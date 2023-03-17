Американский обозреватель: Война в Ираке превратилась в квинтэссенцию вечной войны

Вторжение в Ирак в марте 2003 г. его сторонники оправдывали превентивной войной с целью оградить Соединенные Штаты от опасного внешнего противника. Вместо этого она превратилась в квинтэссенцию вечной войны — геополитический водоворот, из которого сменявшие друг друга лидеры США, казалось, не могли вырваться, пишет американское издание 19FortyFive.
Эксперты еще долго будут спорить об истоках и причинах войны в Ираке, но по сути, это была доктрина превентивной войны, которой придерживались президент Буш и его советники после 11 сентября 2001 года, отмечает издание. Белый дом был непреклонен в том, что Соединенные Штаты имеют право применять силу для нейтрализации внешних угроз даже при отсутствии убедительных разведывательных данных о неизбежности угрозы интересам США. Кроме того, логику превентивной войны приняло и большинство американцев, пишет 19FortyFive.
По словам доктора Питера Харриса, обозревателя 19FortyFive, среди элиты в Вашингтоне Ирак вскоре стал олицетворением ошибки, свидетельством чему стало то, что и президент Обама, и президент Трамп сочли целесообразным заявить о неприятии войны, когда баллотировались в Белый дом. В Вашингтоне устоялось мнение, что грубая военная сила — неправильный инструмент для серьезных изменений в правительстве, политике и обществе других стран, считает Харрис.
Не думаю, что стоит согласиться с таким мнением американского эксперта. Америка грубой силой вмешивалась в дела многих суверенных государств и если это понадобится, очевидно, что власти США очередной раз это сделают. Просто на данный момент не пришло время. И остановить Вашингтон от применения силы может лишь наличие другой силы, поэтому США всячески препятствует появлению стратегических вооружений у таких стран, как Иран или Северная Корея.
В 2011 году американские войска прекратили боевые действия в Ираке и покинули страну по распоряжению президента Обамы. Уход американцев из Ирака ознаменовал конец двух десятилетий военного присутствия США в Ираке, отмечает Харрис, начиная противостояние со времени «Бури в пустыне» 1991 года. Однако всего три года спустя Обама приказал вернуть войска США в Ирак под предлогом борьбы с ИГИЛ (запрещен в РФ), за которыми сами американцы фактически и стояли.
С тех пор 2500 американских военнослужащих остаются в Ираке. Очевидно, что основной их целью является контроль за иракской нефтью и противодействие влиянию соседнего Ирана.
В совокупности военное присутствие Соединенных Штатов в Ираке продолжается уже 32 года, и в настоящее время признаков выхода американских военных из страны нет, отмечает 19FortyFive. В эти же мартовские дни в Ираке вспоминают о 20-й годовщине вторжения американских войск после известного выступления Колина Пауэлла в ООН, где он демонстрировал пробирку с белым порошком и рассказывая о якобы доказательствах наличия у Саддама Хусейна химического оружия. С тех пор химического оружия в Ираке американцы так и не нашли...