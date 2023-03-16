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«Оставили попытки вернуть спутники»: Россия получила в безраздельное пользование оборудование OneWeb, оставшееся на «Байконуре»

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«Оставили попытки вернуть спутники»: Россия получила в безраздельное пользование оборудование OneWeb, оставшееся на «Байконуре»

OneWeb стал одним из наиболее амбициозных проектов современности, связанных с развитием коммуникационных сетей в мировом масштабе. Данная программа обеспечивает доступ к широкополосному интернету благодаря запуску на земную орбиту многочисленных спутников, которые покрывают большинство участков планеты.


Массовый вывод в космос оборудования потребовал активного участия России, предлагавшей оптимальные услуги в коммерческом выражении. Так, после первого запуска спутников OneWeb с космодрома Куру во французской Гвиане все последующие осуществлялись исключительно с площадок, расположенных в РФ (Восточный, Байконур). Однако в 2022 году на фоне антироссийских санкций, связанных с началом СВО, корпорация OneWeb была вынуждена свернуть своё сотрудничество с Москвой, перейдя к услугам Индии и, главным образом, США.

При этом на Байконуре осталось оборудование, которое ранее планировалось выводить в космос российскими носителями. Условия договора требуют однозначного соблюдения условий соглашения. В связи с этим OneWeb может увидеть свои спутники либо на орбите, либо должна быть готова распрощаться с ними.

Как пояснили в руководстве корпорации, они потеряли надежду «разойтись полюбовно»:

OneWeb оставила попытки вернуть своё оборудование [36 спутников стоимостью около $50 млн] с космодрома «Байконур».

Западные журналисты озаботились возможным «технологическим шпионажем» Москвы, получившей в своё безраздельное пользование оборудование корпорации. Однако её глава назвал это «несущественной проблемой». Видимо, на фоне резкого роста затрат, связанного с использованием пусковых площадок США, это действительно представляет маловажный интерес.
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:33
    0
    У Маска видимо это корпорация потеребонькала.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 14:02
      +3
      Ну сейчас есть временная фактически монополия. 3 готовые к развертыванию/развертываемые мегагруппировки (Амазон, Старлинк, ОнеВеб) и 1 тип РН, который способен их выводить. Остальные конечно тоже могут, но стоимость пуска + количество пусков в год делают нереалистичным любую мегагруппировку. А с китайцами запрещено работать.

      Это временная ситуация, но сейчас фактически Маск спасает ОнеВеб - своего основного конкурента из готовых. И только более поздний срок вывода - позволил Безосу пока не пойти на поклон к Маску. На данный момент, ни одна ракета законтрактованная Безосом не летала. Вулкан интенсивно готовят к майсокму старту. И есть очень большие сомнения по интенсивности полетов в первые 3-5 лет. Ибо загрузка очень оптимистична и на нее заказов накидали вагон и три тележки (ибо она сразу и Дельту, и Атлас меняет - военные, НАСА, все закупились пусками в 23-25).



      Ариан 6 уехал в может быть в 23 году и получится. Но реально, это мягкий перенос на 24 (с первой половины 23 который тоже перенос из 22).

      Нью Гленн - он там едва шевелится в производственном аду. Вероятно вообще 25-26. Скорей всего Нейтрон от Бека полетит значительно раньше, чем Гленн.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:34
        0
        На данный момент, ни одна ракета законтрактованная Безосом не летала.

        Амазон законтрактовал все оставшиеся Атлас-5. Поэтому есть одна готовая ракета.
    2. Маз
      Маз Сегодня, 14:34
      -1
      Было ваше, стало наше. Баш на баш, таки вы наши активы , а мы - ваши активы. 1:1 в нашу пользу
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:47
    -2
    Да там уже все по винтикам за год санкций разобрали и собрали.....
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:49
    +8
    Когда-то ЦРУ позволило КГБ "случайно" украсть IBM-360 вместе с ОС и документацией. Большие дяденьки из МРП (Министерство радиопромышленности) запустили их в серию под названием ЭВМ "ЕС", погубив собственные разработки и обеспечив отставание СССР "по железу" - лет на 20, по "софт" лет на 30, а по ОС - наверное навсегда.
    Как бы эти Ванвэбы не оказались очередным подобным "подарком"
    Бойтесь данайцев
    Дары приносящих
    (Почти народная мудрость от Гомера)
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 13:59
      0
      По какому конкретно "железу" и в каком кнкретно году, (номенклатура, технологии изготовления ИС, СИС, БИС, СБИС, виды конструктивно-технологического исполнения и т.д.), СССР в целом и МЭП, в частности, "отставал" от дяди Сэма на 20 лет?..
      1. Minus
        Minus Сегодня, 14:17
        +3
        Да по всему. В первую очередь по той причине, что взялись копировать ibm-360.Зарубив на корню развитие своей конструкторской школы и задвинув проекты и развитие машин Минск или БЭСМ-6. Которые на тот момент сильно выигрывали в производительности у ibm..... Вот копирование чужого и время и финансы потраченные на это копирование и стало причиной отставания.....
        1. Roman_VH
          Roman_VH Сегодня, 14:30
          +2
          И кто у нас клон IBM-360? Вот клонов PDP много, вся линейка СМ.
          1. Minus
            Minus Сегодня, 14:50
            +1
            Клоны IBM-360? Так серия ЕС ЭВМ. А СМ ,да мерзкий клон PDP.... Ох и матерился я в 96/97 годах, когда на первом курсе на кафедре КиПР ИС на СМ ЭВМ приходилось учиться.... Богомерзкая машина))))) Но конденсаторов КМ в них много)))) Когда ближе к 2000-м их окончательно списали, руководство кафедры на летней практике студентов их распаивать отправляло))))
  4. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 13:50
    -2
    Не Онивеб разорвала сотрудничество, а Роскосмос разорвал со своей стороны.
    Так же Онивеб уже успешно выводит спутники с помощью Маска и Индии.
    Ну и по захваченым спутникам, там ведутся торги с ЕС. Так как наши специалисты экстренно эвакуируясь по приказу Рогозина, который и рвал сотрудничество. Бросили на Куру кучу своего оборудование и ЕС предлагает поменяться.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 14:29
      +1
      Цитата: BlackMokona
      Не Онивеб разорвала сотрудничество, а Роскосмос разорвал со своей стороны.


      Роскосмос разорвал сотрудничество с OneWeb из-за грубого нарушения последней своего контракта - отказа от ранее подписанных ими, при заключении договора, документов о неиспользовании группировки в военных целях против России. Кроме того они в нарушении условий контракта ввели в руководство представителей Британского правительства.

      Законные требования Роскосмоса, как участника контракта, вывести из состава руководства OneWeb британцев в соответствии с ранее принятым соглашением были проигнорированы.

      Цитата: BlackMokona
      Так же Онивеб уже успешно выводит спутники с помощью Маска и Индии.


      В сентябре компания OneWeb отчиталась об убытках на $230 млн, понесенных ей в связи с отменой планировавшихся с Байконура запусков и невозможностью добиться возврата спутников.

      Цитата: BlackMokona
      Ну и по захваченым спутникам, там ведутся торги с ЕС. Так как наши специалисты экстренно эвакуируясь по приказу Рогозина, который и рвал сотрудничество. Бросили на Куру кучу своего оборудование и ЕС предлагает поменяться.


      Зачем врать? Никакой "экстренной эвакуации" не было. Смена сотрудников РКЦ "Прогресс", участвовавшая в запусках в Куру, собрала свои вещи и спокойно выехала на Родину. Никакой "кучи своего оборудования" на космодроме не было - космодром принадлежит ЕКА, как и оборудование на нём.

      А вот то, что осталось в ЕКА нашего, так это наш марсианский посадочный зонд "Казачок" в Турине. В тот момент он там проходил интеграцию с европейским перелётным модулем и марсоходом. Но к ситуации с OneWeb это не имеет никакого отношения.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 14:36
        -2
        1.Не было такого в контракте никогда. ОниВеб сразу и постоянно кричал о своём военном использовании, у них даже на сайте была отдельная вкладка про это. Так же при банкростве и спасении Британским правительством прямо говорилось, об использовании в военных нуждах. После чего Росскосмос продолжал пускать ракеты со спутниками.
        2.Эти убытки связаны что Росскосмос присвоил себе переданные ему деньги на пуски.
        3.Была, вот ЕС думает что со всем этим оборудованием делать.
        1. slipped
          slipped Сегодня, 14:48
          0
          Цитата: BlackMokona
          1.Не было такого в контракте никогда.


          Неверно. Рогозин открыто показал документы, где черным по белому было всё это написано. И стояли подписи руководителей OneWeb и Арианспейс.

          Цитата: BlackMokona
          2.Эти убытки связаны что Росскосмос присвоил себе переданные ему деньги на пуски.


          По условиям контракта, в случае его неисполнения противоположной стороной, деньги, предоплаченные за услуги запуска, обратно не возвращаются. Так в контракте написано, ясно тебе?

          Представители OneWeb ни разу, за все это время, даже не вякнули по поводу возврата этих денег или обращения в суды по данному поводу.

          Цитата: BlackMokona
          3.Была, вот ЕС думает что со всем этим оборудованием делать.


          Назови список этого оборудования. lol Я тебе назвал то, что осталось. На космодром в Куру были доставлены три ракеты-носителя "Союз-2" ранее приобретенных Арианспейс. К российскому оборудованию они не относятся.
  5. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:09
    -1
    Цитата: Дилетант
    Когда-то ЦРУ позволило КГБ "случайно" украсть IBM-360 вместе с ОС и документацией. Большие дяденьки из МРП (Министерство радиопромышленности) запустили их в серию под названием ЭВМ "ЕС", погубив собственные разработки и обеспечив отставание СССР "по железу" - лет на 20, по "софт" лет на 30, а по ОС - наверное навсегда.

    По "софт" лет на 30? О чём это вы? А то вроде софт и ОС разделили почему-то. Между тем софт имеет помимо этого кучу градаций.
  6. km-21
    km-21 Сегодня, 14:27
    +2
    Наличие образцов Западных спутников не дает значительных результатов, способных обеспечить технологический прорыв. Основу современного спутника связи составляют микроэлектронные компоненты, обладающие высокой производительностью, энергоэффективностью, малыми весогабаритами и стойкостью к агрессивным условиям космоса. Для налаживания собственного производства таких компонентов нужны не образцы готовых изделий, а технологии их производства. Но увы, внутри спутника таких разведданных мы не найдем.
    1. slipped
      slipped Сегодня, 14:41
      0
      Цитата: km-21
      Для налаживания собственного производства таких компонентов нужны не образцы готовых изделий, а технологии их производства. Но увы, внутри спутника таких разведданных мы не найдем.


      У нас есть собственные технологии производства нужных компонентов для подобных космических аппаратов. Мало того, уже в этом году первые демонстрационные космические аппараты трех новых отечественных группировок низкоорбитальных спутников связи будут запущены в космос, для отладки работы с подобными МКА. Ближайший пуск состоится летом.