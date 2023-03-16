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Глава ДНР: Все пути снабжения ВСУ в Авдеевке находятся под огневым контролем российской армии

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Глава ДНР: Все пути снабжения ВСУ в Авдеевке находятся под огневым контролем российской армии

В настоящее время украинские вооруженные силы, удерживающие Авдеевку (Донецкая Народная Республика), могут осуществлять снабжение группировки по пяти автомобильным дорогам, которые ведут в этот населенный пункт.


Однако все пять дорог в Авдеевку находятся под огневым контролем российской армии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире российского телевидения.

Таким образом, ситуация не лучшим образом складывается для украинских формирований не только в Артемовске и его окрестностях. Авдеевка имеет не меньшую важность, чем Артемовск. Во-первых, здесь все еще находится довольно мощная украинская группировка.

Во-вторых, из Авдеевки осуществляются обстрелы жилых районов Донецка, в результате которых гибнут мирные жители и причиняется большой вред гражданской инфраструктуре и жилым строениям.


Окружение и уничтожение группировки ВСУ в Авдеевке позволит решить сразу несколько задач. Так, украинским нацистам станет сложнее проводить обстрелы населенных пунктов на данном направлении. Кроме того, будет ликвидирован большой очаг концентрации украинских боевиков на территории Донбасса.

Огневой контроль российской армии значительно усложняет возможность подвоза боеприпасов, военной техники, пополнений личного состава, а также эвакуацию раненых и ротацию военнослужащих ВСУ.
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7 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:43
    0
    Ещё бы решить вопрос с постоянным целеукозанием при помощи БПЛА.Мишень " Бегущий кабан" - работайте братья.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:02
      +1
      Актуальная карта за вчерашний день.Авдеевка.


      Бахмут.


      . Битва за Авдеевку обстановка по состоянию на 20.00 15 марта 2023 года

      Севернее Авдеевки российские войска полностью зачистили Красногоровку. Населенный пункт перешёл под контроль ВС РФ. На данный момент военнослужащие российской Армии продвигаются западнее села и закрепляются на освобождённых участках.

      Из-за потери Красногоровки украинские формирования в последние несколько дней активно перебрасывали боеприпасы и продукты первой необходимости в Авдеевку на случай прорыва обороны. Кроме того, на передовую прибыли 15 человек из состава 116 обр ТРО ВСУ.

      Южнее Авдеевки в район Тоненького и Северного были переброшены несколько единиц бронетехники и штурмовые отряды из состава 53 механизированной бригады ВСУ.

      В районе 4 км северо-западнее Первомайского и 1,5 км севернее села оборудованы огневые позиции 155-мм гаубиц М777, а в самом Первомайском, как минимум, одна пусковая установка РСЗО.

      В прошедшие сутки ВСУ силами 53 омбр и 145 и 147 отдельных батальонов провели разведку боем, наступая из окрестностей Северного. В результате украинским формированиям удалось отбить одну позицию, но дальше ВСУ продвинуться не смогли, потеряв восемь человек ранеными.

      С освобождением Красногоровки ситуация ВСУ в Авдеевке ухудшилась, однако пока об окружении и наступление на сам укрепрайон говорить преждевременно. Перед этим необходимо создать благоприятный плацдарм, перерезав линии снабжения, которые в том числе проходят с юга из Ласточкино и Орловки.

      https://t.me/rybar
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:49
    -3
    Жуть! 21 век! Артиллерийский огневой контроль)))) Это уровень Первой Мировой Войны.(((
    Ударные и камикадзе БПЛА в достаточном к-ве могли бы перекрыть все пути снабжения укрофашистов наглухо.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:10
      0
      Это уровень Первой Мировой Войны.

      Экие глупости тут регулярно пишут....
  3. ort
    ort Сегодня, 12:02
    0
    Под контролем -значит можно по пяти дорогам переправлять и живую силу и технику ? А просто уничтожить их без всякого "контроля" можно ?
    Надо говорить правду, а иначе возникают обоснованные предположения, что контролирующие сами контролируются и ситуация тревожная. Может хватит с нас "контроля", "почти окружений", "занятий выгодных позиций" ?... самая выгодная позиция- в центре Москвы. И видно и под контролем всё и безопасно.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    0
    Глава ДНР: Все пути снабжения ВСУ в Авдеевке находятся под огневым контролем российской армии
    . Когда путей снабжения не будет совсем, тогда и... вот и бум посмотреть, что будет тогда.
  5. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:12
    0
    Однако все пять дорог в Авдеевку находятся под огневым контролем российской армии. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире российского телевидения.

    Лишь бы сказать...а под каким огневым контролем? Артиллерийским, минометным или под контролем стрелкового оружия? Под огневым артиллерийским контролем вся ЛБС на расстоянии досягаемости артиллерийского огня, а если учитывать ракетное вооружение, то и США под огневым контролем, не только украина.