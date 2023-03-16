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В результате скоротечной контратаки на двух участках Запорожского фронта ВСУ лишились восьми единиц бронетехники

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В результате скоротечной контратаки на двух участках Запорожского фронта ВСУ лишились восьми единиц бронетехники

Генштаб ВСУ наращивает значительные силы в прифронтовых районах оккупированной части Запорожской области, что может быть признаком подготовки именно на этом направлении контрнаступления, которое киевский режим неоднократно анонсировал как начало весенней наступательной кампании. Ранее представители администрации Запорожской области сообщали, что на данном направлении украинское командование сконцентрировало порядка 40 тысяч боевиков.


Одновременно противник в последние дни ведет активную диверсионно-разведывательную деятельность, пытаясь найти слабые места в нашей обороне с целью прорыва. Получается это у ВСУ, мягко говоря, не очень успешно. Накануне украинские ДРГ в составе нескольких десятков боевиков с использованием бронетехники, в том числе натовского образца, предприняли попытку провести разведку боем в Пологовском районе.

Северо-западнее Пологов ВСУ на нескольких единицах бронетехники попытались штурмовать оборонительные рубежи 291-го мотострелкового полка 42-й мсд и 22-й бригады спецназа ВС РФ.

По последним данным российских интернет-источников, атака ВСУ в районе Пологов была успешно отражена российскими бойцами при поддержке расчетов ПТРК и артиллерии. Противник отступил, понеся значительные потери убитыми и ранеными, и оставив на поле боя несколько единиц бронетехники, в том числе танки. Сообщается, что всего было уничтожено пять вражеских БМП и танков, часть бронетехники стала трофеем российских бойцов. В ходе боя уничтожено до двадцати националистов, несколько украинских военных попали в плен.

Аналогично закончилась вылазка украинских боевиков и в районе села Новоданиловка на Ореховском участке Запорожского фронта. Здесь украинские штурмовые отряды на нескольких танках атаковали рубежи обороны 70-й мсп 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Встречным огнем артиллерии и минометов было уничтожено четыре танка и весь личный состав ДРГ.



Всего только на этих двух участках в результате неудачного прощупывания нашей обороны и скоротечного боя, противник потерял убитыми и ранеными за один день более сорока человек и не менее восьми единиц бронетехники.

Эти два довольно незначительных эпизода провальных контратак ВСУ должны стать наглядным уроком не только для киевского режима, но и его западных союзников, торопящихся отправить на Украину тяжелую бронетехнику для начала «весеннего контрнаступления». Всего за несколько часов боя на двух небольших участках фронта украинские штурмовые группы потеряли столько единиц бронетехники, сколько своих танков намеревается отправить на Украину Канада.

Как известно, накануне министр обороны Канады Анита Ананд по итогам заседания «Рамштайна» сообщила о выделении нового пакета военной помощи Киеву, в который, помимо боеприпасов, войдут восемь ОБТ Leopard 2. Такого количества танков как раз хватит для очередного марш-броска где-нибудь в Запорожье с результатом, аналогичном описанному выше.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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12 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:07
    +2
    Эти два довольно незначительных эпизода провальных контратак ВСУ должны стать наглядным уроком не только для киевского режима, но и его западных союзников,
    . В первую очередь хочется знать, что НАШЕ КОМАНДОВАНИЕ, НАШИ КОМАНДИРЫ, поняли, что... все что надо и не будет повторения прошлых ошибок.
    Войска на передовой должны быть готовы к любому развитию событий, по максимом!!! Иметь все необходимое в нужном количестве и качестве!!!
  2. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 11:08
    +3
    Встречным огнем артиллерии и минометов было уничтожено четыре танка и весь личный состав ДРГ.


    Во как, диверсанты теперь при поддержке танков действуют? Или автор просто решил модную аббревиатуру использовать?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    +1
    Про запад и их прислужников... они ничего не хотят понимать, принимать! У них есть ЦЕЛЬ и они будут стремится её выполнить, любыми способами.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 11:09
    +1
    Чего-то великоваты силы для ДРГ и разведки боем, а если что-то серьёзное то почему соседи не поддержали?
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 11:42
      +1
      как раз для разведки боем силы маловаты.А вообще, еще в далекие 80 годы на занятиях по тактике в ВУ нас учили, что разведка боем устаревший вид боевых действий и может применяться в исключительных случаях, так как зависит от удачи и характеризуется очень серьезными потерями личного состава (более 50%) и проводится обычно силами усиленной роты -батальона
  5. Osmodey
    Osmodey Сегодня, 11:10
    -4
    Победа за победой! Прям что не новость то праздник, для умственно отсталых.
    1. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 11:44
      0
      хорошо хоть еще "умственно умные" остались, как говорил второклассник и второгодник Иван Семенов из детской книжки
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:24
    -4
    Эти два довольно незначительных эпизода провальных контратак ВСУ должны стать наглядным уроком не только для киевского режима
    Не простые для восприятия кадры, но специально для людей с особой организацией душевного здоровья, один недавний наглядный пример что значит атака ВСУ, и что это сулит бойцам РФ.

    https://www.youtube.com/watch?v=SJ1PhrZTCQo
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 11:50
      +2
      Trapp1st hi, и чем закончилось то??? Это во первых во вторых много есть видео где наши так же трепят ВСУ в чем посыл вашего поста, что украинцы не лохи? За год это поняли даже Миханы.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:55
        -1
        и чем закончилось то???
        Видео что бы могли переварить беременные и слабонервные люди.
        что украинцы не лохи? За год это поняли даже Миханы.
        Миханы может и поняли, а вот авторы шапкозакидательских статей и многие форумчане до сих пор не понимают.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:00
      0
      какое видео непонятное, кто кого атакует? танк атакует двух солдат? где остальные в окопах?
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 12:01
        0
        какое видео непонятное, кто кого атакует? танк атакует двух солдат? где остальные в окопах?
        laughing Не партесь, это все сложно...