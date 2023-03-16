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Посол России опроверг информацию о поддержке Индией установленного Западом «потолка цен» на российскую нефть

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Посол России опроверг информацию о поддержке Индией установленного Западом «потолка цен» на российскую нефть

Распространяемая рядом западных медиа информация о том, что власти Индии якобы согласились с требованием введения «потолка цен» на нефть российского происхождения, не соответствует действительности. Об этом заявил посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов в эфире телеканала «Соловьев Live».


Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило, что Индия будто бы придерживается установленного «потолка цен» на нефть. Российский дипломат подчеркнул, что вбросы на данную тему появляются регулярно, и эта публикация не является первой в подобном плане.

По словам Алипова, Индия руководствуется собственными экономическими интересами в своей торговле, а не стремлением угодить США и другим западным странам. Сейчас Нью-Дели выгодно покупать российскую нефть, поэтому никаких вопросов с ее приобретением у индийских компаний не возникает.

Как подчеркнул посол, нефть Индия будет покупать до тех пор, пока ей это будет выгодно в экономическом отношении. Напомним, что Индия является третьим по значимости импортером сырой нефти в мире, уступая лишь Китаю и США. Она активно приобретает российскую нефть.

Если в начале 2022 года доля российской нефти в импорте составляла всего 0,2%, то к концу 2022 года она выросла до 20% с лишним. Сейчас Индия покупает у России почти 1 млн баррелей нефти в день. Учитывая выгодность покупки российской нефти, можно прогнозировать лишь увеличение дальнейших поставок «черного золота» в Индию.
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3 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    0
    Индия будет покупать до тех пор, пока ей это будет выгодно в экономическом отношении.
    . Аналитики энергетического сектора обращают внимание на то, что только реальный, глобальный кризис мировой экономики может серьёзно снизить потребление энергоресурсов, нефти, газа, со стороны покупателей/потребителей.
    Всё взаимосвязано, ресурсы покупают для конкретной цели, а не для того, что б их купить и... не использовать по назначению.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    0
    А может пора уже выгнать журналистов блюмберг из России,им не всё равно где всасывания факты из пальца. am
  3. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 12:19
    0
    Ну на самом деле, это больше самоуспокоения - процедура оверкомплаенс действует и в Китае, и в Индии. Пусть формально они санкции не поддерживают, но выбивают м нас такие скидки, что ничем не лучше санкций.
    С учётом того, что наше же Минэнерго на декабрь утверждало официально среднюю цену на экспорт барреля нашей нефти (Брент) в 47 долларов США.
    Потому, надо быть объективными - они просто используют наше положение с наибольшей выгодой для себя. Капитализм. Ничего личного. А то, как они это назовут - скидка или санкции никакой роли не играет.