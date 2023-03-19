Вспомни, как по-украински будет мир

Всё для фронта, всё для... перемоги?

Всё для Победы!

Мир бывает такой разный

Помни войну

«Незалежники» упёрлись. Не на шутку, хотя не верится, что генералы, пытавшиеся с наскоку войти в Киев, Запорожье и Харьков, действительно верили, что будет иначе. Хотя орденов хотелось. Но упираться-то было кому – лишнее подтверждение, что они готовились возвращать Крым и Донбасс.Полтриллиона, и не рублей, а долларов, с Запада на поддержку «незалежной», причём в основном на поддержку штанов правящей верхушки, всё-таки не шутка. Отрабатывать приходится по полной и, конечно же, не тем, кто наверху, а тем, кто снизу, причём очень глубоко снизу.В окопах, в блиндажах, в бесконечных тоннелях и ходках под терриконами. А семьи – по подвалам, и хорошо ещё, если в метро. С мечтами о перемоге, которую им рисуют те, кто наверху. Перемоге с наркопрезидентом на набережной Ялты с удочкой в руках.Или ещё круче – с «Леопардами» в Москве и даже на Урале. Залужный или Резников – персонажи, которым самое место в палате № 6, наперегонки рисуют «переможные» сценарии, и что-то осмысленное в Киеве теперь можно услышать, пожалуй, только от «Люси» – Арестовича.Приходится напоминать всем им, что за Волгой для нас Земли нет, хотя теперь-то и вовсе – за Днепром. Пусть даже с точностью до наоборот. Но, честно говоря, напоминаем так редко, что и в России практически никто не слышит и не видит!А вот как раз Россия-то по-прежнему и не желает признавать, что живёт сегодня отнюдь не в мирных условиях. Слишком многие предпочитают жить, как жили, однако были бы даже не против, если бы их «мобилизовали». Нет, не на фронт, а на оборонные заводы, где, говорят, сейчас платят вдвое, а то и втрое больше, чем до СВО.Вот только пойди – устройся, не очень-то возьмут. Добровольцем или к «Вагнерам» намного проще, известно ещё и о сотнях, даже тысячах волонтёров и тех, кому за 50, ставших медбратьями или записавшихся в БАРС.Думаю, не надо напоминать, кто это и что это – БАРС. Балаклею, Купянск и Херсон не забыть. И среди прочего именно поэтому вопрос «мобилизации мозгов» с каждым днём встаёт в России всё острее, но в информационной войне нас снова заносит куда-то не туда.Эксперты и вполне официальные лица, причём самые патриотичные, и без того опыта отступлений, как у Стрелкова-Гиркина, вслед за ним повторяют, как мантру, рассуждения о том, как противник накапливает силы для прорыва к побережью Азовского моря.Или некий, то ли молодой, то ли моложавый господин с «интересной» фамилией Клинцевич с очень серьёзным лицом рассказывает с экранов ТВ о том, где расположены бомбоубежища в Петербурге. А не кажется ли вам, что всё это больше похоже на паникёрство?А с паникёрами знаете как принято поступать. При этом кто только не твердит, что цели, поставленные в ходе СВО, будут выполнены. Но почему-то иной раз проскакивает «рано или поздно» – то ли утвердительное, то ли со знаком вопроса. Как видно, не просто так грызутся Пригожин и большие командиры СВО.Из их числа, после первых же «ударов возмездия», не бутафорских, а реальных, и после оставленного Херсона, тут же глубоко задвинули генерала Суровикина. Хорошо ещё, что не стали сваливать на него, очень точно прозванного «генерал Армагеддон», всю ответственность за этот внеочередной «жест доброй воли».И пресс-секретарь президента, которого никак не затмит «говорящая голова Минобороны», решил напомнить, что разговоры о мире сейчас неуместны. Это смотря с кем, мало ли что и как в Киеве перевернётся. «Цветные революции» – товар востребованный.В адрес своего пресс-секретаря глава государства пару раз заметил, что тот порой «такую пургу несёт». Дай-то Бог, чтобы и в этот раз было именно так. Ведь не нами сказано – даже самый плохой мир лучше войны. Пусть кто-то попробует обвинить автора в необоснованном пацифизме.Мир может быть «позорный», у нас не просто так регулярно вспоминают Хасавюрт, но нельзя забывать, что было потом. Так же и с Брестским миром, который Ленин честно назвал «похабным» – его Советская Россия разорвала очень даже быстро, как только стала побеждать на фронтах Гражданской.Здесь же отнюдь не лишним будет напомнить, что Украина в переговорах в Бресте 1918 года участвовала как «незалежная» – то бишь как независимое государство. И тогда она откровенно подставила российских делегатов, торопливо подписав с немцами и их союзниками нечто вроде предварительного соглашения о мире.«Жёвто-блакитные» тогда явно не задаром сдали всё, что только можно и нельзя. И стремительное вторжение немцев чуть ли до самого Царицына – за украинским и русским хлебом, это вообще-то их рук дело. Большевикам же просто не оставили выбора, и Ленин дал команду – срочно подписывать!И союзники – Англия с Францией и Италией могут именно украинских товарищей, то есть «хоспод» или «панов», поминать недобрыми словами за то, что Первая мировая ещё затянулась – больше чем на полгода.Эти слова были сказаны адмиралом Макаровым и выбиты на его памятнике в Кронштадте, но как же сейчас хочется вспомнить мир. Мир, как не войну, а не как на мове – «Свiтъ». Лев Толстой не просто так спорил с издателями, когда публиковалась его «Война и мир», ведь он-то как раз имел в виду Мир, как весь Свет, а «не войну» только подразумевал.При старом правописании слов Миръ и Мiръ никто не путал, хорошо бы не путать их и сейчас, и не путать мир с перемирием, поскольку понятно, что даже затяжное перемирие для России будет означать лишь предтечу новой войны. А то, что ответ «нет» на вопрос «хотят ли русские войны?» вполне однозначен и за многие годы не изменился, объяснять не приходится.Вернувшись к «похабному» Бресту и его последствиям, не могу не отметить ещё одно. Если бы вместо русских окопников на Старый континент к разделу европейского пирога не подоспели янки, Германия имела бы неплохие шансы на победу. Даже в союзе с гнилой габсбургской империей, тем более что на их стороне были ещё и турки с болгарами.Ну а сегодня Западу буквально не терпится переквалифицировать СВО в войну, хотя правильнее было бы в КТО – контртеррористическую операцию. А как иначе с этими нелюдями справляться?