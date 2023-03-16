Индекс Лондонской фондовой биржи упал почти на 4 процента впервые с допандемийного периода

По итогам завершившихся торгов индекс Лондонской фондовой биржи (LSE) упал на 3,8%. Таким образом, это падение котировок оказалось самым серьёзным впервые с допандемийного периода.Согласно данным, опубликованным на сайте биржи, индекс FTSE 100, рассчитываемый британской независимой компанией FTSE Group (за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией) опустился до 7344 пунктов или на 1% ниже значений, зафиксированных ещё в начале года.По информации, предоставленной британским телеканалом Sky News, общие потери английских компаний по состоянию на 15 марта 2023 года составили 75 млрд фунтов стерлингов (около 6,8 трлн рублей) на фоне обрушения акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на 30%.На LSE снижение котировок затронуло, главным образом, крупнейшее в Великобритании финансовое учреждение Barclays. Ценные бумаги этого банка опустились сразу на 9%, в то время как с начала текущего года этот показатель достиг 13%. Обесценивание акций Standard Chartered Bank составило 7,7%, а падение финансового конгломерата HSBC Holdings plc, который на этой неделе выкупил подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) оказалось на уровне 5%.В этой связи, стоит упомянуть и о падении в начале этой недели американского фондового индекса Nasdaq Composite на 199,47 пункта или 1,76%, а также котировках корпораций Apple Inc., Microsoft Corp., Walt Disney Co., падение которых составило 1,4%, 1,5% и 2,7% соответственно.