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Шведский эксперт: Китай взял на себя роль мирового лидера, ранее принадлежавшую США

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Шведский эксперт: Китай взял на себя роль мирового лидера, ранее принадлежавшую США

США, которые на протяжении многих десятилетий считались мировым «гегемоном», стремительно теряют свои позиции, уступая КНР. Такое мнение выразил шведский политический обозреватель Ларс Берн в ходе интервью порталу SwebbTV.


По мнению эксперта, «ключом к успеху» для Китая стала дипломатия в то время, как Соединенные Штаты сегодня многими воспринимаются в качестве главной причины всех конфликтов.

В материале SwebbTV говорится, что текущий конфликт на Украине мог бы завершиться уже через месяц после своего начала, если бы США не саботировали мирный процесс, заставив Киев прекратить переговоры с Москвой, о чем ранее заявлял экс-премьер Израиля Нафтали Беннет. Вместо этого, Запад сделал ставку на уничтожение России посредством Украины, однако все планы Вашингтона и союзников провалились. При этом Киев уже потерял сотни тысяч военных, а Запад потратил более сотни миллиардов евро на пока бесполезную военную помощь Украине.

Комментируя вышесказанное, Берн отметил, что в этом и заключается причина ослабления геополитических позиций США. Ведь люди во всем мире уже изрядно устали от бесконечных войн, развязываемых Западом.

В то же время, как выразился эксперт, Китай сегодня примеряет на себя роль «мирового дипломата». Пекину удалось «примирить» два крупнейших нефтяных государства Саудовскую Аравию и Иран. Подписание соответствующего соглашения стало важнейшим событием, на которое обратили внимание лидеры многих стран, считает Берн.

Кроме того, по мнению шведского политического обозревателя, следующим шагом КНР может стать попытка прекращения войны в Йемене или посредническая роль в конфликте на Украине. Тем более, что председатель КНР уже заявил о своем намерении провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Со слов эксперта, дипломатические успехи Пекина стали «полной катастрофой» для Вашингтона, по-прежнему придерживающегося воинственной политики. В итоге, Берн подчеркнул, что именно Китай сегодня взял на себя роль мирового лидера, ранее принадлежавшую США.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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11 комментариев
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  1. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 13:53
    +1
    Шведский эксперт - это что такое? Что то на экспертном?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Mitroha
      Шведский эксперт - это что такое? Что то на экспертном?

      "Устами младенца, глаголет истина".
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    0
    Усё, гегемон весь вышел....., только он об этом еще не знает, вон шведы подсказывают. Бидон еще думает, что он за главного?
  3. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:57
    +2
    По мнению эксперта, «ключом к успеху» для Китая стала дипломатия в то время, как Соединенные Штаты сегодня многими воспринимаются в качестве главной причины всех конфликтов.
    «Ключом к успеху» для Китайской дипломатии стала его экономическая мощь, подкреплённая растущим военным потенциалом. hi
  4. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 13:58
    +1
    Волк, ночью, думая залезть в овчарню,
    Попал на псарню.
    Поднялся вдруг весь псарный двор.
    Почуя серого так близко забияку,
    Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;.
    Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»
    И вмиг ворота на запор;
    В минуту псарня стала адом.
    Бегут: иной с дубьем,
    Иной с ружьем.
    «Огня!» — кричат: «огня!» Пришли с огнем.
    Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.
    Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
    Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;
    Но, видя то, что тут не перед стадом,
    И что приходит, наконец,
    Ему рассчесться за овец,—
    Пустился мой хитрец
    В переговоры,
    И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?
    Я, ваш старинный сват и кум,
    Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;
    Забудем прошлое, уставим общий лад!
    А я, не только впредь не трону здешних стад,
    Но сам за них с другими грызться рад,
    И волчьей клятвой утверждаю,
    Что я…» — «Послушай-ка, сосед»,
    Тут ловчий перервал в ответ:
    «Ты сер, а я, приятель, сед,
    И волчью вашу я давно натуру знаю;
    А потому обычай мой:
    С волками иначе не делать мировой,
    Как снявши шкуру с них долой».
    И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
    Это басня Крылова, которая актуальна и сегодня для всех переговорщиков.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:53
      0
      К слову - на волка надо выпускать не гончих, а борзых
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 14:05
    +1
    В итоге, Берн подчеркнул, что именно Китай сегодня взял на себя роль мирового лидера, ранее принадлежавшую США.
    Пока он выдает "желаемое за действительное". США еще не покинули этот "пост", хотя конечно "конкуренты" дышат в спину. Да и политических рычагов у США предостаточно. Автор просто не понимает простую истину, что любая политическая позиция страны сильна ровно на столько на сколько эта страна сильна в военном и идеологическом плане.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:09
      0
      Ну в военном и идеологическом плане к Китаю меньше всего вопросов.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:23
    0
    Гегемон сдулся .Погряз в склоках и распутстве.
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:54
    0
    Далеко ещё китаю до мирового гегемона. Очень далеко. И союзников сильных нет . Нет ни НАТО ни AUKUS
  8. faiver
    faiver Сегодня, 14:56
    0
    По мнению эксперта, «ключом к успеху» для Китая стала дипломатия
    - эксперта можно увольнять, ключом к успеху стали производственные мощности и технологии которые есть у Китая, без них никакая нафиг дипломатия не помогла бы...