ужастно эффективная.(нет)
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 11:10
      -1
      Цитата: evgen1221
      И эту модел нам переодически пытаются пропихнуть, т.к ужастно эффективная.(нет)

      иногда даже успешно, энергосети например
    2. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 11:34
      0
      переодически пытаются пропихнуть

      Надеюсь "пытались" - главный рыжий пропихнувщик свалил к своим хозяевам...
  10. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 11:04
    0
    Все довольно просто это - гримасы капитализма, чтоб его.
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:09
    0
    господи, да хай хоть всю матрасию химией зальет, вот абсолютно фиолетово будут у них негры и латиносы с двумя головами или с тремя ногами
  12. valera75
    valera75 Сегодня, 11:10
    -2
    Я бы не смеялся над американцами,у нас дела не лучше.Работников ЖД сокращают,а на одного по три должности вешают,он и обходчик и составитель и диспетчером не удивлюсь если станет.Так что рано радуемся.
  13. Maluck
    Maluck Сегодня, 11:10
    0
    Как то кучно пошли поезда с рельс. Не иначе партизаны по ночам костыли дергают со шпал...
  14. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 11:13
    0
    Все американские дороги частные. А акционеры, хозяева, руководство жадные до денег, вот и приходят дороги в упадок. Это типично для всех капиталистов. Что Потанин не понимал что все ёмкости с соляром сделанные в СССР сгнили за давностью лет.
  15. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 11:16
    -2
    У них эффективные менеджеры раньше занялись оптимизацией.
    Скоро и у нас такое будет.
    Если Скоморохов правду пишет.
    1. Михаил Тында
      Михаил Тында Сегодня, 12:01
      0
      Цитата: Ua3qhp
      У них эффективные менеджеры раньше занялись оптимизацией.
      Скоро и у нас такое будет.
      Если Скоморохов правду пишет.

      когда Филипп Македонский (отец Александра) подошёл к стенам Спарты, он направил спартанцам послание, в котором говорилось: «Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско. Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю её ворота, если я пробью таранами её стены, то беспощадно уничтожу всё население и сравняю город с землёй!». На что спартанцы/лаконийцы отправили самый короткий известный ответ: «Если».
      Вот и тут, ключевое слово: "Если".
  16. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:26
    0
    Ай да партизаны, ай да молодцы. Украинский след явно прослеживается....
  17. Сергей Куликов_3
    Сергей Куликов_3 Сегодня, 11:30
    0
    Вчера читал что у них уже 18 аварий со сходом с путей с начала 2023 года, самая трагичная была предыдущая, цедваашпятьоаш пролился, до этого ещё вагоны с химией сошли с рельсов, но то так, местные проблемы, которые, по мнению экспертов по экологии, быстро сойдут на нет.
  18. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 12:00
    0
    Может это "бурнаши мост подожгли"?
  19. Игорь Тараканов
    Игорь Тараканов Сегодня, 12:07
    +1
    Приключения Петрова и Баширова в тылу врага - продолжаются!
  20. Сочи
    Сочи Сегодня, 12:21
    0
    кучно пошли.. )) Неужели опять Петров и Баширов?