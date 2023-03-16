Правоохранительные органы Молдовы препятствуют участию граждан страны в протестных акциях

Митинг, назначенный сегодня на 12 часов (мск) оппозиционной Партией «Шор» по инициативе Движения Для Народа, на который съезжаются тысячи людей со всей страны, может не состояться по причине препятствования участию граждан в протестных акциях со стороны правоохранительных органов Молдовы. В этой связи, по указанию президента республики Майи Санду, сотни автобусов были остановлены полицией без соответствующих на то причин.Таким образом, волна негодования людей растёт из-за того, что их право на протест грубо нарушается со стороны правящей партии, в то время как данный способ остаётся единственно законным инструментом народа в попытке достучаться до властей, которому уже не под силу оплачивать заоблачные счета за газ, отопление и электроэнергию, спровоцировавшие значительное повышение цен на продукты питания и другие товары. Цель данных акций – потребовать от государства компенсаций за оплаченные энергоносители за три зимних месяца.Жители ряда северных районов – Глодянского, Бричанского, Фалештского, а также муниципия Бельцы в надежде прибыть сегодня на митинг вовремя, отправились из дому ещё ранним утром, будучи заблокированными сотрудниками правоохранительных органов по пути в столицу.Стоит отметить, что они крайне возмущены циничными действиями главы молдавского государства, которая пытается сохранить своё кресло любыми методами, давая преступные указания и, вовсе не считаясь с проблемами и страданиями молдавского народа.Напомним, что путём данной акции протеста люди выражают готовность поддержать законопроект, разработанный и предложенный парламентской фракцией «Шор» на сегодняшнем пленарном заседании законодательного органа РМ, предусматривающий механизм оплаты счетов граждан в холодное время года. Депутаты политформирования требуют принятия данного законопроекта в срочном порядке, но, похоже, что парламентариев от правящего большинства больше волнует другой вопрос, связанный с принятием во втором окончательном чтении закона о «румынском языке»... Напомним, что на основании этого закона молдавского языка в Молдавии более не будет, а называться он будет румынским.