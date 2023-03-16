«Оставили попытки вернуть спутники»: Россия получила в безраздельное пользование оборудование OneWeb, оставшееся на «Байконуре»

OneWeb оставила попытки вернуть своё оборудование [36 спутников стоимостью около $50 млн] с космодрома «Байконур».

OneWeb стал одним из наиболее амбициозных проектов современности, связанных с развитием коммуникационных сетей в мировом масштабе. Данная программа обеспечивает доступ к широкополосному интернету благодаря запуску на земную орбиту многочисленных спутников, которые покрывают большинство участков планеты.Массовый вывод в космос оборудования потребовал активного участия России, предлагавшей оптимальные услуги в коммерческом выражении. Так, после первого запуска спутников OneWeb с космодрома Куру во французской Гвиане все последующие осуществлялись исключительно с площадок, расположенных в РФ (Восточный, Байконур). Однако в 2022 году на фоне антироссийских санкций, связанных с началом СВО, корпорация OneWeb была вынуждена свернуть своё сотрудничество с Москвой, перейдя к услугам Индии и, главным образом, США.При этом на Байконуре осталось оборудование, которое ранее планировалось выводить в космос российскими носителями. Условия договора требуют однозначного соблюдения условий соглашения. В связи с этим OneWeb может увидеть свои спутники либо на орбите, либо должна быть готова распрощаться с ними.Как пояснили в руководстве корпорации, они потеряли надежду «разойтись полюбовно»:Западные журналисты озаботились возможным «технологическим шпионажем» Москвы, получившей в своё безраздельное пользование оборудование корпорации. Однако её глава назвал это «несущественной проблемой». Видимо, на фоне резкого роста затрат, связанного с использованием пусковых площадок США, это действительно представляет маловажный интерес.