Посол России опроверг информацию о поддержке Индией установленного Западом «потолка цен» на российскую нефть

Распространяемая рядом западных медиа информация о том, что власти Индии якобы согласились с требованием введения «потолка цен» на нефть российского происхождения, не соответствует действительности. Об этом заявил посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов в эфире телеканала «Соловьев Live».Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что Индия будто бы придерживается установленного «потолка цен» на нефть. Российский дипломат подчеркнул, что вбросы на данную тему появляются регулярно, и эта публикация не является первой в подобном плане.По словам Алипова, Индия руководствуется собственными экономическими интересами в своей торговле, а не стремлением угодить США и другим западным странам. Сейчас Нью-Дели выгодно покупать российскую нефть, поэтому никаких вопросов с ее приобретением у индийских компаний не возникает.Как подчеркнул посол, нефть Индия будет покупать до тех пор, пока ей это будет выгодно в экономическом отношении. Напомним, что Индия является третьим по значимости импортером сырой нефти в мире, уступая лишь Китаю и США. Она активно приобретает российскую нефть.Если в начале 2022 года доля российской нефти в импорте составляла всего 0,2%, то к концу 2022 года она выросла до 20% с лишним. Сейчас Индия покупает у России почти 1 млн баррелей нефти в день. Учитывая выгодность покупки российской нефти, можно прогнозировать лишь увеличение дальнейших поставок «черного золота» в Индию.