Президент Сербии: Конечная цель переговоров с Приштиной состоит в том, чтобы сербы и албанцы жили вместе, уважая друг друга

И это не конечная цель. Конечная цель состоит в том, чтобы сербы и албанцы жили вместе, жили намного лучше и уважали друг друга. Я не намерен говорить о чьей - либо вине. Кроме того, не имеет значения, сбудется ли это через три месяца или три года, но если мы добьемся успеха, это будет историческое событие

Конечно, у обеих сторон есть свои красные линии, и я не могу этого отрицать. Но мы должны, я считаю, обе стороны, многое сделать, чтобы нормализовать ситуацию между нашими странами и нашими народами. Учитывая это, я считаю, что в интересах обеих сторон обеспечить свободный поток товаров, людей, капитала. Мы должны очень усердно работать над этим, а также над выполнением всех предыдущих соглашений

Но, в то же время, люди ценят ту поддержку Европейского союза, которую мы получаем, особенно в последнее время. Нам выделили самый большой на сегодняшний день грант. Кроме того, есть много крупных инвесторов из ЕС, которые вкладывают средства в сербскую экономику

Всегда ли мы очень довольны всеми заявлениями, всеми планами, всеми предложениями? Нет. Но мы знаем, что это наш путь, чтобы быть лидерами на Балканах. Мы маленькая страна, но при этом самая большая экономика на Западных Балканах. В будущем нам еще нужно провести много реформ. Однако, я считаю, что мы многое сделали в области судебной системы, которую признал Европейский союз. Если так будет продолжаться, то однажды мы станем полноправным государством - членом ЕС

Президент Сербии Александр Вучич в ходе интервью каналу Euronews ответил на ряд вопросов, касающихся урегулирования противоречий Косово, а также перспектив его страны стать членом ЕС.Со слов сербского лидера, те четыре соглашения по Сообществу сербских муниципалитетов, которые были подписаны Белградом, Приштиной и представителями ЕС, обязательно должны быть выполнены.- добавил Вучич.На вопрос, готовится ли он к новому раунду переговоров с представителями Косово и где будут прочерчены «красные линии», президент Сербии ответил, что не часто говорит о «красных линиях», так как это препятствует конструктивному диалогу. С его слов, более важной задачей является поиск компромиссного решения, а не установление ограничений.- заявил президент Сербии.Касательно готовности Белграда пойти на какие-то уступки косовской стороне, когда дело доходит до членства в Совете Европы, Вучич подчеркнул, что Приштина уже начала эту процедуру, не спрашивая мнения властей Сербии. В то же время, сербский лидер отметил, что в беседе с президентом Франции и канцлером Германии он уже высказывал свое мнение по поводу приема Косова в международные организации.Напоследок Вучич ответил на вопрос о том, насколько важна для Сербии перспектива вступления в ЕС, подчеркнув, что его граждане устали от давления, оказываемого из-за Косова. Поэтому популярность Евросоюза среди сербов сегодня находится на крайне низком уровне.- отметил Вучич, добавив, что Белград должен оставаться на пути в Евросоюз.- подытожил президент Сербии.