В настоящее время украинские вооруженные силы, удерживающие Авдеевку (Донецкая Народная Республика), могут осуществлять снабжение группировки по пяти автомобильным дорогам, которые ведут в этот населенный пункт.Однако все пять дорог в Авдеевку находятся под огневым контролем российской армии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире российского телевидения.Таким образом, ситуация не лучшим образом складывается для украинских формирований не только в Артемовске и его окрестностях. Авдеевка имеет не меньшую важность, чем Артемовск. Во-первых, здесь все еще находится довольно мощная украинская группировка.Во-вторых, из Авдеевки осуществляются обстрелы жилых районов Донецка, в результате которых гибнут мирные жители и причиняется большой вред гражданской инфраструктуре и жилым строениям.Окружение и уничтожение группировки ВСУ в Авдеевке позволит решить сразу несколько задач. Так, украинским нацистам станет сложнее проводить обстрелы населенных пунктов на данном направлении. Кроме того, будет ликвидирован большой очаг концентрации украинских боевиков на территории Донбасса.Огневой контроль российской армии значительно усложняет возможность подвоза боеприпасов, военной техники, пополнений личного состава, а также эвакуацию раненых и ротацию военнослужащих ВСУ.