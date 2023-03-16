В результате скоротечной контратаки на двух участках Запорожского фронта ВСУ лишились восьми единиц бронетехники

Генштаб ВСУ наращивает значительные силы в прифронтовых районах оккупированной части Запорожской области, что может быть признаком подготовки именно на этом направлении контрнаступления, которое киевский режим неоднократно анонсировал как начало весенней наступательной кампании. Ранее представители администрации Запорожской области сообщали, что на данном направлении украинское командование сконцентрировало порядка 40 тысяч боевиков.
Одновременно противник в последние дни ведет активную диверсионно-разведывательную деятельность, пытаясь найти слабые места в нашей обороне с целью прорыва. Получается это у ВСУ, мягко говоря, не очень успешно. Накануне украинские ДРГ в составе нескольких десятков боевиков с использованием бронетехники, в том числе натовского образца, предприняли попытку провести разведку боем в Пологовском районе.
Северо-западнее Пологов ВСУ на нескольких единицах бронетехники попытались штурмовать оборонительные рубежи 291-го мотострелкового полка 42-й мсд и 22-й бригады спецназа ВС РФ.
По последним данным российских интернет-источников, атака ВСУ в районе Пологов была успешно отражена российскими бойцами при поддержке расчетов ПТРК и артиллерии. Противник отступил, понеся значительные потери убитыми и ранеными, и оставив на поле боя несколько единиц бронетехники, в том числе танки. Сообщается, что всего было уничтожено пять вражеских БМП и танков, часть бронетехники стала трофеем российских бойцов. В ходе боя уничтожено до двадцати националистов, несколько украинских военных попали в плен.
Аналогично закончилась вылазка украинских боевиков и в районе села Новоданиловка на Ореховском участке Запорожского фронта. Здесь украинские штурмовые отряды на нескольких танках атаковали рубежи обороны 70-й мсп 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Встречным огнем артиллерии и минометов было уничтожено четыре танка и весь личный состав ДРГ.
Всего только на этих двух участках в результате неудачного прощупывания нашей обороны и скоротечного боя, противник потерял убитыми и ранеными за один день более сорока человек и не менее восьми единиц бронетехники.
Эти два довольно незначительных эпизода провальных контратак ВСУ должны стать наглядным уроком не только для киевского режима, но и его западных союзников, торопящихся отправить на Украину тяжелую бронетехнику для начала «весеннего контрнаступления». Всего за несколько часов боя на двух небольших участках фронта украинские штурмовые группы потеряли столько единиц бронетехники, сколько своих танков намеревается отправить на Украину Канада.
Как известно, накануне министр обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания «Рамштайна» сообщила о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который, помимо боеприпасов, войдут восемь ОБТ Leopard 2. Такого количества танков как раз хватит для очередного марш-броска где-нибудь в Запорожье с результатом, аналогичном описанному выше.