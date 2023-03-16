ОСВ-96 – крупнокалиберная снайперская винтовка калибра 12,7 мм

Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 была разработана в середине 90-х годов в Тульском КБ приборостроения (КБП). Данная винтовка является типичным представителем так называемого "антиматериального" класса оружия. Для стрельбы из ОСВ-96 используются боеприпасы калибра 12,7х108 мм, что соответствует стандарту стран НАТО 12,7х99 мм или 50 BMG (Browning machine gun).
Винтовка способна поражать не только личный состав, но и легкую броневую технику и даже некоторые укрепления противника. Дульная энергия патрона 18,7х108мм составляет 18 тысяч джоулей. В настоящее время не существует носимой брони, способной противостоять пуле этого боеприпаса. Попадание пули такого калибра практически в любую часть тела с большой долей вероятности гарантирует летальный исход. Против такой пули беззащитна любая небронированная техника, а на дистанции до 100 метров пуля калбира 12,7х108 мм способна пробить даже бронетранспортер.
Существует несколько типов боеприпасов для данной винтовки: снайперские, бронебойные и бронебойно-зажигательные. Помимо тульской винтовки боеприпасы калибра 12,7х108 мм используются в нескольких образцах вооружений: в крупнокалиберном пулемете "Корд", снайперской винтовке АСВК и крупнокалиберном пулемете ДШК.
Благодаря значительной дульной энергии, пуля, выпущенная из винтовки ОСВ-96 способна поражать цели на расстоянии, превышающем 1,5 километра, по некоторым данным - до 2 километров. Эта винтовка нередко применяется в качестве антиснайперской.
Штатно на винтовку ОСВ-96 устанавливается один из нескольких типов дневных или ночных прицелов. Автоматика винтовки работает на энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола через газоотводную трубку. Запирание затвора осуществляется на четыре боевых упора, магазин ОСВ-96 рассчитан на пять патронов. Под стволом находятся выдвижные сошки. У винтовки отсутствует цевье, так как не предполагается ведение огня с рук.
Масса ОСВ-96 составляет почти 12 килограммов, а длина в боевом состоянии - 174 см. Для гашения отдачи приклад оборудован резиновым затыльником. Эта винтовка состоит на вооружении подразделений специального назначения ряда силовых структур Российской Федерации.