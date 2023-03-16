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«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений

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«Бумеранг», «Пенициллин» и другие: В ходе СВО российские военные тестируют новые образцы вооружений

Командование Вооруженных сил России решило значительно нарастить количество комплексов контрбатарейной борьбы «Пенициллин» в зоне проведения спецоперации. Их теперь будет здесь вдвое больше, чем ранее.


Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны РФ.

Данную новость на фронте восприняли очень хорошо, так как эти новейшие комплексы звукотепловой разведки продемонстрировали высокую эффективность в реальных боевых условиях, помогая уничтожать вражескую артиллерию.

Такие средства контрбатарейной борьбы показали свое преимущество перед стоящими на вооружении украинских военных РЛС AN/TPQ-36, так как их работа основана на совершенно иных принципах. Их практически невозможно обнаружить при помощи средств радиоэлектронной борьбы, так как радиоволны они не используют. В то же время для определения координат выстрелившего орудия противника комплексу требуется пять секунд.

В ходе СВО российские военные тестируют этот и другие новые образцы вооружений. Участники спецоперации успешно осваивают на практике «Бумеранг», «Пенициллин» и другие виды техники, о существовании которых недавно даже не слышали.

Упомянутый «Бумеранг» - это малый ударный беспилотник-камикадзе коптерного типа. Его успешно протестировали на передовой бойцы воздушно-десантных подразделений и теперь применяют на всех направлениях СВО.


Существенный урон противнику наносят также новые виды высокоточных боеприпасов, впервые поступившие в войска в ходе спецоперации и уже успешно опробованные.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ, Рособоронэкспорт
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14 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:49
    +5
    «Бумеранг», «Пенициллин» и другие:

    Пора бы и "Пурген" создать.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:00
      0
      Создали небось, но враги не признаются ни в жизнь belay good
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:17
        0
        Вот этот БПЛА будет поинтереснее.Российский дрон-камикадзе «Привет-82» начал выпускаться серийно.Разработанный российскими волонтерами беспилотник-камикадзе «Привет-82» начал выпускаться серийно. Сейчас в производстве находится уже 33-й подобный аппарат. Одновременно волонтеры уже ведут работы по созданию усовершенствованной версии этого БПЛА.Думаю что инициативу надо поддержать.
        . дрон-камикадзе «Привет-82» является разработкой волонтерского конструкторского бюро «Око». По заявленным характеристикам беспилотник может нести 5,5 кг полезной нагрузки и имеет дальность полета до 30 километров.


        При этом в конструкторском бюро «Око» не скрывают, что в настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии беспилотника «Привет-82», которая будет называться «Привет-120».По словам разработчиков, новый аппарат будет представлять собой сверхдешевую крылатую ракету. Предполагается, что стоимость одного такого дрона-камикадзе будет не выше обыкновенной стиральной машины.Уже известно, что разрабатываемый аппарат сможет нести 16 кг полезной нагрузки и будет иметь дальность полета до 250 километров.

        https://topcor.ru/33130-rossijskij-dron-kamikadze-privet-82-nachal-vypuskatsja-serijno.html
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:18
        0
        Вот этот БПЛА будет поинтереснее.Разработанный российскими волонтерами беспилотник-камикадзе «Привет-82» начал выпускаться серийно. Сейчас в производстве находится уже 33-й подобный аппарат. Одновременно волонтеры уже ведут работы по созданию усовершенствованной версии этого БПЛА.Думаю что инициативу надо поддержать.Привет-120 неплохо бы испытать на Леопардах.16 кг боевой части думаю должно хватить.Советую присмотреться.К примеру расстояние от Донецка до Днепропетровска по прямой равняется 210 километров.А тут дешёвый камикадзе с радиусом поражения 250 км.
        . дрон-камикадзе «Привет-82» является разработкой волонтерского конструкторского бюро «Око». По заявленным характеристикам беспилотник может нести 5,5 кг полезной нагрузки и имеет дальность полета до 30 километров.


        При этом в конструкторском бюро «Око» не скрывают, что в настоящее время ведется разработка усовершенствованной версии беспилотника «Привет-82», которая будет называться «Привет-120».По словам разработчиков, новый аппарат будет представлять собой сверхдешевую крылатую ракету. Предполагается, что стоимость одного такого дрона-камикадзе будет не выше обыкновенной стиральной машины.Уже известно, что разрабатываемый аппарат сможет нести 16 кг полезной нагрузки и будет иметь дальность полета до 250 километров.

        https://topcor.ru/33130-rossijskij-dron-kamikadze-privet-82-nachal-vypuskatsja-serijno.html
  2. al3x
    al3x Сегодня, 11:50
    0
    ВПК потихоньку начинает раскачиваться, это хорошо.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 12:02
      -2
      Цитата: al3x
      ВПК потихоньку начинает раскачиваться, это хорошо.

      ВПК долго может качаться без денег и без заказов при рыночной экономике.
      Сейчас большинство заказов идёт через проплаченные тендеры без гарантий качества.
      1. Курильщик
        Курильщик Сегодня, 12:22
        +1
        Знаком не по наслышке о работе ВПК.. направления самые разные и авиация и ракетные штучки и артиллерия - деньги на производствах есть, как никогда прежде... за качеством следят, а со вчерашнего дня еще и срок припаяют, если что... так что не пишите того, чего не знаете...
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 11:50
    +1
    В ответ Израиль разрешил экспорт средств РЭБ
  4. Новик225
    Новик225 Сегодня, 12:02
    +3
    война всегда резко ускоряла прогресс в развитии вооружения. То, что в мирное время требует 5-10 лет, во время войны делается за месяцы. Во время ВОВ новые танки, самолеты и орудия проектировали, испытывали и запускали в массовое производство за несколько месяцев.
    1. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 12:12
      0
      В те времена директор завода и главный инженер собственной шкурой отвечал за выполнение заказа и срыв сроков . А у нас сплошные разводы руками в сторону типа "ну нишмогла я" и сплошные сдвиги сроков. Вспомните фильм Вечный зов когда председателю колхоза ставится задача что через четыре месяца у тебя в поле стоит завод по производству снарядов и выдает продукцию фронту . И попробуй не выполнить.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 12:12
    +1
    Всё больше убеждаешься как мудр наш народ.
    Скажет, как припечатает- гром не грянет, мужик не перекрестится.
    Как всегда долго запрягаем,... раскачиваемся.
    О том что у ВСУ имеются станции контрбатарейной войны было известно, когда ещё шла война с ополчением. И если правильно помню, образцы даже захватывали.
    Почему не были сделаны правильные выводы?
    О беспилотниках уже у всех в зубах навязло.
    Становится понятно, что наши чиновники в тч в лампасах, жили одним днём и не способны что-то просчитать на шаг вперёд.
    Вопиющая некомпетентность.
    Сейчас напряжением, пОтом и часто кровью исправляем и наращиваем.
    Вот чем оборачивается их ошибки,безделье и некомпетентность.
    1. Maverick1812
      Maverick1812 Сегодня, 12:19
      0
      [Вот чем оборачивается их ошибки,безделье и некомпетентность.[/quote]
      А стоило бы поискать и прямое вредительство! При наличии недвижимости и иных ништяков за бугром!
  6. Чеширский
    Чеширский Сегодня, 12:15
    0
    Удивлён, что ни слова про Рогозина и его поп-группу. Ненужная прокладка, или по деньгам не договорились? Неужели все перечисленное возможно без его руководства?
  7. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 12:22
    0
    "Такие средства контрбатарейной борьбы показали свое преимущество перед стоящими на вооружении украинских военных РЛС AN/TPQ-36, так как их работа основана на совершенно иных принципах."

    еще бы не показали преимущество - это самое древнее, что есть у НАТы, еще с 80х родом, а Пеницилину 2 года.. давайте хотя б уж тогда с AN/TPQ-50,53 сравнивать, для более-менее чистоты сравнения..
    и у AN/TPQ-36- самое большое преимущество - их в достатке у ВСУ...