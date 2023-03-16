Шведский эксперт: Китай взял на себя роль мирового лидера, ранее принадлежавшую США

США, которые на протяжении многих десятилетий считались мировым «гегемоном», стремительно теряют свои позиции, уступая КНР. Такое мнение выразил шведский политический обозреватель Ларс Берн в ходе интервью порталу SwebbTV.По мнению эксперта, «ключом к успеху» для Китая стала дипломатия в то время, как Соединенные Штаты сегодня многими воспринимаются в качестве главной причины всех конфликтов.В материале SwebbTV говорится, что текущий конфликт на Украине мог бы завершиться уже через месяц после своего начала, если бы США не саботировали мирный процесс, заставив Киев прекратить переговоры с Москвой, о чем ранее заявлял экс-премьер Израиля Нафтали Беннет. Вместо этого, Запад сделал ставку на уничтожение России посредством Украины, однако все планы Вашингтона и союзников провалились. При этом Киев уже потерял сотни тысяч военных, а Запад потратил более сотни миллиардов евро на пока бесполезную военную помощь Украине.Комментируя вышесказанное, Берн отметил, что в этом и заключается причина ослабления геополитических позиций США. Ведь люди во всем мире уже изрядно устали от бесконечных войн, развязываемых Западом.В то же время, как выразился эксперт, Китай сегодня примеряет на себя роль «мирового дипломата». Пекину удалось «примирить» два крупнейших нефтяных государства Саудовскую Аравию и Иран. Подписание соответствующего соглашения стало важнейшим событием, на которое обратили внимание лидеры многих стран, считает Берн.Кроме того, по мнению шведского политического обозревателя, следующим шагом КНР может стать попытка прекращения войны в Йемене или посредническая роль в конфликте на Украине. Тем более, что председатель КНР уже заявил о своем намерении провести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.Со слов эксперта, дипломатические успехи Пекина стали «полной катастрофой» для Вашингтона, по-прежнему придерживающегося воинственной политики. В итоге, Берн подчеркнул, что именно Китай сегодня взял на себя роль мирового лидера, ранее принадлежавшую США.