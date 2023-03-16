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Индекс Лондонской фондовой биржи упал почти на 4 процента впервые с допандемийного периода

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Индекс Лондонской фондовой биржи упал почти на 4 процента впервые с допандемийного периода

По итогам завершившихся торгов индекс Лондонской фондовой биржи (LSE) упал на 3,8%. Таким образом, это падение котировок оказалось самым серьёзным впервые с допандемийного периода.


Согласно данным, опубликованным на сайте биржи, индекс FTSE 100, рассчитываемый британской независимой компанией FTSE Group (за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией) опустился до 7344 пунктов или на 1% ниже значений, зафиксированных ещё в начале года.

По информации, предоставленной британским телеканалом Sky News, общие потери английских компаний по состоянию на 15 марта 2023 года составили 75 млрд фунтов стерлингов (около 6,8 трлн рублей) на фоне обрушения акций одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse на 30%.

На LSE снижение котировок затронуло, главным образом, крупнейшее в Великобритании финансовое учреждение Barclays. Ценные бумаги этого банка опустились сразу на 9%, в то время как с начала текущего года этот показатель достиг 13%. Обесценивание акций Standard Chartered Bank составило 7,7%, а падение финансового конгломерата HSBC Holdings plc, который на этой неделе выкупил подразделение обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) оказалось на уровне 5%.

В этой связи, стоит упомянуть и о падении в начале этой недели американского фондового индекса Nasdaq Composite на 199,47 пункта или 1,76%, а также котировках корпораций Apple Inc., Microsoft Corp., Walt Disney Co., падение которых составило 1,4%, 1,5% и 2,7% соответственно.
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13 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:15
    -4
    Это конечно замечательно,. Ну а ВО то тут причём???? wassat
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:21
      +4
      Цитата: Alien From
      Это конечно замечательно,. Ну а ВО то тут причём???? wassat

      ВО отражает информацию из сторонних СМИ, зачастую просто перепечатывая и пересказывая ее своими словами! Но Экономика - это производная политики, а политика - это сфера мирного взаимоотношения между государствами. Соответственно военное столкновение между государствами - причина неразумной внешней политики государств. Что также влияет на их экономику. Все взаимосвязано
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 11:23
        -5
        Спасибо за пояснения wassat ,ну а ВО то тут причём?? lol
        1. Invoce
          Invoce Сегодня, 11:32
          +2
          Цитата: Alien From
          Спасибо за пояснения wassat ,ну а ВО то тут причём?? lol

          Я ж говорю....
          ВО отражает информацию из сторонних СМИ, зачастую просто перепечатывая и пересказывая ее своими словами! Для поднятия рейтинга "авторам" публикаций bully
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 11:49
            0
            Ааааа, понятно lol Семен Семёныч....... hi
        2. Сармат Саныч
          Сармат Саныч Сегодня, 11:41
          +5
          Alien, а чтоы не повторять вопрос на который и сами знаете ответ - читаем сводки с фронтов: "Кредит Суисс" и "Дойче Банк" пишут завещание. Акции BNP Paribas, Commerzbank и Societe Generale упали более чем на 10%. Торговля акциями BNP Paribas остановлена.
          В Штатах продолжает штормить, и эхо от Европы туда тоже ещё вернётся.
          Процесс пошел: Торги акциями французской банковской группы BNP Paribas остановились после того, как котировки упали на 8%.
          Клиенты банка Credit Suisse за год вывели депозиты на сумму 51 млрд швейцарских франков (около 28%), сообщает Tagesanzeiger. Такой вот эффект антироссийских санкций. Акции Credit Suisse упали на 30% до нового рекордно низкого уровня и сейчас торгуются значительно ниже 1,5 швейцарского франка.
          Крупнейший инвестор Кредит Свисса (9.9%) Саудовский Национальный банк отказался предоставлять ему помощь («ответ - абсолютно нет, по многим причинам»).
          Рейтинговое агентство Standard and Poor’s присвоило «мусорный» рейтинг акциям банка First Republic Bank
          Байден уже успокоил американцев и акции многих банков рухнули.
          После того, как накрылся швейцарский банк и пенсионный фонд Швеции потерял деньги, успокоить европейцев решила Урсула фон Дерляйн.
          В принципе, как гинеколог она сможет объяснить, что может ждать в ближайшее время европейскую банковскую систему.

          "Санта-Барбара" закончилась.
          Для полноты картины: Калифорнию, где накрылся один из крупнейших банков, ещё и активно затапливает в это же время.
          https://youtu.be/BWupztCB7F8
          Смотрю репортажи о наводнении в Калифорнии. Через слово "леви брейк".
          То есть кроме сугубо стихии в виде высоких осадков - многочисленные прорывы дамб, вследствие (какая неожиданность) изношенности инфраструктуры.
          Но, как говорит товарищ Мартьянов в таких случаях "Что я понимаю?!"
          Калифорнию затопило, Нью-Йорк завалило снегом (школы закрыты, 65 тысяч потребителей без электричества, и это ещё не конец). Кто-нибудь, заберите пульт у Дмитрия Анатольевича!
          https://youtu.be/JljpetNWPSk
          На картинке дыра в примерно 140 метров шириной, чтобы был понятен масштаб
          Инвесторы уходят в драгметаллы.
          Цена на золото, серебро и даже медь полезла вверх.
          Я давно считаю, что серебро серьёзно недооценено (но это такое). Это показатель системного недоверия к доллару.
          Самое забавное в текущем банковском мини-кризисе в США: рынок однозначно НЕ воспринимает доллар как защитный актив. Традиционно (Вашингтон к этому долго-долго приучал весь мир, причём довольно садистскими методами) всё работало совсем наоборот: при любой панике, при любых проблемах, при любом кризисе (независимо от генезиса) - все должны были бежать покупать баксы, а кто не покупает баксы (за евро, юани, рубли, тугрики...) - тот лох.
          Сейчас в ответ на банковский кризис, индекс доллара - DXY - (эталонный способ оценки "насколько силён бакс в целом") - падал в пятницу и падал в понедельник ещё сильнее. Бакс падал также по отношению к золоту и даже биткойну (хотя, для криптоиндустрии, чьи опорный банки расстреливают один за другим - это слабое утешение). Показательно. Познавательно. И очень наглядно говорит о том, какие действия ожидаются от ФРС для купирования кризиса (спойлер: "долларовым фанатикам" они не понравятся).
          Распродажа банковских акций распространяется на Японию, поскольку крах  SVB сотрясает рынки - FT
          1. Sly
            Sly Сегодня, 11:50
            +1
            Цитата: Сармат Саныч
            В принципе, как гинеколог она сможет объяснить, что может ждать в ближайшее время европейскую банковскую систему.

            Спасибо за красочные описания происходящих процессов - подняло настроение )))
          2. Alien From
            Alien From Сегодня, 11:52
            0
            Сармат Саныч, реально круто, снимаю шляпу good hi
    2. Сармат Саныч
      Сармат Саныч Сегодня, 11:38
      +4
      Alien, это важнейшая информация для понимания финансово-промышленного разрушения коллективного Запада в целом и заокеанского хихимона в частности. Причем [не причиной конечно, НО] триггером всему этому стала именно СВО. Те кто думает что дяденьки У НАС наверху продумали заранее лишь на ход вперед - очень ошибаются. Там шахматисты на порядок более высокого коасса чем любые за пределами России.
      В эпоху «Великой Рецессии» (после 2008 года) базовая ставка ФРС для стимулирования американской экономики (спойлер: не помогло) была снижена до 0,25-0,5%. И эта самая ФРС выдавала деньги банкам под такие смешные проценты триллионами.
      Простейшая схема заработка (для ленивых и не желающих думать) при таких раскладах: брать у ФРС под 0,5%, покупать десятилетние «трэжерис» под 2% годовых – и получать ежегодно свои 1,5 доллара на каждую сотню, не парясь.
      Но расклад поменялся.
      В свете галопирующей инфляции в США, вызванной (кто бы мог подумать?!) бесконтрольным печатанием триллионов долларов, ФРС начало сворачивать лавочку и поднимать базовую ставку.
      На сегодняшний день базовая ставка составляет 5,5%. И те, кто вложился в «ценные бумаги» с доходностью в 2%, уже не зарабатывают 1,5 доллара на сотню в год, а теряют 3,5 доллара на сотню в год (я пока про абсолютные цифры, про инфляцию чуть позже).
      Плюс к этому доходность новых «трэжерис» тоже уже выше, поэтому старые никто покупать не видит смысла, и они торгуются с сильным дисконтом. А сдать их обратно Госказначейству нельзя до момента, пока они «матюре» (созреют), то есть до конца срока – для облигаций, купленных в 2019 это, соответственно, 2029 год. То есть данный актив неликвидный (невозможно оперативно превратить в деньги без существенных потерь).
      Из-за этого возникает кризис ликвидности (а если продавать активы с дисконтом – то и кассовый разрыв).

      Я, кстати, так и не понял (нигде не объясняют), почему «SVB», когда начал испытывать проблемы с наличностью, не занял на межбанке. Там в США текущая ставка 4,6%, вполне по-божески (да, они бы теряли деньги, но не так сильно и не так больно).

      Но, как говорил дед Панас, «цэ всэ фигня, малята» (в оригинале немного не так, но мы ж культурные люди).
      Ибо есть такой ресурс, как «шадоустат» (теневая статистика). Они считают инфляцию по старой, признанной «недостаточно демократической», методике. И у них за прошлый год получилось 15%. Но даже если мы возьмём официальную цифру инфляции в США в 8,6%, то…

      ***тут цензурная часть текста заканчивается (я сдерживаюсь, а вы подставляйте падежи и междометия по вкусу)***

      …абсолютно пофиг, под 2% вы купили трэжерис или под 5% – вы всё равно гарантированно теряете деньги (просто с разной скоростью)
      …если вы вложились в трэжерис – вы теряете, ваши деньги сгорают быстрее, чем по ним нарастают проценты
      …если вы держите деньги в банке под 3-4% годовых – вы лох, и ваши деньги сгорают быстрее, чем по ним нарастают проценты
      …если вы держите деньги в наличных долларах под матрасом – там они тоже сгорают, но по ним вообще никаких процентов не нарастает

      ВСЯ СИСТЕМА УБЫТОЧНА.
      Нет в этой системе легальных доходностей, которые бы перекрывали инфляцию.

      Держать деньги в долларах сейчас может только конченый неумный человек.
      Поэтому КримсонАльтер сегодня с утра опубликовал график того, как вчера весь день падал доллар (ибо он перестал быть «тихой гаванью» и стал ловушкой).
      Лучше купить что угодно – золото, серебро, акции «Газпрома» или «Роснефти» (недоступно для американцев), любые физические активы.
      Купи кирпич! Сейчас этот старый мем заиграл новыми красками, потому что вложиться в кирпичи лучше, чем вложиться в доллары (кирпичи не сгорят).

      P.S. Если же вы до сих пор думаете, что «доллар стронг», то, как говорят наши британские коллеги, «у меня есть мост, чтобы продать вам» (I have a bridge to sell you).
      P.P.S. Надеюсь, до некоторых теперь дойдёт, почему я их называл идиотами в ответ на фразы типа "инфляция не страшна".
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:18
    0
    На LSE снижение котировок затронуло, главным образом, крупнейшее в Великобритании финансовое учреждение Barclays.
    Финансы, "поют романсы"...
    К чему это? Чем это интересно для нас???
    1. Invoce
      Invoce Сегодня, 11:24
      0
      Цитата: rocket757
      На LSE снижение котировок затронуло, главным образом, крупнейшее в Великобритании финансовое учреждение Barclays.
      Финансы, "поют романсы"...
      К чему это? Чем это интересно для нас???

      Меньше свободных денег у недружественных государств - меньше возможностей направлять их на социальные нужды, развитие ВПК.. и желания ввязываться в конфликты не на своей территории
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:23
    +1
    Ничего страшного ,просто капитализация мальца упала.А вот нефть уже который день в цене опускается.Так что кризис нас тоже цепляет.
  4. kriten
    kriten Сегодня, 11:26
    +1
    Однодневные колебания принимают за что то важное. Пока ничего существенного не произойдет. Легко заткнут все дыры.